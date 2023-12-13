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Оператор токарных станков ЧПУ
vip

Договорная

Оператор токарных станков ЧПУ

Брестская, Барановичи

Вакансия в другом регионе
Вакансия швеи. ул.Криулина 57
vip

1 500 р.

Вакансия швеи. ул.Криулина 57

Могилев

Вакансия в другом регионе
Фасовщики. Вахта

2 500 р.

Фасовщики. Вахта

ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ Производство сыров контракт на 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! УПАКОВЩИКИ НА ЛИНИИ ...

Гомель

Вакансия в другом регионе
Фасовщики. Вахта

2 500 р.

Фасовщики. Вахта

ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ Производство сыров контракт на 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! УПАКОВЩИКИ НА ЛИНИИ ...

Могилев

Вакансия в другом регионе
Фермеры. Вахта.

2 500 р.

Фермеры. Вахта.

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПР...

Могилев

Вакансия в другом регионе
Фермеры. Вахта.

2 500 р.

Фермеры. Вахта.

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПР...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Сотрудники на рыбное производство. Вахта

3 000 р.

Сотрудники на рыбное производство. Вахта

Работа ВАХТОЙ на рыбном производстве Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. Желателен опыт работы. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ ...

Могилев

Вакансия в другом регионе
Фермеры. Вахта.

2 500 р.

Фермеры. Вахта.

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛ...

Гомель

Вакансия в другом регионе
Тракторист-механизатор

2 500 р.

Тракторист-механизатор

Вахта 30/45/60 смен График 6/1 МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! Заработная плата 30 числа строго на карту. ПРОЖ...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Сотрудники на рыбное производство. Вахта

3 000 р.

Сотрудники на рыбное производство. Вахта

Работа ВАХТОЙ на рыбном производстве Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Работник склада. Вахта

3 000 р.

Работник склада. Вахта

Дятьково Мебель DMI Мужчины и Женщины МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! 2 500 до 3 000 в месяц, смена 11 часов Е...

Гомель

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Подсобный рабочий

900 р.

Подсобный рабочий

Организация приглашает на постоянную работу Вспомогательного рабочего (уборка территории,погрузка-разгрузка пиломатериалов) Возраст от 20 до 45 лет Зарплата: от 900 руб.руб./месяц. График работы: пн-...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Оператор токарных станков ЧПУ
vip

Договорная

Оператор токарных станков ЧПУ

Производству требуется оператора станков с ЧПУ на стойку Siemens sinumerik. Хорошие условия труда. З/п от 2000 р на руки

Брестская, Барановичи

Вакансия в другом регионе

1 800 р.

Рамщик / станочник на углопильный станок

На постоянную работу в г. Фаниполь требуется рамщик / станочник для работы на углопильном круглопильном станке. Требования к кандидату:  • Профессионально-техническое образование в области деревообр...

Минская, Фаниполь

Вакансия в другом регионе
Токарь-универсал

Договорная

Токарь-универсал

Организации требуется токарь-универсал с опытом работы. Хорошие условия труда. Достойная заработная плата. Зп от 1500 р

Брестская, Барановичи

Вакансия в другом регионе

900 р.

Подсобный рабочий

Требуются подсобные рабочие. Обязанности: разборка, складирование, очистка, покраска, упаковка, погрузка, разгрузка различных деталей оборудования и материалов для промышленности, уборка территории, у...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Разнорабочий

3 173.30 р.

Разнорабочий

Срочный набор на лучшую вахту в мире! Только реальные условия! Только настоящие ставки! Условия: Оформление с 1-го дня официально или по договору подряда. Бесплатное проживание в квартире/хостеле. Гра...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе

1 100 р.

Сборщик изделий из ПВХ

Требуется сборщик изделий из ПВХ (мужчина до 45 лет) на предприятие по производству изделий ПВХ Опыт работы не требуется. Собеседование: г. Гродно, Скидельское шоссе, 12Е с 9.00-16.00 / пн-пт Или звон...

Гродно

Вакансия в другом регионе

1 100 р.

