logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииСад и огород
Бани, хозблоки, санузлы
Бани
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Сад и огородБани, хозблоки, санузлы

Бани в других городах Минской области

Баня

12 000 р.

Баня

Минская, Другие города

Баня-бочка

3 300 р.

Баня-бочка

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Баня-Дом 6х6м проект Инга из бруса и бревна

Договорная

Баня-Дом 6х6м проект Инга из бруса и бревна

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Готовая баня Хай-Тек с террасой

Договорная

Готовая баня Хай-Тек с террасой

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Готовая баня бытовка с хозблоком.

Договорная

Готовая баня бытовка с хозблоком.

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Готовая баня Викинг

Договорная

Готовая баня Викинг

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Готовая баня бытовка с хозблоком и террасой.

Договорная

Готовая баня бытовка с хозблоком и террасой.

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Готовая баня из бруса в Греске

Договорная

Готовая баня из бруса в Греске

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Банный чан - купель на дровах

Договорная

Банный чан - купель на дровах

Минская, Другие города

Баня НЕ бочка

13 000 р.

Баня НЕ бочка

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Бани из бревна / срубы

930 р.

Бани из бревна / срубы

Минская, Другие города

Баня каркасная

Договорная

Баня каркасная

Минская, Другие города

badge-icon
Баня бочка

Договорная

Баня бочка

Минская, Другие города

badge-icon
no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Банная дверь

Договорная

Банная дверь

Гродно

badge-icon
Баня бочка

7 300 р.

Баня бочка

Брест

Доставка
Рассрочка
Баня Квадро-бочка 2.0 м

3 850 р.

Баня Квадро-бочка 2.0 м

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Котел в баню

850 р.

Котел в баню

Могилев

Баня бочка квадро 6м

Договорная

Баня бочка квадро 6м

Могилев

Доставка по Беларуси
Веники банные

Договорная

Веники банные

Гомельская, Рогачев

badge-icon
Бани-бочки, квадро бани, хозблоки под ключ

Договорная

Бани-бочки, квадро бани, хозблоки под ключ

Могилев

Доставка по Беларуси
Бани-бочки, квадро бани, хозблоки под ключ

Договорная

Бани-бочки, квадро бани, хозблоки под ключ

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня Квадро-бочка 4.0 м с боковым входом и топкой снаружи

8 182 р.

Баня Квадро-бочка 4.0 м с боковым входом и топкой снаружи

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Строительство Бань из бруса и бревна вся Беларусь

Договорная

Строительство Бань из бруса и бревна вся Беларусь

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Готовая баня
vip

12 000 р.

Готовая баня

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Баня готовая
vip

16 000 р.

Баня готовая

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Баня-бочка и квадро баня, хозблок под ключ

Договорная

Баня-бочка и квадро баня, хозблок под ключ

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Баня-бочка, квадро баня, хозблок под ключ

Договорная

Баня-бочка, квадро баня, хозблок под ключ

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Котёл для бани

540 р.

Котёл для бани

Гомельская, Добруш

Бани-бочки в НАЛИЧИИ 2м всегода за 3890р.

3 890 р.

Бани-бочки в НАЛИЧИИ 2м всегода за 3890р.

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Баня бочка 1.8м В НАЛИЧИИ

2 650 р.

Баня бочка 1.8м В НАЛИЧИИ

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Баня Квадро-бочка 3,5 м

7 743 р.

Баня Квадро-бочка 3,5 м

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Баня Квадро-бочка 4,0 с боковым входом и топкой снаружи

8 182 р.

Баня Квадро-бочка 4,0 с боковым входом и топкой снаружи

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Баня квадро в НАЛИЧИИ 2 м со скидкой. Всего за 4400р

Договорная

Баня квадро в НАЛИЧИИ 2 м со скидкой. Всего за 4400р

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Каркасная баня с комнатой отдыха

Договорная

Каркасная баня с комнатой отдыха

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня-бочка, квадро баня, хозблок под ключ

Договорная

Баня-бочка, квадро баня, хозблок под ключ

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Баня- квадро 4,0 с террасой

8 500 р.

Баня- квадро 4,0 с террасой

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Баня Квадро-бочка боковым входом 4,0 м

7 997 р.

Баня Квадро-бочка боковым входом 4,0 м

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
баня-квадро 4,0м. +50 см козырек

8 300 р.

баня-квадро 4,0м. +50 см козырек

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Печ в баню нержавейка

Договорная

Печ в баню нержавейка

Могилевская, Кричев

badge-icon
Изготовление и продажа бани

Договорная

Изготовление и продажа бани

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Изготовление и продажа готовых бань .

Договорная

Изготовление и продажа готовых бань .

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня

8 136.75 р.

