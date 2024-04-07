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Туристические услуги в других городах Минской области

no-resultsВ других городах Минской области нет таких объявлений, но они есть в других городах
Запись на визу в Польшу

Договорная

Запись на визу в Польшу

Брест

Услуга с выездом в регионы
Гостевое приглашение в Польшу

1 300 р.

Гостевое приглашение в Польшу

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Виза в Испанию

350 р.

Виза в Испанию

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Индивидуальные экскурсии, туры Минск, Беларусь

Договорная

Индивидуальные экскурсии, туры Минск, Беларусь

Минск, Центральный

350 р.

Приглашения на рабочую визу в Польшу

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы

900 р.

Деловое приглашение в Польшу

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Чемодан на 4-ех колесах оранж., New, АВС пластик

95 р.

Чемодан на 4-ех колесах оранж., New, АВС пластик

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Консультация по гражданству ЕС

Договорная

Консультация по гражданству ЕС

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Виза на Кипр

494.83 р.

Виза на Кипр

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Прокат байдарок и турист снаряжения (палаток и др.

6 р.

Прокат байдарок и турист снаряжения (палаток и др.

Могилев

Виза в Англию

280 р.

Виза в Англию

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Запись в визовый центр Польши

500 р.

Запись в визовый центр Польши

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Агроусадьба ''У пана Яна'' д.Гатовичи

Договорная

Агроусадьба ''У пана Яна'' д.Гатовичи

Минская, Мядель

ЗАПИСЬ В ВИЗОВЫЙ ЦЕНТР ПОЛЬШИ/ РАБОЧАЯ ВИЗА

130 р.

ЗАПИСЬ В ВИЗОВЫЙ ЦЕНТР ПОЛЬШИ/ РАБОЧАЯ ВИЗА

Брест

Виза в Канаду

420 р.

Виза в Канаду

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Виза в США

350 р.

Виза в США

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
ЧЕМОДАНЫ . БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО БЕЛАРУСИ

85 р.

ЧЕМОДАНЫ . БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО БЕЛАРУСИ

Витебская, Орша

Аренда сауны, комната отдыха

60 р.

Аренда сауны, комната отдыха

Могилевская, Осиповичи

Регистрация , запись на все типы ВИЗ

300 р.

Регистрация , запись на все типы ВИЗ

Минск, Заводской

Сплав на плоту

450 р.

Сплав на плоту

Минская, Борисов

Визы

Договорная

Визы

Витебск

Виза в Польшу

400 р.

Виза в Польшу

Минск, Заводской

Аренда прицеп-дача(кемпер,караван, дом на колесах)

60 р.

Аренда прицеп-дача(кемпер,караван, дом на колесах)

Гомель

Сдам баню

60 р.

Сдам баню

Гродно

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Виза под ключ

Договорная

Виза под ключ

Минск, Советский

Karusel.house аренда дома с горячей купелью в лесу

290 р.

Karusel.house аренда дома с горячей купелью в лесу

Минская, Минский район

Прокат SUP Нарочь

10 р.

Прокат SUP Нарочь

Минская, Мядель

Прокат чемоданов (ручная кладь)

3 р.

Прокат чемоданов (ручная кладь)

Минск, Первомайский

ВИЗА В ВЕНГРИЮ ДО 5 ЛЕТ

720 р.

ВИЗА В ВЕНГРИЮ ДО 5 ЛЕТ

Минск, Центральный

Байдарка/каяк/рафт/пакрафт/плот-аренда/прокат

40 р.

Байдарка/каяк/рафт/пакрафт/плот-аренда/прокат

Минск, Центральный

Чемодан 4×4 сьёмные колёса LEEZA-ITALY

315 р.

Чемодан 4×4 сьёмные колёса LEEZA-ITALY

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Прогулка по Минску

10 р.

Прогулка по Минску

Минск, Фрунзенский

Вкусная кухня в Браславе

10 р.

Вкусная кухня в Браславе

Витебская, Браслав

Прокат байдарок хатанга,палатки,спальники,коврики

Договорная

Прокат байдарок хатанга,палатки,спальники,коврики

Минск, Заводской

Сплав на плоту по реке Восточная Березина.

500 р.

Сплав на плоту по реке Восточная Березина.

Минская, Березино

Прокат байдарок, SUP- board (сап досок)

40 р.

Прокат байдарок, SUP- board (сап досок)

Могилевская, Бобруйск

Агро усадьба,,,стан демьяна ,,

Договорная

Агро усадьба,,,стан демьяна ,,

Брестская, Пружаны

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Подготовка документов на Гостевую визу в Польшу

Договорная

Подготовка документов на Гостевую визу в Польшу

Брест

Услуга с выездом в регионы
Прокат (аренда) SUP-board (сап-доска)

35 р.

Прокат (аренда) SUP-board (сап-доска)

Витебск

Подготовка документов Польская Виза, Шенген Виза

100 р.

Подготовка документов Польская Виза, Шенген Виза

Брест

Русская баня

50 р.

Русская баня

Гомель

Ищем партнеров по услугам записи в визовый центр

Договорная

Ищем партнеров по услугам записи в визовый центр

Минск, Советский

Приглашения для Польской рабочей визы

290 р.

Приглашения для Польской рабочей визы

Минск, Центральный

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