Сборщик садовой мебели

Требуется сборщик садовой мебели (мужчина до 45 лет) на предприятие по производству изделий из древесины. Опыт работы не требуется. Собеседование г. Гродно, Скидельское шоссе, 12Е с 9.00-16.00 / пн-...

Гродно

Вакансия в другом регионе
Сборка мебели

2 000 р.

Сборка мебели

Ищем сотрудников на должность (Сборка/Установка корпусной мебели ) С ОПЫТОМ ЗП Сдельное Официальное трудоустройство С предложениями писать в личные сообщения

Брест

Вакансия в другом регионе
Руководитель цеха по сборке бань

5 000 р.

Руководитель цеха по сборке бань

Обязанности: - организация работы цеха по сборке бань (распределение задач, организация работы смен, планирование производства); - управление производственным персоналом; -чтение документации; - контр...

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе
Фасовщики. Вахта

2 500 р.

Фасовщики. Вахта

ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! Производство сыров контракт на 30 смен УПАКОВЩИКИ НА ЛИНИИ ...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Cтаночник деревообрабатывающих станков

2 000 р.

Cтаночник деревообрабатывающих станков

Деревообрабатывающему предприятию требуются станочники на участки производства пиломатериалов и оцилиндрованного бревна. График работы 2/2 (возможен вахтовый метод 7/7). Оплата труда сдельно-премиальн...

Брестская, Барановичи

Вакансия в другом регионе
Упаковщик

3 000 р.

Упаковщик

На рыбоконсервный комбинат «ВелРыбПром» (г. Великин Луки) открыт набор на вакансии: рыбоукладчики, подсобные рабочие , фасовщицы, упаковщицы. ПРИГЛАШАЕМ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН! Обязанности: -Разделка, укл...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Слесарь МСР

Договорная

Слесарь МСР

Производству требуется слесарь мср с опытом работы на металлообрабатывающем оборудовании

Брестская, Барановичи

Вакансия в другом регионе
Требуется грузчик

1 200 р.

Требуется грузчик

Кадровый центр Персонал Брест открывает вакансию Грузчика Условия: - трудоустройство согласно, ТК РБ - з/п 1000руб - 8:00-17:00, 5/2 - испытательный срок 30 дней Обязанности: - разгрузка и погрузка ма...

Брест

Вакансия в другом регионе
Станочник д/о станков с ЧПУ (ученик)

1 600 р.

Станочник д/о станков с ЧПУ (ученик)

Кадровый центр Персонал Брест открывает вакансию Станочник деревообрабатывающих станков с ЧПУ (ученик) Условия: - з/п 1200р-1600р - график 2/2, - стандартное оформление - обучение Требования: - желан...

Брест

Вакансия в другом регионе
Сварщик

2 000 р.

Сварщик

ООО “Князев-мебель” в связи с расширением производства приглашает к сотрудничеству сварщиков, готовых качественно работать и хорошо зарабатывать. Мы гарантируем: -полный соц. пакет; -дружный коллектив...

Могилевская, Горки

Вакансия в другом регионе
Слесарь

1 600 р.

Слесарь

ООО “Князев-мебель” в связи с расширением производства приглашает к сотрудничеству слесарей, готовых качественно работать и хорошо зарабатывать. Мы гарантируем: -полный соц. пакет; -дружная команда; -...

Могилевская, Горки

Вакансия в другом регионе
Слесарь по ремонту оборудования

Договорная

Слесарь по ремонту оборудования

Требуется слесарь по ремонту оборудования. Официальное трудоустройство. Прлный соц пакет. Возможна подработка.

Могилевская, Горки

Вакансия в другом регионе
Слесарь

1 500 р.

Слесарь

ООО “Князев-мебель” в связи с расширением производства приглашает к сотрудничеству слесарей, готовых качественно работать и хорошо зарабатывать. Мы гарантируем: -высокий уровень заработной платы; -обу...

Витебская, Орша

Вакансия в другом регионе
СВАРЩИК

2 000 р.

СВАРЩИК

ООО “Князев-мебель” в связи с расширением производства приглашает к сотрудничеству сварщика, готового качественно работать и хорошо зарабатывать. Мы гарантируем: -высокий уровень заработной платы; -об...

