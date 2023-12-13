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Товары от Куфар Маркета

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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в других городах Минской области

Топор

Договорная

Топор

Минская, Другие города

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Прекрасная лебедь

100 р.

Прекрасная лебедь

Минская, Другие города

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Большой кран и верток от Царского самовара

50 р.

Большой кран и верток от Царского самовара

Минская, Другие города

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Советы до реформы. 20 штук.

10 р.

Советы до реформы. 20 штук.

Минская, Другие города

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Большой кран и верток от Царского самовара

50 р.

Большой кран и верток от Царского самовара

Минская, Другие города

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Винтажный набор

50 р.

Винтажный набор

Минская, Другие города

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10 копеек 1925, 15 копеек 1927 года.

10 р.

10 копеек 1925, 15 копеек 1927 года.

Минская, Другие города

Редкая пряга офицера императорского флота

80 р.

Редкая пряга офицера императорского флота

Минская, Другие города

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Лот старины монеты РИ Серебро

45 р.

Лот старины монеты РИ Серебро

Минская, Другие города

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Вазы стеклянные

Договорная

Вазы стеклянные

Минская, Другие города

Продам

30 р.

Продам

Минская, Другие города

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Грузовик Ретро

65 р.

Грузовик Ретро

Минская, Другие города

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Коллекция монет 160шт.погодовка дореформы

300 р.

Коллекция монет 160шт.погодовка дореформы

Минская, Другие города

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15 копеек 1 злотый 1838 г. Николай l.

25 р.

15 копеек 1 злотый 1838 г. Николай l.

Минская, Другие города

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Зажигалка Zippo LM оригинал

165 р.

Зажигалка Zippo LM оригинал

Минская, Другие города

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Нечастый старинный знак СГ

1 000 р.

Нечастый старинный знак СГ

Минская, Другие города

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Огромный лот монет Серебро 60шт.

800 р.

Огромный лот монет Серебро 60шт.

Минская, Другие города

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Статуэтка фарфор ссср пикинес

100 р.

Статуэтка фарфор ссср пикинес

Минская, Другие города

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Статуэтка фарфор ссср зимний дворик

170 р.

Статуэтка фарфор ссср зимний дворик

Минская, Другие города

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Игрушки ёлочные

Договорная

Игрушки ёлочные

Минская, Другие города

Советское серебро. Цена за монету.

6 р.

Советское серебро. Цена за монету.

Минская, Другие города

Лётные очки ПО-1М

100 р.

Лётные очки ПО-1М

Минская, Другие города

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Монеты

35 р.

Монеты

Минская, Другие города

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Старинные кольца 800 и 84 пробы

150 р.

Старинные кольца 800 и 84 пробы

Минская, Другие города

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Монеты серебро Ядвига 2 шт.

38 р.

Монеты серебро Ядвига 2 шт.

Минская, Другие города

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Монета 2 злотых Пилсудский

45 р.

Монета 2 злотых Пилсудский

Минская, Другие города

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Лот старинных находок монеты

25 р.

Лот старинных находок монеты

Минская, Другие города

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Лот старинных находок монеты Пряга

40 р.

Лот старинных находок монеты Пряга

Минская, Другие города

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Монеты серебро Ри вкл рс

40 р.

Монеты серебро Ри вкл рс

Минская, Другие города

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Редкая бутылка с надписями

200 р.

Редкая бутылка с надписями

Минская, Другие города

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Старинная статуэтка Бронза тяжёлая

250 р.

Старинная статуэтка Бронза тяжёлая

Минская, Другие города

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Старинный знак Отличный стрелок латунь

65 р.

Старинный знак Отличный стрелок латунь

Минская, Другие города

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Значки пионерские из СССР

2 р.

Значки пионерские из СССР

Минская, Другие города

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Кукла большая

Договорная

Кукла большая

Минская, Другие города

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Кольцо

45 р.

Кольцо

Минская, Другие города

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Вазы цветное стекло

16 р.

Вазы цветное стекло

Минская, Другие города

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Ваза для фруктов хрусталь

25 р.

Ваза для фруктов хрусталь

Минская, Другие города

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Кольцо

45 р.

Кольцо

Минская, Другие города

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Солдатики пластмассовые для коллекции

1 р.

Солдатики пластмассовые для коллекции

Минская, Другие города

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Вазы Неман

30 р.

Вазы Неман

Минская, Другие города

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Статуэтки

55 р.

Статуэтки

Минская, Другие города

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Фарфоровая тыковка

65 р.

Фарфоровая тыковка

Минская, Другие города

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Старинная

40 р.

Старинная

Минская, Другие города

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Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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