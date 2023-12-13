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Электрик

5 р.

Электрик

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Мастер на час, электрик, сантехник

Договорная

Мастер на час, электрик, сантехник

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ

450 р.

Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс

Договорная

Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Мастер на час, электрик, сантехник

Договорная

Мастер на час, электрик, сантехник

Могилев

Услуга с выездом в регионы

Договорная

Клининг в Лиде, химчистка мягкой мебели

Гродненская, Лида

Услуга с выездом в регионы
Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung

40 р.

Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Сборка мебели. Мастер на час

Договорная

Сборка мебели. Мастер на час

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Сборка мебели. Мастер на час

Договорная

Сборка мебели. Мастер на час

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Сборка мебели. Мастер на час

Договорная

Сборка мебели. Мастер на час

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Аренда Строительного Оборудованияв Бресте

20 р.

Аренда Строительного Оборудованияв Бресте

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Установка спутникового телевидения под ключ

180 р.

Установка спутникового телевидения под ключ

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
Квалифицированная установка/монтаж кондиционера

400 р.

Квалифицированная установка/монтаж кондиционера

Гомельская, Светлогорск

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт гитар, струнных, духовых, аккордеонов, баян

35 р.

Ремонт гитар, струнных, духовых, аккордеонов, баян

Минск, Первомайский

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