Витебская, Орша

Вакансия в другом регионе
Мастер - ответственный производства.

4 000 р.

Мастер - ответственный производства.

Обязанности: Контроль качества выполнения работ. Ведение отчётности. Передача табелей. Требования: Коммуникабельность. Ответственность. Условия: Заселение в день обращения. Питание за счёт компании. Е...

Гродно

Вакансия в другом регионе
Инженер-технолог

2 000 р.

Инженер-технолог

Кадровый центр Персонал Брест открывает вакансию Инженер-технолог Условия: - трудоустройство согласно, ТК РБ - з/п от 1500руб, рассматриваем в т.ч. пожелания по з/п - 8:00-17:00, 5/2 - испытательный ...

Брест

Вакансия в другом регионе
Электрогазосварщик

3 000 р.

Электрогазосварщик

Кадровый центр Персонал открывает вакансию Электрогазосварщик (РБ) Условия: - вахта от 15 дней, работа в цеху, Минская обл. - з/п - 1500руб. "на руки", сдельная, за 15 дней - зп - 3000руб. на руки, сд...

Брестская, Барановичи

Вакансия в другом регионе

Договорная

плотник-столяр-резчик

Работа на деревообрабатывающем предприятии

Брестская, Барановичи

Вакансия в другом регионе
Вакансия швеи. ул.Криулина 57
vip

1 500 р.

Вакансия швеи. ул.Криулина 57

ООО "Спецштурм" приглашает на работу швей. Индивидульный пошив мужской одежды. От вас: - умение шить, - качественный пошив, - трудолюбие, - хорошее настроение. Все покажем и всему научим. Адрес: ...

Могилев

Вакансия в другом регионе
Электромонтер

1 400 р.

Электромонтер

Крупный транспортно-логистический центр приглашает на работу электромонтера. Зарплата 1400 руб. до вычета налогов График 2/2 8:00 - 20:00 Требования: - знание ТНПА; - умение читать электрические схемы...

Брест

Вакансия в другом регионе

Договорная

водитель погрузчика Маниту (тракторист)

Деревообрабатывающему предприятию требуется водитель погрузчика (вилочного) Маниту с совмещением обязанностей тракториста. Работа на территории предприятия.

Брестская, Барановичи

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Вакансии

На деревообрабатывающее предприятие требуется : Станочники (ленточка, многопил, 4-х сторонник, торцовщик), водитель погрузчика, тракторист, оплата сдельная и фиксированная (от 800 р. до 3000 р "на рук...

Минская, Дзержинск

Вакансия в другом регионе
Шлифовка

1 000 р.

Шлифовка

На мебельное производство требуются сотрудники на должность - Шлифовщик Крашенных фасадов Можно без опыта Мужчины/Женщины ЗП сдельное от 1000 Рублей Официальное трудоустройство

Брестская, Жабинка

Вакансия в другом регионе
Оператор ЧПУ

2 000 р.

Оператор ЧПУ

На мебельное производство требуется специалист на должность Оператор станков ЧПУ Сверлильный центр либо Фрезерный центр ЗП сдельное Официальное трудоустройство С предложениями, писать в сообщения

Брест

Вакансия в другом регионе
Сметчик

2 000 р.

Сметчик

Обязанности: Составление всех необходимых документов для выполнения работ (смета, исполнительная документация) Требования: Умение читать проекты Строительное образование (желательно) Обучаемость Услов...

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе
Сотрудник для работы на производстве мясного корма

950 р.

Сотрудник для работы на производстве мясного корма

ПУП "Стария" ищет ответственного и энергичного сотрудника для работы на производстве мясного корма для собак и кошек в д.Старино,Червенского района ( возле Смиловичей ). Вашей основной задачей будет ...

Минская, Червень

Вакансия в другом регионе
Сборка мебели

2 000 р.

Сборка мебели

Ищем сотрудников на должность (Сборка/Установка корпусной мебели ) С ОПЫТОМ ЗП Сдельное Официальное трудоустройство С предложениями писать в личные сообщения

Гродно

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