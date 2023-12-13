Товары от Куфар Маркета
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Антиквариат и предметы коллекционирования в других городах Могилевской области
Договорная
Группа Стаса Намина 1983 г
Могилевская, Другие города
5 р.
Счеты СССР
Могилевская, Другие города
35 р.
Машинка швейная детская ГДР
Могилевская, Другие города
Договорная
Монета
Могилевская, Другие города
15 р.
Монета 3 руб. «Землетрясение в Армении» 1989 г.
Могилевская, Другие города
8 р.
Медали для собак.
Могилевская, Другие города
25 р.
Значки Спортлото.
Могилевская, Другие города
40 р.
Часы механические
Могилевская, Другие города
12 р.
Монеты 1928 г.
Могилевская, Другие города
8 р.
Монеты 1935 г.
Могилевская, Другие города
53 р.
Альбом для монет СССР 1961-1991 г. (с листами)
Могилевская, Другие города
60 р.
Нагрудный знак ''Дзяржаўная аўтаінспекцыя 75 год''
Могилевская, Другие города
Договорная
Монеты СССР (1961-1991г.)
Могилевская, Другие города
Договорная
Монеты
Могилевская, Другие города
3 р.
Монета 1 Рубль «40 лет победы» 1985 года
Могилевская, Другие города
51 р.
Монета 50 коп. 1925г. (ПЛ) - полтинник
Могилевская, Другие города
Договорная
Монеты
Могилевская, Другие города
Договорная
Крест
Могилевская, Другие города
40 р.
Монеты 1, 2 копейки 1924 г. + 1/2 копейки 1925 г.
Могилевская, Другие города
4 р.
1 Рубль «50 лет Советской власти» 1967 года
Могилевская, Другие города
Договорная
Монеты
Могилевская, Другие города
35 р.
Монета 20 копеек 1909 года СПБ-ЭБ
Могилевская, Другие города
19 р.
Монета 20 копеек 1929 года (Билон)
Могилевская, Другие города
45 р.
Монета 20 копеек 1915 года ВС
Могилевская, Другие города
26 р.
Монета 20 копеек 1914 года СПБ-ВС
Могилевская, Другие города
100 р.
Монета 20 копеек 1873 года СПБ-HI
Могилевская, Другие города
30 р.
Монета 20 копеек 1928 года (Билон)
Могилевская, Другие города
28 р.
Монета 20 копеек 1925 года (Билон)
Могилевская, Другие города
11 р.
Монета 10 копеек 1929 года (Билон)
Могилевская, Другие города
Договорная
Монета
Могилевская, Другие города
Договорная
Образок
Могилевская, Другие города
10 р.
Часы женские Луч
Могилевская, Другие города
79 р.
Монета 50 коп. 1926 г. (ПЛ) - полтинник
Могилевская, Другие города
40 р.
Монета 50 коп. 1924 г. (ТР) - полтинник
Могилевская, Другие города
43 р.
Монета 50 коп. 1924 года (ПЛ) - полтинник
Могилевская, Другие города
63 р.
Монета 50 коп. 1922 г. (ПЛ) - полтинник
Могилевская, Другие города
100 р.
Монета 50 коп. 1921 г. (АГ) - полтинник
Могилевская, Другие города
7 р.
Монета 10 копеек 1928 года (Билон)
Могилевская, Другие города
15 р.
Монета 10 копеек 1915 года ВС
Могилевская, Другие города
13 р.
Монета 15 копеек 1915 года, буквы ВС
Могилевская, Другие города
9 р.
Монета 15 копеек 1909 года, буквы СПБ-ЭБ
Могилевская, Другие города
77 р.
Знак + Медаль - ''90 лет военной разведке''
Могилевская, Другие города
465 р.
Знак - «90 лет КДБ» (Тяжелый)
Могилевская, Другие города
Товары с доставкой от магазинов
50 р.
Печатная машинка ЯТРАНЬ
Могилев
Договорная
Альбомы и листы для монет
Витебская, Новополоцк
Договорная
Альбомы, листы для монет в ассортименте
Брест
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Гродно
Договорная
Альбомы и листы для монет в ассортименте
Могилев
58 р.
Церковные иконы под заказ
Гомель
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Минск, Фрунзенский