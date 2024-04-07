Товары от Куфар Маркета
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Бани в других городах Минской области
12 000 р.
Баня
Минская, Другие города
3 300 р.
Баня-бочка
Минская, Другие города
Договорная
Баня-Дом 6х6м проект Инга из бруса и бревна
Минская, Другие города
Договорная
Готовая баня Хай-Тек с террасой
Минская, Другие города
Договорная
Готовая баня бытовка с хозблоком.
Минская, Другие города
Договорная
Готовая баня Викинг
Минская, Другие города
Договорная
Готовая баня бытовка с хозблоком и террасой.
Минская, Другие города
Договорная
Готовая баня из бруса в Греске
Минская, Другие города
Договорная
Банный чан - купель на дровах
Минская, Другие города
13 000 р.
Баня НЕ бочка
Минская, Другие города
930 р.
Бани из бревна / срубы
Минская, Другие города
Договорная
Баня каркасная
Минская, Другие города
Договорная
Баня бочка
Минская, Другие города
Договорная
Банная дверь
Гродно
7 300 р.
Баня бочка
Брест
3 850 р.
Баня Квадро-бочка 2.0 м
Минская, Дзержинск
850 р.
Котел в баню
Могилев
Договорная
Баня бочка квадро 6м
Могилев
Договорная
Веники банные
Гомельская, Рогачев
Договорная
Бани-бочки, квадро бани, хозблоки под ключ
Могилев
Договорная
Бани-бочки, квадро бани, хозблоки под ключ
Могилевская, Бобруйск
8 182 р.
Баня Квадро-бочка 4.0 м с боковым входом и топкой снаружи
Минская, Дзержинск
Договорная
Строительство Бань из бруса и бревна вся Беларусь
Минск, Фрунзенский
12 000 р.
Готовая баня
Минская, Борисов
16 000 р.
Баня готовая
Минская, Борисов
Договорная
Баня-бочка и квадро баня, хозблок под ключ
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Баня-бочка, квадро баня, хозблок под ключ
Могилевская, Бобруйск
540 р.
Котёл для бани
Гомельская, Добруш
3 890 р.
Бани-бочки в НАЛИЧИИ 2м всегода за 3890р.
Минск, Фрунзенский
2 650 р.
Баня бочка 1.8м В НАЛИЧИИ
Минская, Дзержинск
7 743 р.
Баня Квадро-бочка 3,5 м
Минская, Дзержинск
8 182 р.
Баня Квадро-бочка 4,0 с боковым входом и топкой снаружи
Минская, Дзержинск
Договорная
Баня квадро в НАЛИЧИИ 2 м со скидкой. Всего за 4400р
Минск, Центральный
Договорная
Каркасная баня с комнатой отдыха
Минск, Центральный
Договорная
Баня-бочка, квадро баня, хозблок под ключ
Витебская, Орша
8 500 р.
Баня- квадро 4,0 с террасой
Минская, Минский район
7 997 р.
Баня Квадро-бочка боковым входом 4,0 м
Минская, Дзержинск
8 300 р.
баня-квадро 4,0м. +50 см козырек
Минск, Партизанский
Договорная
Печ в баню нержавейка
Могилевская, Кричев
Договорная
Изготовление и продажа бани
Минск, Московский
Договорная
Изготовление и продажа готовых бань .
Минская, Минский район
8 136.75 р.
Баня
Могилевская, Кричев
11 128 р.
Баня Квадро-бочка 6.0 м с боковым и топкой снаружи
Минская, Дзержинск
4 500 р.
Сруб бани 4х4
Минская, Воложин
9 550 р.
Баня Квадро-бочка 4.5 м с боковым входом и топкой в предбаннике
Минская, Дзержинск
60 р.
Бак для бани 95 литров
Гомель
3 900 р.
Квадро-баня + ПОДАРОК
Минск, Центральный
1 760 р.
Сауна с панорамным окном каркасная
Минская, Дзержинск
Договорная
Баня каркасная 2,5*4м
Гомель
Договорная
Баня бочка квадро 4m
Могилев
800 р.
Печь для бани печь в баню котел для бани печь
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Бани, парилки
Брест
3 100 р.
Баня
Могилевская, Костюковичи
4 554 р.
БАНЯ-БОЧКА 2 метра 1 помещения Топка внутренняя.
Минск, Центральный
8 520 р.
КВАДРО-БОЧКА 4 метра + козырек
Минск, Центральный
11 358 р.
БАНЯ КВАДРО-БОЧКА 5 метров, боковой вход, топка наружная, 2 помещения.
Минск, Центральный
6 600 р.
БАНЯ КВАДРО-БОЧКА 2,5 метра 1 помещение, Дверь со вставками матового стекла. Топка внутренняя.
Минск, Центральный
3 890 р.
Бани-бочки в НАЛИЧИИ 2м всегода за 3890р.
Минск, Центральный
Договорная
баня бочка квадро 4.5м
Могилев
Товары с доставкой от магазинов
3 850 р.
Баня Квадро-бочка 2.0 м
Минская, Дзержинск
Договорная
Баня бочка квадро 6м
Могилев
Договорная
Бани-бочки, квадро бани, хозблоки под ключ
Могилев
Договорная
Бани-бочки, квадро бани, хозблоки под ключ
Могилевская, Бобруйск
8 182 р.
Баня Квадро-бочка 4.0 м с боковым входом и топкой снаружи
Минская, Дзержинск
Договорная
Строительство Бань из бруса и бревна вся Беларусь
Минск, Фрунзенский
12 000 р.
Готовая баня
Минская, Борисов
16 000 р.
Баня готовая
Минская, Борисов