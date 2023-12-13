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Вакансии в других регионах

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Требуется бухгалтер
vip

1 500 р.

Требуется бухгалтер

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Сварщик
vip

6 000 р.

Сварщик

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе

Договорная

Отделочник

Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов

1 500 р.

Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов

Строительной организации на постоянную работу требуется Изолировщик трубопроводов для работы на объектах капитального и текущего ремонта в Борисове, Жодино Требования: опыт работы в строительной сфере...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе
Ведущий инженер-сметчик

4 850 р.

Ведущий инженер-сметчик

Приглашаем в свою команду ведущего инженера-сметчика. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, пром...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Кухонный рабочий

2 200 р.

Кухонный рабочий

Приглашаем в свою команду кухонных работников. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленно...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Столяр

Требования к кандидату: Опыт работы от 1 года, ответственный, целеустремленный. Должностные обязанности: работа на станках (фрезер, фуган, четырехсторонник) или работа с ручным электроинструментом, р...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Требуется строители-универсалы

1 500 р.

Требуется строители-универсалы

Выполнение строительных работ Заработная плата и требования ВЫСОКИЕ Выплата з/п своевременная Официальное трудоустройство Полный соцпакет

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется каменщик

В связи с увеличением объемов работ приглашаем Каменщиков/Бригады каменщиков для работы на объектах в г. Борисове и городе жодино. Самое главное, что требуется от Вас: внимательное и ответственное отн...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется жестянщик

Компания приглашает на работу Жестянщика Самое главное, что требуется от Вас: аккуратное и ответственное отношение к работе; опыт работы от 1 года; желание работать и зарабатывать; отсутствие вредных ...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 200 р.

Требуется подсобный рабочий

Официальное оформление Полный соц. пакет

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется Плотник-бетонщик

Приглашаем на работу Плотника-бетонщика Требования: опыт работы будет Вашим преимуществом; ответственное отношение к работе; качественное выполнение работ; умение работать в команде. Обязанности: выпо...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуются кровельщики (мягкая кровля, скатная)

Требуемый опыт работы: от 1 года Полная занятость, полный день Обязанности: Работы по устройству наплавляемой рулонной кровли Работы по устройству скатной кровли Требования: Опыт работы на мягкой или ...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется электрогазосварщик, сварщик

Требования: Опыт работы в строительстве. Опыт работы на объектах капитального ремонта приветствуется; Выполнение строительно-монтажных работ: замена систем отопления, канализации и водоснабжения; Свар...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется электромонтажник

В строительную компанию требуется электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям. Обязанности: прокладка внутренних сетей электроснабжения, установка и подключение электротехни...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется Слесарь-сантехник, монтажник инженерных систем

В строительно-монтажную компанию требуется монтажник (слесарь-сантехник) инженерных систем для работы в г. Борисове и в г. Жодино. Приглашаем в свою команду молодых, энергичных, ответственных специали...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется электрогазосварщик

Обязанности: Сварка и сборка металлоконструкций; Выполнение работ сварочным полуавтоматом; Требования: Практический опыт работы в сварке металлоконструкций, навыки слесарного дела; Чтение чертежей раз...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе
Требуется бухгалтер
vip

1 500 р.

Требуется бухгалтер

В стабильно развивающуюся строительную компанию, ищем Бухгалтера. Обязанности: - учет заработной платы(около 50 основных сотрудников) - учет хозяйственных расходов, командировочных: - приказы, авансо...

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Инженер-сметчик

4 200 р.

Инженер-сметчик

Приглашаем в свою команду инженеров-сметчиков. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленно...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Монолитчики

3 500 р.

Монолитчики

Крупной строительной компании срочно требуются: арматурщики, бетонщики, сварщики, разнорабочие, монолитчики, Приветствуются бригады и звенья (условия обсуждаются индивидуально); На строительство п...

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе
Монтажник металлоконструкций

3 500 р.

Монтажник металлоконструкций

Строительной организации на постоянной основе (полный соцпакет) требуются рабочие строительных специальностей: Монтажники металлоконструкций в строительстве ( не подсобники,не дилетанты).Гарантируем...

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе
Плиточники облицовщики

3 500 р.

Плиточники облицовщики

Облицовщики Плиточники Крупной строительной компании срочно требуются: Отделочники маляры, штукатуры, столяры плотники, разнорабочие, Приветствуются бригады и звенья (условия обсуждаются индивидуал...

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе
Сварщики на стройку

3 500 р.

Сварщики на стройку

Крупной строительной компании срочно требуются: Сварщики, Электрогазосварщики, Монтажники строительных конструкций, Монтажники металлоконструкций, Разнорабочие, Приветствуются бригады и звенья (усл...

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе
Требуются отделочники

3 500 р.

Требуются отделочники

Строительной организации на постоянной основе (полный соцпакет) требуются рабочие строительных специальностей: Отделочники-универсалы ( не подсобники,не дилетанты).Гарантируем своевременную оплату и...

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе
Геодезист

2 000 р.

Геодезист

ООО "Проф НК" в связи с увеличением объёма работ приглашает геодезиста. Требования: - ответственность, исполнительность, желание работать - прохождение медицинского осмотра - профильное образование -...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Каменщик

3 140 р.

Каменщик

Метрострой (Санкт-Петербург) приглашает в свою команду каменщиков! ТРЕБОВАНИЯ: - Подтвержденный опыт работы по ТК от 1 года - Удостоверение Каменщика не ниже 3 разряда. ОБЯЗАННОСТИ: Выполнение каменны...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Электромонтажник

1 500 р.

