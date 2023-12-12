Товары от Куфар Маркета
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Бинокли и телескопы в Могилевской области
50 р.
Зрительная труба
Могилев
250 р.
Телескоп Алькор
Могилев
20 р.
Монокуляр
Могилев
350 р.
Andonstar AD208S микроскоп
Могилев
169 р.
бинокль
Могилев
15 р.
Бинокль для ребенка Alpen 20×35 20 руб.
Могилев
150 р.
Телескоп
Могилев
500 р.
Бинокль
Могилев
180 р.
Бинокль
Могилев
350 р.
Бинокль для туризма,охоты,рыбалки,отдыха.
Могилев
100 р.
Бинокль 20х50
Могилев
Договорная
Телескоп sky-watcher
Могилевская, Бобруйск
30 р.
Монокуляр
Могилевская, Бобруйск
800 р.
Мощный телескоп ДОБ 6 компакт
Могилев
2 000 р.
Телескоп Sky-Watcher classic 200p
Могилев
Договорная
Подзорная труба ссср
Могилевская, Бобруйск
55 р.
Бинокль
Могилев
200 р.
Зрительная труба
Могилев
40 р.
Театральный бинокль.
Могилевская, Бобруйск
150 р.
Бинокль БПЦ 8*30
Могилев
490 р.
Зрительная труба
Могилев
160 р.
Бинокль Nikon 60x70 с футляром
Могилев
100 р.
Бинокль
Могилев
200 р.
ПОДЗОРНАЯ ТРУБА с штативом
Могилев
175 р.
Бинокль
Могилев
200 р.
Celestron omni 32
Могилев
60 р.
Монокуляр- большой''16*52'', поменьше''8*21''.
Могилевская, Бобруйск
100 р.
Бинокль STURMAN
Могилевская, Бобруйск
700 р.
Телескоп Sky-Watcher Mak80eq2
Могилевская, Осиповичи
Товары с доставкой от магазинов
65 р.
Бинокль Canon (Копия) Water Prof Binoculars 70x70 (водонепроницаемый) +подарок
Минск, Фрунзенский
Онлайн-заказ
185.65 р.
Телескоп Levenhuk LabZZ T2
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
75.50 р.
Бинокль Konus Basic 8x21
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
75 р.
Монокуляр Levenhuk LabZZ MC4
Минск, Центральный
29 р.
Монокуляр Comet 16x52 монокль бинокль автомат
Витебск
Онлайн-заказ
169 р.
Телескоп Levenhuk LabZZ T1
Минск, Центральный
64.90 р.
Водонепроницаемый бинокль Canon 70х70
Минск, Центральный
187.90 р.
Бинокль для ночного видения с фото- и видеосъёмкой
Минск, Центральный