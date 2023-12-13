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Бизнес в сфере услуг в Могилевской области

Рабочее место для парикмахера

8 000 р.

Рабочее место для парикмахера

Могилев

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Парикмахерская

3 500 р.

Парикмахерская

Могилев

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Сдам в аренду на время место для парикмахера/колор

Договорная

Сдам в аренду на время место для парикмахера/колор

Могилевская, Бобруйск

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Кофеаппарат, кофеавтомат, сагома H5

Договорная

Кофеаппарат, кофеавтомат, сагома H5

Могилевская, Чериков

ооо по оказанию ритуальных услуг

Договорная

ооо по оказанию ритуальных услуг

Могилев

Парикмахерская

Договорная

Парикмахерская

Могилевская, Бобруйск

Продаётся свадебный декор

Договорная

Продаётся свадебный декор

Могилев

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продажа рекламного пилона

Договорная

продажа рекламного пилона

Могилев

Такси

15 000 р.

Такси

Могилев

Приглашаем к сотрудничеству рекламные агентства

Договорная

Приглашаем к сотрудничеству рекламные агентства

Могилев

Продается бизнес-парикмахерская

13 000 р.

Продается бизнес-парикмахерская

Могилев

Остатки высокоприбыльного бизнес

Договорная

Остатки высокоприбыльного бизнес

Могилев

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Продается свадебный бизнес

30 000 р.

Продается свадебный бизнес

Могилевская, Осиповичи

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Готовый бизнес

6 000 р.

Готовый бизнес

Могилев

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Велобар Фортуна 777

2 450 р.

Велобар Фортуна 777

Могилев

готовый бизнес

Договорная

готовый бизнес

Могилев

Готовый бизнес в сфере фотопечати и полиграфии

Договорная

Готовый бизнес в сфере фотопечати и полиграфии

Могилевская, Бобруйск

надувные горки, карусель,автоматы детские

2 000 р.

надувные горки, карусель,автоматы детские

Могилевская, Бобруйск

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Свадебные платья новые одним лотом .

9 000 р.

Свадебные платья новые одним лотом .

Могилев

Продажа готового бизнеса, части, доли

600 000 р.

Продажа готового бизнеса, части, доли

Могилев

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Продам 2 Билборда

8 000 р.

Продам 2 Билборда

Могилевская, Бобруйск

Подаётся швейное ателье

Договорная

Подаётся швейное ателье

Могилевская, Бобруйск

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66 000 р.

Парикмахерская

Могилев

Товары с доставкой от магазинов

Бизнес сотрудничество в области продажи Прицепов

Договорная

Бизнес сотрудничество в области продажи Прицепов

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Кофейни Мобильные

1 995 р.

Кофейни Мобильные

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Готовый, работающий бизнес

10 000 р.

Готовый, работающий бизнес

Витебск

Доставка по Беларуси
Куплю бухгалтерскую компанию

30 000 р.

Куплю бухгалтерскую компанию

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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