Баня

Могилевская, Кричев

Баня Квадро-бочка 6.0 м с боковым и топкой снаружи

11 128 р.

Баня Квадро-бочка 6.0 м с боковым и топкой снаружи

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Сруб бани 4х4

4 500 р.

Сруб бани 4х4

Минская, Воложин

badge-icon
Баня Квадро-бочка 4.5 м с боковым входом и топкой в предбаннике

9 550 р.

Баня Квадро-бочка 4.5 м с боковым входом и топкой в предбаннике

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Бак для бани 95 литров

60 р.

Бак для бани 95 литров

Гомель

badge-icon
Квадро-баня + ПОДАРОК
vip

3 900 р.

Квадро-баня + ПОДАРОК

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Сауна с панорамным окном каркасная
vip

1 760 р.

Сауна с панорамным окном каркасная

Минская, Дзержинск

Доставка
Рассрочка
Баня каркасная 2,5*4м

Договорная

Баня каркасная 2,5*4м

Гомель

Доставка
Рассрочка
Баня бочка квадро 4m

Договорная

Баня бочка квадро 4m

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Печь для бани печь в баню котел для бани печь

800 р.

Печь для бани печь в баню котел для бани печь

Могилевская, Бобруйск

Бани, парилки

Договорная

Бани, парилки

Брест

Баня

3 100 р.

Баня

Могилевская, Костюковичи

badge-icon
БАНЯ-БОЧКА 2 метра 1 помещения Топка внутренняя.

4 554 р.

БАНЯ-БОЧКА 2 метра 1 помещения Топка внутренняя.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
КВАДРО-БОЧКА 4 метра + козырек

8 520 р.

КВАДРО-БОЧКА 4 метра + козырек

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
БАНЯ КВАДРО-БОЧКА 5 метров, боковой вход, топка наружная, 2 помещения.

11 358 р.

БАНЯ КВАДРО-БОЧКА 5 метров, боковой вход, топка наружная, 2 помещения.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
БАНЯ КВАДРО-БОЧКА 2,5 метра 1 помещение, Дверь со вставками матового стекла. Топка внутренняя.

6 600 р.

БАНЯ КВАДРО-БОЧКА 2,5 метра 1 помещение, Дверь со вставками матового стекла. Топка внутренняя.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бани-бочки в НАЛИЧИИ 2м всегода за 3890р.

3 890 р.

Бани-бочки в НАЛИЧИИ 2м всегода за 3890р.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
баня бочка квадро 4.5м

Договорная

баня бочка квадро 4.5м

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка

Товары с доставкой от магазинов

Баня Квадро-бочка 2.0 м

3 850 р.

Баня Квадро-бочка 2.0 м

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Баня бочка квадро 6м

Договорная

Баня бочка квадро 6м

Могилев

Доставка по Беларуси
Бани-бочки, квадро бани, хозблоки под ключ

Договорная

Бани-бочки, квадро бани, хозблоки под ключ

Могилев

Доставка по Беларуси
Бани-бочки, квадро бани, хозблоки под ключ

Договорная

Бани-бочки, квадро бани, хозблоки под ключ

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня Квадро-бочка 4.0 м с боковым входом и топкой снаружи

8 182 р.

Баня Квадро-бочка 4.0 м с боковым входом и топкой снаружи

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Строительство Бань из бруса и бревна вся Беларусь

Договорная

Строительство Бань из бруса и бревна вся Беларусь

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Готовая баня
vip

12 000 р.

Готовая баня

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Баня готовая
vip

16 000 р.

Баня готовая

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Недвижимость
Авто и запчасти
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Садовая мебель и бассейныБассейныБеседки, шатры, тентыДетские площадкиКачели садовыеМебель для садаСадовый интерьер и аксессуарыУличное освещениеПрочее
Мангалы, аксессуары, топливоМангалыКазаныКоптильниАксессуарыТопливо
Мотоблоки и культиваторыМотоблокиКультиваторыЗапчасти и сопутствующие товары
Садовая техникаЭлектро- и бензопилыГазонокосилкиИзмельчителиНасосыТриммерыЗапчасти и аксессуарыПрочее
Садовый инвентарьЕврокубы, баки и бочкиСадовый инструментТачки и тележкиШланги и поливПрочее
Теплицы и парники
Растения, рассада и семенаСаженцы, рассадаСемена, луковицыПрочее
Удобрения и агрохимияОрганические удобренияМинеральные удобренияКалийные удобренияСредства для защиты растений
Все для пчеловодаИнструменты и аксессуарыОдежда для защитыПчелы, пчелопакетыПродукты пчеловодстваУльиПрочее
Бани, хозблоки, санузлыБаниТуалеты и санузлыХозблокиПечи для баниАксессуары для баньПрочее
Прочее для сада и огорода