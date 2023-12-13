logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииВсе для дома
Предметы интерьера, зеркала
Прочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Все для домаПредметы интерьера, зеркала

Прочее в других городах Минской области

Самоклеющаяся пленка

12 р.

Самоклеющаяся пленка

Минская, Другие города

Штоф, ведерки для льда 10 р

10 р.

Штоф, ведерки для льда 10 р

Минская, Другие города

badge-icon
Рога

100 р.

Рога

Минская, Другие города

badge-icon
badge-icon
Биокамин Quillmart Камин светильник

96.12 р.

Биокамин Quillmart Камин светильник

Минская, Другие города

Венок рождественский

25 р.

Венок рождественский

Минская, Другие города

badge-icon
badge-icon
Декоративные камины, камин-фальш

400 р.

Декоративные камины, камин-фальш

Минская, Другие города

badge-icon
badge-icon
Камин электрический

55 р.

Камин электрический

Минская, Другие города

badge-icon
badge-icon
Бабочки декоративные перьевые

25 р.

Бабочки декоративные перьевые

Минская, Другие города

badge-icon
Для декора стены

Договорная

Для декора стены

Минская, Другие города

badge-icon
Девушка в реверансе

440 р.

Девушка в реверансе

Минская, Другие города

badge-icon
Пепельница с изображением балерины

Договорная

Пепельница с изображением балерины

Минская, Другие города

Винтажное панно на стенку

15 р.

Винтажное панно на стенку

Минская, Другие города

badge-icon
badge-icon
Эксклюзивный цветок-металл,стекло.

10 р.

Эксклюзивный цветок-металл,стекло.

Минская, Другие города

badge-icon
Панно винтажное,очень красивое

10 р.

Панно винтажное,очень красивое

Минская, Другие города

badge-icon
Новый плэйсмат fabiani салфетки скатерти

5 р.

Новый плэйсмат fabiani салфетки скатерти

Минская, Другие города

Украшения,декор

5 р.

Украшения,декор

Минская, Другие города

Лот корзин/ёмкостей

20 р.

Лот корзин/ёмкостей

Минская, Другие города

badge-icon
badge-icon
Интерьерные бутылочки

9 р.

Интерьерные бутылочки

Минская, Другие города

Декоративный камин

350 р.

Декоративный камин

Минская, Другие города

badge-icon
badge-icon
Копилка кожанная Индия декор

10 р.

Копилка кожанная Индия декор

Минская, Другие города

Олень

200 р.

Олень

Минская, Другие города

badge-icon
Декоративные изделия к новому году

Договорная

Декоративные изделия к новому году

Минская, Другие города

badge-icon
Декоративные фонари

15 р.

Декоративные фонари

Минская, Другие города

badge-icon
Наклейка интерьерная

15 р.

Наклейка интерьерная

Минская, Другие города

badge-icon
Интерьерные полки, стеллаж в стиле лофт

600 р.

Интерьерные полки, стеллаж в стиле лофт

Минская, Другие города

badge-icon
badge-icon
Менажницы, расчески, рамки для фото из дерева.

Договорная

Менажницы, расчески, рамки для фото из дерева.

Минская, Другие города

badge-icon
Сервиз керамический

25 р.

Сервиз керамический

Минская, Другие города

badge-icon
badge-icon
Часы настенные из капа лиственницы ''Пьяные''

150 р.

Часы настенные из капа лиственницы ''Пьяные''

Минская, Другие города

badge-icon
Рамы старинные для картин,портретов,фото и тп.

Договорная

Рамы старинные для картин,портретов,фото и тп.

Минская, Другие города

badge-icon
Панно керамическое с глазурью,очень красивое

25 р.

Панно керамическое с глазурью,очень красивое

Минская, Другие города

badge-icon
badge-icon
Мох стабилизированный

9 р.

Мох стабилизированный

Минская, Другие города

Оберег ''музыка ветра''

15 р.

Оберег ''музыка ветра''

Минская, Другие города

badge-icon
badge-icon
Пепельница ЧЁРТ

45 р.

Пепельница ЧЁРТ

Минская, Другие города

badge-icon
badge-icon
Куб со стабилизированным мхом

12 р.

Куб со стабилизированным мхом

Минская, Другие города

badge-icon
Свеча,мыло/Цена лота

5 р.

