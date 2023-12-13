Бизнес в сфере услуг в Могилевской области
8 000 р.
Рабочее место для парикмахера
Могилев
3 500 р.
Парикмахерская
Могилев
Договорная
Сдам в аренду на время место для парикмахера/колор
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Кофеаппарат, кофеавтомат, сагома H5
Могилевская, Чериков
Договорная
ооо по оказанию ритуальных услуг
Могилев
Договорная
Парикмахерская
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Продаётся свадебный декор
Могилев
Договорная
продажа рекламного пилона
Могилев
15 000 р.
Такси
Могилев
Договорная
Приглашаем к сотрудничеству рекламные агентства
Могилев
13 000 р.
Продается бизнес-парикмахерская
Могилев
Договорная
Остатки высокоприбыльного бизнес
Могилев
30 000 р.
Продается свадебный бизнес
Могилевская, Осиповичи
6 000 р.
Готовый бизнес
Могилев
2 450 р.
Велобар Фортуна 777
Могилев
Договорная
готовый бизнес
Могилев
Договорная
Готовый бизнес в сфере фотопечати и полиграфии
Могилевская, Бобруйск
2 000 р.
надувные горки, карусель,автоматы детские
Могилевская, Бобруйск
9 000 р.
Свадебные платья новые одним лотом .
Могилев
600 000 р.
Продажа готового бизнеса, части, доли
Могилев
8 000 р.
Продам 2 Билборда
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Подаётся швейное ателье
Могилевская, Бобруйск
66 000 р.
Парикмахерская
Могилев