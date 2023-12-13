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Товары от Куфар Маркета

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Всё для детей и мамОдежда для девочек

Платья, сарафаны, юбки для девочек в других городах Минской области

Платье снежинка Платье снежинка

10 р.

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Платье снежинка

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

Уютное платье TU 104-110 для девочкиУютное платье TU 104-110 для девочки

14 р.

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Уютное платье TU 104-110 для девочки

104 - 110 (5 лет)

Доставка по Беларуси
Для мальчика 116-122-128Для мальчика 116-122-128

15 р.

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Для мальчика 116-122-128

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Тёплое Платье для девочки Школьная одежда Тёплое Платье для девочки Школьная одежда

20 р.

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Тёплое Платье для девочки Школьная одежда

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)

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Платье 122-128 новоеПлатье 122-128 новое

20 р.

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Платье 122-128 новое

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Невероятное платье для девочки Невероятное платье для девочки

45 р.

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Невероятное платье для девочки

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

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Платье для утренникаПлатье для утренника

5 р.

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Платье для утренника

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

Красивое нежное платьеКрасивое нежное платье

Договорная

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Красивое нежное платье

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Толстовка туника next Толстовка туника next

22 р.

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Толстовка туника next

152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)

Доставка по Беларуси
Платье для девочки очень нежное польское Платье для девочки очень нежное польское

45 р.

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Платье для девочки очень нежное польское

116 - 122 (6 лет)

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Платья для девочки Платья для девочки

19 р.

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Платья для девочки

92 - 98 (3 года)

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Лот 98: платье, болеро, балеткиЛот 98: платье, болеро, балетки

Договорная

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Лот 98: платье, болеро, балетки

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

Доставка по Беларуси
Платье на утренник Платье на утренник

5 р.

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Платье на утренник

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

ПЛАТЬЕ ZARAПЛАТЬЕ ZARA

20 р.

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ПЛАТЬЕ ZARA

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

Юбочка джинсоваяЮбочка джинсовая

15 р.

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Юбочка джинсовая

152 - 158 (12 лет), 146 - 152 (11 лет), 158 - 164 (13 лет)

Платье Платье

25 р.

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Платье

110 - 116 (5-6 лет)

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НОВОЕ платье для девочки до 17.12НОВОЕ платье для девочки до 17.12

45 р.

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НОВОЕ платье для девочки до 17.12

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

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Платье для принцессы 98-104Платье для принцессы 98-104

10 р.

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Платье для принцессы 98-104

98 - 104 (4 года)

Нарядное платье 104Нарядное платье 104

15 р.

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Нарядное платье 104

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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Платье с колготочками +подарок 98-104Платье с колготочками +подарок 98-104

15 р.

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Платье с колготочками +подарок 98-104

98 - 104 (4 года)

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3 платья лотом 3 платья лотом

15 р.

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3 платья лотом

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

Доставка по Беларуси
Сарафан Сарафан

8 р.

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Сарафан

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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Платье тёплое Платье тёплое

15 р.

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Платье тёплое

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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Платье Платье

45 р.

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Платье

104 - 110 (5 лет)

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Платье Платье

35 р.

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Платье

116 - 122 (6 лет)

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В садВ сад

10 р.

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В сад

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Прекрасное платьицеПрекрасное платьице

20 р.

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Прекрасное платьице

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Платье C&A. Размер 98. Платье C&A. Размер 98.

18 р.

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Платье C&A. Размер 98.

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Платья для девочки Платья для девочки

20 р.

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Платья для девочки

110 - 116 (5-6 лет)

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Красивое платье для девочки Красивое платье для девочки

35 р.

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Красивое платье для девочки

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

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Платье Платье

8 р.

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Платье

152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)

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Сарафан f&f джинсСарафан f&f джинс

15 р.

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Сарафан f&f джинс

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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Платье нарядное пышное блестящееПлатье нарядное пышное блестящее

80 р.

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Платье нарядное пышное блестящее

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Платье в стиле ВэнсдэйПлатье в стиле Вэнсдэй

30 р.

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Платье в стиле Вэнсдэй

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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Платье и сарафан Платье и сарафан

35 р.

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Платье и сарафан

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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Новогодний костюм для девочки Новогодний костюм для девочки

30 р.

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Новогодний костюм для девочки

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

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ПлатьеПлатье

40 р.

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Платье

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)

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Платье нарядное Платье нарядное

35 р.

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Платье нарядное

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Платье нарядное Платье нарядное

40 р.

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Платье нарядное

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Красивое нарядное платье для девочки Красивое нарядное платье для девочки

50 р.

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Красивое нарядное платье для девочки

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Платье и рубашка мама и дочкаПлатье и рубашка мама и дочка

40 р.

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Платье и рубашка мама и дочка

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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ПлатьяПлатья

25 р.

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Платья

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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Нарядное платье для девочки Нарядное платье для девочки

40 р.

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Нарядное платье для девочки

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Товары с доставкой от магазинов

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

56 р.

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

Гомель

Доставка по Беларуси
Уютное платье TU 104-110 для девочки

14 р.

Уютное платье TU 104-110 для девочки

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа

43 р.

Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Нарядное платье

48 р.

Нарядное платье

Брест

Доставка по Беларуси
Платье ''Василёк''

48 р.

Платье ''Василёк''

Брест

Доставка по Беларуси
Платье на утренник

55 р.

Платье на утренник

Могилев

Доставка по Беларуси
Платье для девочки на утренник
vip

59 р.

Платье для девочки на утренник

Могилев

Доставка по Беларуси
Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

75 р.

Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

Могилев

Доставка по Беларуси
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