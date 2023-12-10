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Ремонт и стройка

Отделочные материалы в других городах Минской области

Плитка для пола Керамин 450*300

200 р.

Плитка для пола Керамин 450*300

Минская, Другие города

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Кровля, андулин новый, коричневый+есть самарезы.

20 р.

Кровля, андулин новый, коричневый+есть самарезы.

Минская, Другие города

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Жидкий металл (метализация поверхностей)

280 р.

Жидкий металл (метализация поверхностей)

Минская, Другие города

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Малярный стеклохолст JM50 АКЦИЯ

92.70 р.

Малярный стеклохолст JM50 АКЦИЯ

Минская, Другие города

Доставка
Малярный Флизелин WF 130 АКЦИЯ

119.60 р.

Малярный Флизелин WF 130 АКЦИЯ

Минская, Другие города

Доставка
Притка

Договорная

Притка

Минская, Другие города

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Плитка керамическая 20×25

Договорная

Плитка керамическая 20×25

Минская, Другие города

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Металлический сайдинг

22.95 р.

Металлический сайдинг

Минская, Другие города

Теневой профиль

Договорная

Теневой профиль

Минская, Другие города

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Обои

60 р.

Обои

Минская, Другие города

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15 р.

Обои широкие

Минская, Другие города

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Обои новые трубки метровые

70 р.

Обои новые трубки метровые

Минская, Другие города

Фотообои

150 р.

Фотообои

Минская, Другие города

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Ацетон технический

5 р.

Ацетон технический

Минская, Другие города

Плитка керамин канон 7

Договорная

Плитка керамин канон 7

Минская, Другие города

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Плитка остатки

Договорная

Плитка остатки

Минская, Другие города

Обои

60 р.

Обои

Минская, Другие города

Плитка

280 р.

Плитка

Минская, Другие города

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15 р.

Краска 2к по металлу

Минская, Другие города

15 р.

Антикор распыляемый с цинком

Минская, Другие города

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Обои

15 р.

Обои

Минская, Другие города

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Плитка облицовочная

Договорная

Плитка облицовочная

Минская, Другие города

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Товары с доставкой от магазинов

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

8.50 р.

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

6.50 р.

Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Договорная

Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

10.80 р.

Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

21 р.

KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Договорная

Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
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