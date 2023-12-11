Товары от Куфар Маркета
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Прочее в других городах Минской области
25 р.
Мини бар.
Минская, Другие города
60 р.
Сухопарник
Минская, Другие города
Договорная
Спички БССР
Минская, Другие города
29 р.
Коврик для ящиков ИКЕА IKEA
Минская, Другие города
10 р.
Пакет Gucci Оригинал
Минская, Другие города
Бесплатно
Орша
Минская, Другие города
10 р.
Ухваты из Советской эпохи.
Минская, Другие города
15 р.
Набор для сыпучего
Минская, Другие города
10 р.
Корзинка - подвес на стенку
Минская, Другие города
9 р.
Баночка из под халвы БССР.
Минская, Другие города
35 р.
Подставка металлическая для ёлки и т.п.
Минская, Другие города
5 р.
Дозатор для мытья посуды с губкой
Минская, Другие города
8 р.
Противогололедный материал «Галит» 25кг
Минск, Заводской
Онлайн-заказ
31 р.
Электрическая USB Помпа для воды AWD объём 1.5л, 5.7л, 10л, 11.3л, 15л, 18.9л. Белая
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
29 р.
Электрическая мухобойка фонарик GECKO LTD-308 (съемный фонарь-зарядка)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
84.50 р.
Стеллаж - полка напольная Washing machine storage rack для ванной комнаты 3 Полки Над бочком унитаз
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
27 р.
Пленка из ПВХ для подоконника 140x30 см ''Тепломакс'' Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
14 р.
Перчатки садовые Garden Genie Glovers
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Швабра с распылителем Healthy Spray Mop Бежевая
Минск, Центральный
Договорная
Струбцины
Гомель
8 р.
Соль каменная для тротуаров по30кг. антигололедное
Минск, Фрунзенский
10 р.
Снеговая лопата с черенком.
Минск, Ленинский
25 р.
Скатерть
Гомельская, Калинковичи
Договорная
Стиральные машины 2шт.бу.Индезит и Атлант.
Гродненская, Волковыск
Онлайн-заказ
49 р.
Весы кухонные электронные с чашей Feilite KE-1, нагрузка до 5 кг Зеленый корпус
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
23.20 р.
Пленка из ПВХ для подоконника 120x20 см Тепломакс Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)
Минск, Центральный
14 р.
Метеостанция,гигрометр, погодная станция, часы
Витебск
15 р.
Песчано-соляная смесь
Витебск
Онлайн-заказ
3.50 р.
Губки для мытья посуды «Сияние» двухсторонние, повышенной прочности (12*6*3см) 4 шт. Гарант чистоты
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
25 р.
Щетка для очистки одежды от шерсти Hurricane Fur Wizard Белая
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
12.50 р.
ЭКОКИЛЛЕР универсальный от насекомых (тараканов, муравьев, клопов, блох и др. ползающих насекомых),
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
3.50 р.
Губки для мытья посуды поролоновые «Сияние» (12*4.5*3см) 4 шт. Гарант чистоты
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Антивибрационные резиновые подставки Shock Pad для холодильника, стиральных/сушильных машин
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
4 р.
Стильный брелок на одежду от комаров Bikit Guard Микс цветов
Минск, Центральный
15 р.
Корзина
Витебск
40 р.
Рефрактометр для спирта RZ116
Минск, Центральный
5 р.
Скальпель промышленный
Минск, Московский
Онлайн-заказ
45.50 р.
Электронные кухонные весы Kitchen Scale 1 гр до 5 кг
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
27 р.
Швабра - щетка - пылеочиститель для мытья пола плоская, гибкая, для труднодоступных мест с насадкой
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
32.40 р.
Ершик из эластичного силикона VIP Brush Туалетная плоская щетка для чистки унитаза Зеленый
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
16 р.
Портативные электронные весы (Безмен) Portable Electronic Scale до 50 кг / Карманные весы
Минск, Центральный
13 р.
Замок навесной.
Витебск
Договорная
Весы полевые
Минск, Советский
Бесплатно
Ванночка в подарок к любому лоту
Минск, Фрунзенский
150 р.
Бражная колонна
Минск, Заводской
Онлайн-заказ
43.69 р.
Коробка для хранения Hausmann BB211-3
Минск, Центральный
13 р.
Набор для дома
Гомель
20 р.
Бочки
Брест
10 р.
Набор полотенец
Витебская, Орша
1.50 р.
Флакон с распылителем, с дозатором
Витебская, Орша
30 р.
30 руб.
Гродно
Онлайн-заказ
94.14 р.
Сушилка для обуви Rexant RNX-50 (51-0050)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
155 р.
Шкаф для газового баллона Петромаш на 1 баллон 50 л (античная медь)
Минск, Центральный
2 р.
дозатор для пенного средства
Минск, Ленинский
40 р.
Набор для ванной
Минск, Фрунзенский
10 р.
Спиртометр
Гродно
Бесплатно
Прищепки
Минск, Советский
Онлайн-заказ
215 р.
Шкаф для газовых баллонов на 2 баллона 50 л
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
215 р.
Шкаф для газовых баллонов Петромаш на 2 баллона 50 л (античная медь)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
153 р.
Шкаф для газовых баллонов на 1 баллон 50 л (серый)
Минск, Центральный
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
31 р.
Электрическая USB Помпа для воды AWD объём 1.5л, 5.7л, 10л, 11.3л, 15л, 18.9л. Белая
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
29 р.
Электрическая мухобойка фонарик GECKO LTD-308 (съемный фонарь-зарядка)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
84.50 р.
Стеллаж - полка напольная Washing machine storage rack для ванной комнаты 3 Полки Над бочком унитаз
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
27 р.
Пленка из ПВХ для подоконника 140x30 см ''Тепломакс'' Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
14 р.
Перчатки садовые Garden Genie Glovers
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Швабра с распылителем Healthy Spray Mop Бежевая
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
49 р.
Весы кухонные электронные с чашей Feilite KE-1, нагрузка до 5 кг Зеленый корпус
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
23.20 р.
Пленка из ПВХ для подоконника 120x20 см Тепломакс Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)
Минск, Центральный