Электромонтажник

В организацию на постоянную работу требуется электромонтажник. Требование к работнику: Знание и соблюдение ТБ. Опыт работы в электроустановках, либо на электромонтажных работах. Умение работы с элект...

Могилев

Вакансия в другом регионе
Маляр

4 053 р.

Маляр

Приглашаем в свою команду маляров! Объект "ЖК Бусиновский парк (Северный терминал) ПИК ". Москва (м.Ховрино) Ижорская 6 к 6 ТРЕБОВАНИЯ: Опыт от 1ого года , подтвержденный по ТК от 6месяцев. Приветству...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Инженер пусконаладчик слаботочных систем

Пpoвeдение рaбoт пo запуску, нaладке, oбcлуживaнию АПС, CОУЭ, СOТС, CKС, СВH, paдиoфикация, чаcофикaция, CKУД и сoдepжание иx в pаботоспосoбном coстoянии. - Провeдение пуcкo-налaдочных работ на систем...

Могилев

Вакансия в другом регионе

Договорная

Сварщик водопроводных систем

ОБЯЗАННОСТИ: Изготовление и дальнейший выпуск металлической продукции Планирование рабочих мероприятий Анализ технологии проведения сварочных мероприятий Соблюдение режима сварки Составление заказов н...

Могилевская, Горки

Вакансия в другом регионе

2 000 р.

Вакансия изолировщик на термоизоляции

Требуются изолировщики на термоизоляции. Командировки по РБ (зп от 2000) и РФ (зп от 3300). Полный соц.пакет.

Гродно

Вакансия в другом регионе

3 500 р.

Штукатур

Требования к кандидату:  Обязательна ответственность в работе, качественное выполнение работ, производительность за смену от 20м2. Должностные обязанности:  Установка маяков, штукатурка стен: гипсовым...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Столяр Плотник

2 000 р.

Столяр Плотник

Столяр Плотник Крупной строительной компании срочно требуются: Столяры плотники, штукатуры, облицовщики плиточники, разнорабочие, Приветствуются бригады и звенья (условия обсуждаются индивидуально)...

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе
Слесарь по ремонту и обслуживанию газовых котлов

1 200 р.

Слесарь по ремонту и обслуживанию газовых котлов

телефон для связи Обязанности: -Гарантийный и после гарантий ремонт, ввод в эксплуатацию, проведение ежегодного технического обслуживания газового отопительного оборудования, торговых марок BOSCH, Fe...

Брест

Вакансия в другом регионе
Производитель общестроительных работ (прораб)

2 000 р.

Производитель общестроительных работ (прораб)

В связи с расширением штата и и объёма работы ООО «Проф НК» приглашает на постоянную работу производителя общестроительных работ с опытом. Требования: • Опыт работы в строительстве обязателен; • ...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Требуется каменщик

1 500 р.

Требуется каменщик

В связи с увеличением объемов работ приглашаем Каменщиков/Бригады каменщиков для работы на объектах в г. Борисове и городе жодино. Самое главное, что требуется от Вас: внимательное и ответственное отн...

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется строители-универсалы

1 500 р.

Требуется строители-универсалы

Выполнение строительных работ Заработная плата и требования ВЫСОКИЕ Выплата з/п своевременная Официальное трудоустройство Полный соцпакет

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется подсобный рабочий

1 000 р.

Требуется подсобный рабочий

Официальное оформление Полный соц. пакет нахождение техники г. Борисов

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется Прораб общестроительных работ

1 500 р.

Требуется Прораб общестроительных работ

Требования к кандидату: наличие профильного образования средне-технического или высшего, опыт работы по специальности,  Должностные обязанности: - Организация и контроль производства строительно-монта...

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется Инженер по охране труда

1 500 р.

Требуется Инженер по охране труда

Обязанности: - Организация работы по охране труда - Осуществление контроля за соблюдением в организации трудового законодательства в части охраны труда. Принимать участие в функционировании и совершен...

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется жестянщик

1 500 р.

Требуется жестянщик

Компания приглашает на работу Жестянщика Самое главное, что требуется от Вас: аккуратное и ответственное отношение к работе; опыт работы от 1 года; желание работать и зарабатывать; отсутствие вредных ...

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется электромонтажник

1 500 р.

Требуется электромонтажник

В строительную компанию требуется электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям. Обязанности: прокладка внутренних сетей электроснабжения, установка и подключение электротехни...

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется фасадчик

1 500 р.

Требуется фасадчик

Строительная компания приглашает на постоянную работу Фасадчиков. Обязанности: Выполнение работ по утеплению и покраске фасада на строительных объектах в г. Борисове и городе Жодино Требования: Серье...

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется Штукатур-маляр

1 500 р.

Требуется Штукатур-маляр

Обязанности: Выполнение штукатурных, малярных работ на реконструируемых помещениях. Требования: Опыт работы маляром, либо штукатуром (опыт работы в других строительных отраслях также будет плюсом для ...

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Требуется Плотник-бетонщик

1 500 р.

Требуется Плотник-бетонщик

Приглашаем на работу Плотника-бетонщика Требования: опыт работы будет Вашим преимуществом; ответственное отношение к работе; качественное выполнение работ; умение работать в команде. Обязанности: выпо...

Минская, Борисов

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