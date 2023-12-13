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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в других городах Могилевской области

Группа Стаса Намина 1983 г

Договорная

Группа Стаса Намина 1983 г

Могилевская, Другие города

Счеты СССР

5 р.

Счеты СССР

Могилевская, Другие города

Машинка швейная детская ГДР

35 р.

Машинка швейная детская ГДР

Могилевская, Другие города

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Монета

Договорная

Монета

Могилевская, Другие города

Монета 3 руб. «Землетрясение в Армении» 1989 г.

15 р.

Монета 3 руб. «Землетрясение в Армении» 1989 г.

Могилевская, Другие города

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Медали для собак.

8 р.

Медали для собак.

Могилевская, Другие города

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Значки Спортлото.

25 р.

Значки Спортлото.

Могилевская, Другие города

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Часы механические

40 р.

Часы механические

Могилевская, Другие города

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Монеты 1928 г.

12 р.

Монеты 1928 г.

Могилевская, Другие города

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Монеты 1935 г.

8 р.

Монеты 1935 г.

Могилевская, Другие города

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Альбом для монет СССР 1961-1991 г. (с листами)

53 р.

Альбом для монет СССР 1961-1991 г. (с листами)

Могилевская, Другие города

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Нагрудный знак ''Дзяржаўная аўтаінспекцыя 75 год''

60 р.

Нагрудный знак ''Дзяржаўная аўтаінспекцыя 75 год''

Могилевская, Другие города

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Монеты СССР (1961-1991г.)

Договорная

Монеты СССР (1961-1991г.)

Могилевская, Другие города

Монеты

Договорная

Монеты

Могилевская, Другие города

Монета 1 Рубль «40 лет победы» 1985 года

3 р.

Монета 1 Рубль «40 лет победы» 1985 года

Могилевская, Другие города

Монета 50 коп. 1925г. (ПЛ) - полтинник

51 р.

Монета 50 коп. 1925г. (ПЛ) - полтинник

Могилевская, Другие города

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Монеты

Договорная

Монеты

Могилевская, Другие города

Крест

Договорная

Крест

Могилевская, Другие города

Монеты 1, 2 копейки 1924 г. + 1/2 копейки 1925 г.

40 р.

Монеты 1, 2 копейки 1924 г. + 1/2 копейки 1925 г.

Могилевская, Другие города

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1 Рубль «50 лет Советской власти» 1967 года

4 р.

1 Рубль «50 лет Советской власти» 1967 года

Могилевская, Другие города

Монеты

Договорная

Монеты

Могилевская, Другие города

Монета 20 копеек 1909 года СПБ-ЭБ

35 р.

Монета 20 копеек 1909 года СПБ-ЭБ

Могилевская, Другие города

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Монета 20 копеек 1929 года (Билон)

19 р.

Монета 20 копеек 1929 года (Билон)

Могилевская, Другие города

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Монета 20 копеек 1915 года ВС

45 р.

Монета 20 копеек 1915 года ВС

Могилевская, Другие города

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Монета 20 копеек 1914 года СПБ-ВС

26 р.

Монета 20 копеек 1914 года СПБ-ВС

Могилевская, Другие города

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Монета 20 копеек 1873 года СПБ-HI

100 р.

Монета 20 копеек 1873 года СПБ-HI

Могилевская, Другие города

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Монета 20 копеек 1928 года (Билон)

30 р.

Монета 20 копеек 1928 года (Билон)

Могилевская, Другие города

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Монета 20 копеек 1925 года (Билон)

28 р.

Монета 20 копеек 1925 года (Билон)

Могилевская, Другие города

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Монета 10 копеек 1929 года (Билон)

11 р.

Монета 10 копеек 1929 года (Билон)

Могилевская, Другие города

Монета

Договорная

Монета

Могилевская, Другие города

Образок

Договорная

Образок

Могилевская, Другие города

Часы женские Луч

10 р.

Часы женские Луч

Могилевская, Другие города

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Монета 50 коп. 1926 г. (ПЛ) - полтинник

79 р.

Монета 50 коп. 1926 г. (ПЛ) - полтинник

Могилевская, Другие города

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Монета 50 коп. 1924 г. (ТР) - полтинник

40 р.

Монета 50 коп. 1924 г. (ТР) - полтинник

Могилевская, Другие города

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Монета 50 коп. 1924 года (ПЛ) - полтинник

43 р.

Монета 50 коп. 1924 года (ПЛ) - полтинник

Могилевская, Другие города

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Монета 50 коп. 1922 г. (ПЛ) - полтинник

63 р.

Монета 50 коп. 1922 г. (ПЛ) - полтинник

Могилевская, Другие города

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Монета 50 коп. 1921 г. (АГ) - полтинник

100 р.

Монета 50 коп. 1921 г. (АГ) - полтинник

Могилевская, Другие города

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Монета 10 копеек 1928 года (Билон)

7 р.

Монета 10 копеек 1928 года (Билон)

Могилевская, Другие города

Монета 10 копеек 1915 года ВС

15 р.

Монета 10 копеек 1915 года ВС

Могилевская, Другие города

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Монета 15 копеек 1915 года, буквы ВС

13 р.

Монета 15 копеек 1915 года, буквы ВС

Могилевская, Другие города

Монета 15 копеек 1909 года, буквы СПБ-ЭБ

9 р.

Монета 15 копеек 1909 года, буквы СПБ-ЭБ

Могилевская, Другие города

Знак + Медаль - ''90 лет военной разведке''

77 р.

Знак + Медаль - ''90 лет военной разведке''

Могилевская, Другие города

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Знак - «90 лет КДБ» (Тяжелый)

465 р.

Знак - «90 лет КДБ» (Тяжелый)

Могилевская, Другие города

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Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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