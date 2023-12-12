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Услуги в других городах Минской области

Умелый уход за людьми.

Договорная

Умелый уход за людьми.

Минская, Другие города

Лайтбокс световой .

680 р.

Лайтбокс световой .

Минская, Другие города

Курсы кибербезопасность

Договорная

Курсы кибербезопасность

Минская, Другие города

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Мобильная баня-бочка, АРЕНДА наш сайт в инстограмм

100 р.

Мобильная баня-бочка, АРЕНДА наш сайт в инстограмм

Минская, Другие города

Остекление веранд, террас, коттеждей, домов и дач

700 р.

Остекление веранд, террас, коттеждей, домов и дач

Минская, Другие города

Стяжка пола полусухая в Сморгони

7 р.

Стяжка пола полусухая в Сморгони

Минская, Другие города

Бурение скважин для воды и обустройство ''под ключ

Договорная

Бурение скважин для воды и обустройство ''под ключ

Минская, Другие города

Услуга с выездом в регионы
Шлифовка срубов. Покраска. Герметизация швов

9 р.

Шлифовка срубов. Покраска. Герметизация швов

Минская, Другие города

Геология участка, бурение, изыскания, септик

Договорная

Геология участка, бурение, изыскания, септик

Минская, Другие города

Умелый уход за лежачими людьми.

Договорная

Умелый уход за лежачими людьми.

Минская, Другие города

Аренда бани

Договорная

Аренда бани

Минская, Другие города

Маникюр солигорск

30 р.

Маникюр солигорск

Минская, Другие города

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Обшивка бань,балконов.

Договорная

Обшивка бань,балконов.

Минская, Другие города

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Таргет/реклама

150 р.

Таргет/реклама

Минская, Другие города

Договорная

Сиделка

Минская, Другие города

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Договорная

Ремонт

Минская, Другие города

Договорная

Снег

Минская, Другие города

Праздничное оформление любого пространства

100 р.

Праздничное оформление любого пространства

Минская, Другие города

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Спилить дерево,обрезка деревьев,расчистка участка.

50 р.

Спилить дерево,обрезка деревьев,расчистка участка.

Минская, Другие города

Умелый уход за лежачими людьми

Договорная

Умелый уход за лежачими людьми

Минская, Другие города

Услуги мини экскаватора

65 р.

Услуги мини экскаватора

Минская, Другие города

Печник

Бесплатно

Печник

Минская, Другие города

штукатурные работы

Договорная

штукатурные работы

Минская, Другие города

Создание сайта

50 р.

Создание сайта

Минская, Другие города

Аренда бани

Договорная

Аренда бани

Минская, Другие города

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Наращивание ногтей

25 р.

Наращивание ногтей

Минская, Другие города

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БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. МОНОЛИТНЫЕ РАБОТЫ. ФУНДАМЕНТ

Договорная

БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. МОНОЛИТНЫЕ РАБОТЫ. ФУНДАМЕНТ

Минская, Другие города

Таргетолог

Договорная

Таргетолог

Минская, Другие города

Монтаж любого сайдинга на ваш выбор. В Минске и ми

Договорная

Монтаж любого сайдинга на ваш выбор. В Минске и ми

Минская, Другие города

Печник: кладка печей, каминов, барбекю

Договорная

Печник: кладка печей, каминов, барбекю

Минская, Другие города

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Ресницы

50 р.

Ресницы

Минская, Другие города

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Настройка рекламы в Google и Яндекс

350 р.

Настройка рекламы в Google и Яндекс

Минская, Другие города

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Садовник

Договорная

Садовник

Минская, Другие города

Наращивание волос

100 р.

Наращивание волос

Минская, Другие города

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Обрезка плодовых деревьев в Минской области

Договорная

Обрезка плодовых деревьев в Минской области

Минская, Другие города

ГРУМИНГ.СТРИЖКА СОБАК. КОЛОДИЩИ.

Договорная

ГРУМИНГ.СТРИЖКА СОБАК. КОЛОДИЩИ.

Минская, Другие города

Канализация под ключ. Монтаж канализации

500 р.

Канализация под ключ. Монтаж канализации

Минская, Другие города

Рассрочка
Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Минская, Другие города

Маникюр и педикюр

15 р.

Маникюр и педикюр

Минская, Другие города

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Бизнес-игра ''Мой персональный проект''

60 р.

Бизнес-игра ''Мой персональный проект''

Минская, Другие города

Рестоврация и Утепление Эковатой домов по всей Бел

6.75 р.

Рестоврация и Утепление Эковатой домов по всей Бел

Минская, Другие города

Рисунки

10 р.

Рисунки

Минская, Другие города

Маникюр

35 р.

Маникюр

Минская, Другие города

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Услуги из других регионов

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Договорная

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Гомель

Услуга с выездом в регионы
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