Свеча,мыло/Цена лота

Минская, Другие города

Набор для камина

1 р.

Набор для камина

Минская, Другие города

badge-icon
Пепельница стеклянная - СССР

7 р.

Пепельница стеклянная - СССР

Минская, Другие города

badge-icon
Блюдца, пепельница

25 р.

Блюдца, пепельница

Минская, Другие города

badge-icon
badge-icon
Все для дома

Договорная

Все для дома

Минская, Другие города

Наклейки 30 см

10 р.

Наклейки 30 см

Минская, Другие города

badge-icon
Кашпо со стабилизированным мхом

12 р.

Кашпо со стабилизированным мхом

Минская, Другие города

Товары с доставкой от магазинов

Многофункциональная передвижная полка-вешалка для хранения и сушки одежды Spray painting clothes han

Онлайн-заказ

85 р.
79 р.-7%

Многофункциональная передвижная полка-вешалка для хранения и сушки одежды Spray painting clothes han

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аромадиффузор светодиодный (увлажнитель воздуха ароматический) Humidfier Розовый

Онлайн-заказ

38.50 р.
34.65 р.-10%

Аромадиффузор светодиодный (увлажнитель воздуха ароматический) Humidfier Розовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аромадиффузор - ночникс эффектом камина Aroma Diffuser Touch Panel Version (4 вида подсветки, камни

Онлайн-заказ

89 р.

Аромадиффузор - ночникс эффектом камина Aroma Diffuser Touch Panel Version (4 вида подсветки, камни

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аромадиффузор - ночник с эффектом камина Aroma Diffuser Touch Panel Version (4 вида подсветки, камни

Онлайн-заказ

59 р.

Аромадиффузор - ночник с эффектом камина Aroma Diffuser Touch Panel Version (4 вида подсветки, камни

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Увлажнитель (аромадиффузор) воздухаUSB MOON LAMP Humidifier 3D с функцией ночника880ml

Онлайн-заказ

34 р.

Увлажнитель (аромадиффузор) воздухаUSB MOON LAMP Humidifier 3D с функцией ночника880ml

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ароматический диффузор / аромадиффузор для дома

15 р.

Ароматический диффузор / аромадиффузор для дома

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ароматический диффузор / аромадиффузор для дома
vip

23 р.

Ароматический диффузор / аромадиффузор для дома

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Настольные зеркальные LED-часы YQ-719 (часы, будильник, термометр, календарь)

Онлайн-заказ

55.25 р.

Настольные зеркальные LED-часы YQ-719 (часы, будильник, термометр, календарь)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Предметы интерьера, зеркалаВазыЗеркалаИскусственные цветыКартиныКлючницыПодставки для цветовСвечи и подсвечникиСтатуэткиФоторамкиЧасы и будильникиШкатулки и копилкиПрочее
Шторы, жалюзи, карнизыКарнизыШторыГардины, тюльРулонные шторыЖалюзиПрочее
Текстиль и коврыКоврыДекоративные подушкиНаматрасникиОдеялаПледыПодушки для снаПокрывалаПостельное бельеЧехлы для мебелиПрочий текстиль
ОсвещениеЛюстрыСветильникиБраТоршерыНастольные лампыСпоты и трек-системыПлафоныПрочее
Хозяйственные товарыАккумуляторы, батарейки, подзарядкиБанки, бутылки, бидоныВедра, тазы, емкости для мусораВешалки, чехлы для одеждыГазовые баллоныГладильные доскиГубки, салфетки, тряпкиКрючки, держателиМетла, совки, швабры, щеткиМешки, пакеты, упаковкаМоющие и чистящие средстваПерчатки резиновые, хозяйственныеПолотенца банныеСумки, торбы, тележкиСушилки для бельяУход и хранение обувиЯщики, коробки, корзиныПрочее
Посуда и кухонные аксессуарыСтоловая посудаКухонная посудаКофе и чайСтаканы, бокалы, кувшиныСтоловые приборыНожи и разделочные доскиПринадлежности для выпечкиКонтейнеры и емкости для храненияТекстиль для кухниТёрки, измельчители, овощерезкиАксессуары для сервировкиСушилкиПрочее
Комнатные растенияРастенияКашпо, горшки
Бытовые услуги
Ремонт мебели