logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииМебель
Полки, стеллажи, шкафчики
Полки для винаПолки для обувиКнижные полкиСтеллажиПрочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Материал
Для комнаты
Состояние
Продавец
Мебель

Полки, стеллажи, шкафчики в других городах Могилевской области

Стеллажи и папки

0.99 р.

Стеллажи и папки

Могилевская, Другие города

badge-icon
no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Стеллажи

55 000 р.

Стеллажи

Минск, Московский

Этажерка

Бесплатно

Этажерка

Брест

Полка книжная

50 р.

Полка книжная

Минская, Борисов

Этажерка угловая из IKEA

150 р.

Этажерка угловая из IKEA

Минск, Московский

Полка черный глянец с креплениями

70 р.

Полка черный глянец с креплениями

Минск, Советский

badge-icon
Стеллаж

250 р.

Стеллаж

Брест

Шкаф навесной продам

40 р.

Шкаф навесной продам

Минская, Борисов

badge-icon
Полка подвесная настенная

99.99 р.

Полка подвесная настенная

Минск, Центральный

Витрина стеллаж

Бесплатно

Витрина стеллаж

Минск, Центральный

25 р.

Полочка/стелаж

Могилев

badge-icon
Стеллаж напольный

220 р.

Стеллаж напольный

Гродно

Шкаф стеллаж

130 р.

Шкаф стеллаж

Минск, Первомайский

Полки настенные

25 р.

Полки настенные

Минск, Первомайский

Шкафчик, стеллаж

100 р.

Шкафчик, стеллаж

Минск, Заводской

Шкаф навесной

40 р.

Шкаф навесной

Витебск

badge-icon
Стеллаж металлический 2000*1200*400, 4 полки

173 р.

Стеллаж металлический 2000*1200*400, 4 полки

Минск, Центральный

Полка для обуви 6 ярусов

40 р.

Полка для обуви 6 ярусов

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шкачик в ванную

50 р.

Шкачик в ванную

Витебск

Полка

18 р.

Полка

Минск, Фрунзенский

Полка на стену.

35 р.

Полка на стену.

Минск, Московский

Полки

40 р.

Полки

Минск, Ленинский

Стеллаж, полки.

Бесплатно

Стеллаж, полки.

Витебск

Компьютерный стол

70 р.

Компьютерный стол

Минск, Ленинский

Полка

30 р.

Полка

Минская, Молодечно

Стеллаж 2000*1000*300/5 полок, нагрузка на полку 120 кг

Договорная

Стеллаж 2000*1000*300/5 полок, нагрузка на полку 120 кг

Минск, Центральный

Доставка
Шкафчик в ванную

100 р.

Шкафчик в ванную

Минская, Слуцк

Стеллаж

200 р.

Стеллаж

Могилевская, Горки

badge-icon
Стеллаж Икея б/у

170 р.

Стеллаж Икея б/у

Минск, Московский

Металлические стеллажи до 100кг на каждую полку

135 р.

Металлические стеллажи до 100кг на каждую полку

Минск, Первомайский

Доставка
Полка навесная ами.

80 р.

Полка навесная ами.

Гродно

badge-icon
Полка настенная чёрная

29 р.

Полка настенная чёрная

Минск, Октябрьский

badge-icon
Стеллаж М4

125 р.

Стеллаж М4

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Обувница. Подставка для обуви.

200 р.

Обувница. Подставка для обуви.

Гомель

Кухонные шкафчики. Новые

90 р.

Кухонные шкафчики. Новые

Минск, Фрунзенский

ШКАФ-ВИТРИНА, 43×163 СМ IKE DETOLF ДЕТОЛЬФ

250 р.

ШКАФ-ВИТРИНА, 43×163 СМ IKE DETOLF ДЕТОЛЬФ

Гродно

Стеллаж 2000*1000*600/4 полки, 150 кг на полку

205 р.

Стеллаж 2000*1000*600/4 полки, 150 кг на полку

Минск, Центральный

Доставка
Полка

Договорная

Полка

Витебская, Браслав

Полочка для рассады и цветов на окно

80 р.

Полочка для рассады и цветов на окно

Брест

badge-icon
Стеллажи металлические

Договорная

Стеллажи металлические

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шкаф пенал под стиральную машинку

210 р.

