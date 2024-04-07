Туристические услуги в других городах Минской области
Договорная
Запись на визу в Польшу
Брест
1 300 р.
Гостевое приглашение в Польшу
Минск, Центральный
350 р.
Виза в Испанию
Минск, Центральный
Договорная
Индивидуальные экскурсии, туры Минск, Беларусь
Минск, Центральный
350 р.
Приглашения на рабочую визу в Польшу
Минск, Центральный
900 р.
Деловое приглашение в Польшу
Минск, Центральный
95 р.
Чемодан на 4-ех колесах оранж., New, АВС пластик
Минск, Центральный
Договорная
Консультация по гражданству ЕС
Минск, Центральный
494.83 р.
Виза на Кипр
Минск, Центральный
6 р.
Прокат байдарок и турист снаряжения (палаток и др.
Могилев
280 р.
Виза в Англию
Минск, Центральный
500 р.
Запись в визовый центр Польши
Минск, Центральный
Договорная
Агроусадьба ''У пана Яна'' д.Гатовичи
Минская, Мядель
130 р.
ЗАПИСЬ В ВИЗОВЫЙ ЦЕНТР ПОЛЬШИ/ РАБОЧАЯ ВИЗА
Брест
420 р.
Виза в Канаду
Минск, Центральный
350 р.
Виза в США
Минск, Центральный
85 р.
ЧЕМОДАНЫ . БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО БЕЛАРУСИ
Витебская, Орша
60 р.
Аренда сауны, комната отдыха
Могилевская, Осиповичи
300 р.
Регистрация , запись на все типы ВИЗ
Минск, Заводской
450 р.
Сплав на плоту
Минская, Борисов
Договорная
Визы
Витебск
400 р.
Виза в Польшу
Минск, Заводской
60 р.
Аренда прицеп-дача(кемпер,караван, дом на колесах)
Гомель
60 р.
Сдам баню
Гродно
Договорная
Виза под ключ
Минск, Советский
290 р.
Karusel.house аренда дома с горячей купелью в лесу
Минская, Минский район
10 р.
Прокат SUP Нарочь
Минская, Мядель
3 р.
Прокат чемоданов (ручная кладь)
Минск, Первомайский
720 р.
ВИЗА В ВЕНГРИЮ ДО 5 ЛЕТ
Минск, Центральный
40 р.
Байдарка/каяк/рафт/пакрафт/плот-аренда/прокат
Минск, Центральный
315 р.
Чемодан 4×4 сьёмные колёса LEEZA-ITALY
Могилев
10 р.
Прогулка по Минску
Минск, Фрунзенский
10 р.
Вкусная кухня в Браславе
Витебская, Браслав
Договорная
Прокат байдарок хатанга,палатки,спальники,коврики
Минск, Заводской
500 р.
Сплав на плоту по реке Восточная Березина.
Минская, Березино
40 р.
Прокат байдарок, SUP- board (сап досок)
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Агро усадьба,,,стан демьяна ,,
Брестская, Пружаны
Договорная
Подготовка документов на Гостевую визу в Польшу
Брест
35 р.
Прокат (аренда) SUP-board (сап-доска)
Витебск
100 р.
Подготовка документов Польская Виза, Шенген Виза
Брест
50 р.
Русская баня
Гомель
Договорная
Ищем партнеров по услугам записи в визовый центр
Минск, Советский
290 р.
Приглашения для Польской рабочей визы
Минск, Центральный