Товары от Куфар Маркета
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Полки, стеллажи, шкафчики в других городах Могилевской области
55 000 р.
Стеллажи
Минск, Московский
Бесплатно
Этажерка
Брест
50 р.
Полка книжная
Минская, Борисов
150 р.
Этажерка угловая из IKEA
Минск, Московский
70 р.
Полка черный глянец с креплениями
Минск, Советский
250 р.
Стеллаж
Брест
40 р.
Шкаф навесной продам
Минская, Борисов
99.99 р.
Полка подвесная настенная
Минск, Центральный
Бесплатно
Витрина стеллаж
Минск, Центральный
25 р.
Полочка/стелаж
Могилев
220 р.
Стеллаж напольный
Гродно
130 р.
Шкаф стеллаж
Минск, Первомайский
25 р.
Полки настенные
Минск, Первомайский
100 р.
Шкафчик, стеллаж
Минск, Заводской
40 р.
Шкаф навесной
Витебск
173 р.
Стеллаж металлический 2000*1200*400, 4 полки
Минск, Центральный
40 р.
Полка для обуви 6 ярусов
Минск, Центральный
50 р.
Шкачик в ванную
Витебск
18 р.
Полка
Минск, Фрунзенский
35 р.
Полка на стену.
Минск, Московский
40 р.
Полки
Минск, Ленинский
Бесплатно
Стеллаж, полки.
Витебск
70 р.
Компьютерный стол
Минск, Ленинский
30 р.
Полка
Минская, Молодечно
Договорная
Стеллаж 2000*1000*300/5 полок, нагрузка на полку 120 кг
Минск, Центральный
100 р.
Шкафчик в ванную
Минская, Слуцк
200 р.
Стеллаж
Могилевская, Горки
170 р.
Стеллаж Икея б/у
Минск, Московский
135 р.
Металлические стеллажи до 100кг на каждую полку
Минск, Первомайский
80 р.
Полка навесная ами.
Гродно
29 р.
Полка настенная чёрная
Минск, Октябрьский
125 р.
Стеллаж М4
Минск, Ленинский
200 р.
Обувница. Подставка для обуви.
Гомель
90 р.
Кухонные шкафчики. Новые
Минск, Фрунзенский
250 р.
ШКАФ-ВИТРИНА, 43×163 СМ IKE DETOLF ДЕТОЛЬФ
Гродно
205 р.
Стеллаж 2000*1000*600/4 полки, 150 кг на полку
Минск, Центральный
Договорная
Полка
Витебская, Браслав
80 р.
Полочка для рассады и цветов на окно
Брест
Договорная
Стеллажи металлические
Минск, Центральный
210 р.
Шкаф пенал под стиральную машинку
Минск, Центральный
4 р.
Освещение полок шкафа. Ярко горит. Легко крепится
Минск, Ленинский
106 р.
Обувница, тумба под обувь в прихожую
Минск, Заводской
285 р.
Стеллажи на заказ НЕДОРОГО
Минск, Партизанский
166 р.
Стеллаж металлический 2000х1000х400, 5 полок
Минск, Центральный
155 р.
Металлические стеллажи 200см*70см*40см
Минск, Первомайский
20 р.
Навесной шкафчик
Могилев
15 р.
Полка
Минск, Московский
200 р.
Барная полка в стиле лофт
Могилев
150 р.
Полка для обуви
Брест
40 р.
Полка навесная
Минск, Ленинский
100 р.
Полка
Гомель
100 р.
Книжный шкаф
Гомельская, Жлобин
80 р.
Стеллаж Икея б/у
Минск, Фрунзенский
150 р.
Полка навесная новая
Витебская, Орша
80 р.
Трюмо
Гомельская, Добруш
50 р.
Стеллаж Jysk /резерв/
Минск, Московский
170 р.
Стелажи
Минск, Фрунзенский
5 р.
Полка для телефона
Минская, Молодечно
99 р.
Стеллаж прямой ,цвет Венге светлый
Минск, Ленинский
Товары с доставкой от магазинов
40 р.
Полка для обуви 6 ярусов
Минск, Центральный
125 р.
Стеллаж М4
Минск, Ленинский
Договорная
Стеллажи металлические
Минск, Центральный
106 р.
Обувница, тумба под обувь в прихожую
Минск, Заводской
320 р.
Стеллаж М1а
Минск, Ленинский
35 р.
Полка/полка навесная М4
Минск, Ленинский
25 р.
Полка М2 / полка навесная М2
Минск, Ленинский
25 р.
Полка/полка навесная М1
Минск, Ленинский