Шкаф пенал под стиральную машинку

Минск, Центральный

Доставка
Освещение полок шкафа. Ярко горит. Легко крепится

4 р.

Освещение полок шкафа. Ярко горит. Легко крепится

Минск, Ленинский

badge-icon
Обувница, тумба под обувь в прихожую

106 р.

Обувница, тумба под обувь в прихожую

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Стеллажи на заказ НЕДОРОГО

285 р.

Стеллажи на заказ НЕДОРОГО

Минск, Партизанский

Стеллаж металлический 2000х1000х400, 5 полок

166 р.

Стеллаж металлический 2000х1000х400, 5 полок

Минск, Центральный

Металлические стеллажи 200см*70см*40см

155 р.

Металлические стеллажи 200см*70см*40см

Минск, Первомайский

Доставка
Рассрочка
Навесной шкафчик

20 р.

Навесной шкафчик

Могилев

Полка

15 р.

Полка

Минск, Московский

badge-icon
Барная полка в стиле лофт

200 р.

Барная полка в стиле лофт

Могилев

badge-icon
badge-icon
Полка для обуви

150 р.

Полка для обуви

Брест

badge-icon
Полка навесная

40 р.

Полка навесная

Минск, Ленинский

Полка

100 р.

Полка

Гомель

Книжный шкаф

100 р.

Книжный шкаф

Гомельская, Жлобин

badge-icon
Стеллаж Икея б/у

80 р.

Стеллаж Икея б/у

Минск, Фрунзенский

Полка навесная новая

150 р.

Полка навесная новая

Витебская, Орша

Трюмо

80 р.

Трюмо

Гомельская, Добруш

badge-icon
Стеллаж Jysk /резерв/

50 р.

Стеллаж Jysk /резерв/

Минск, Московский

Стелажи

170 р.

Стелажи

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Полка для телефона

5 р.

Полка для телефона

Минская, Молодечно

badge-icon
Стеллаж прямой ,цвет Венге светлый

99 р.

Стеллаж прямой ,цвет Венге светлый

Минск, Ленинский

Товары с доставкой от магазинов

Полка для обуви 6 ярусов

40 р.

Полка для обуви 6 ярусов

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стеллаж М4

125 р.

Стеллаж М4

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стеллажи металлические

Договорная

Стеллажи металлические

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Обувница, тумба под обувь в прихожую

106 р.

Обувница, тумба под обувь в прихожую

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Стеллаж М1а

320 р.

Стеллаж М1а

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка/полка навесная М4

35 р.

Полка/полка навесная М4

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка М2 / полка навесная М2

25 р.

Полка М2 / полка навесная М2

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка/полка навесная М1

25 р.

Полка/полка навесная М1

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Недвижимость
Авто и запчасти
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Банкетки, пуфикиБанкеткиПуфикиПрочее
Вешалки, прихожиеВешалкиНаборы для прихожейПрочее
Детская мебель
Комоды
Кровати, матрасыКроватиМатрасыОснования для кроватейПрочее
Кухни
Кухонные уголки
Мягкая мебельДиваныКреслаМягкие уголкиТахтыПрочее
Полки, стеллажи, шкафчикиПолки для винаПолки для обувиКнижные полкиСтеллажиПрочее
Спальные гарнитуры
Стенки, секции, модулиСтенкиГоркиСекцииМодульная мебельПрочее
Столы и обеденные группыКомпьютерные и письменныеЖурнальные столикиОбеденные столы и наборыТуалетные столикиПрочее
СтульяОбеденныеБарныеМягкиеОфисные, компьютерныеДетскиеПрочее
Тумбы, буфетыТумбы под телевизорТумбы для обувиПрикроватные тумбыТумбы для ваннойБуфет кухонныйПрочее
ШкафыРаспашные шкафыШкафы-купеУгловые шкафыПрочее
Мебельная фурнитура и составляющиеСейфыПочтовые ящикиМебельные замки, защелкиМебельные фасады и двериПетли, опоры, держателиПодстолья и столешницыКрючки, вешалкиФурнитура для шкафовНаправляющие для ящиковПрочее
Прочая мебель