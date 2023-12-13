Услуги из других регионовВсе объявления
5 р.
Электрик
Минск, Фрунзенский
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Гомель
Услуга с выездом в регионы
450 р.
Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ
Минск, Центральный
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс
Витебск
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Могилев
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Клининг в Лиде, химчистка мягкой мебели
Гродненская, Лида
Услуга с выездом в регионы
40 р.
Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung
Минск, Фрунзенский
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Сборка мебели. Мастер на час
Гомель
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Сборка мебели. Мастер на час
Могилев
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Сборка мебели. Мастер на час
Витебск
Услуга с выездом в регионы
20 р.
Аренда Строительного Оборудованияв Бресте
Брест
Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
180 р.
Установка спутникового телевидения под ключ
Минск, Московский
Услуга с выездом в регионы
400 р.
Квалифицированная установка/монтаж кондиционера
Гомельская, Светлогорск
Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
35 р.
Ремонт гитар, струнных, духовых, аккордеонов, баян
Минск, Первомайский
Услуга с выездом в регионы