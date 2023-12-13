Прочие сельхоз животные в Минске
20 р.
петухи
Минск, Ленинский
14 р.
Баранина
Минск, Московский
Договорная
СОКОЛ ВЕТ
Минск, Центральный
120 р.
Кнут кожаный
Минск, Центральный
5 р.
Шерсть овечья немытая
Минск, Московский
62 р.
сумка для ветеринарного врача
Минск, Московский
5 р.
Живец канадский сомик
Минск, Центральный
1 р.
Гулаби
Минск, Центральный
5 р.
Крольчата 2 мес.
Минск, Заводской
Договорная
Нутрии
Минск, Заводской
595 р.
Триммер
Минск, Советский
20 р.
Клейматор
Минск, Фрунзенский
20 р.
Клейматор
Минск, Фрунзенский
25 р.
Клейматор ТАВРАТОР 80291418364
Минск, Фрунзенский
1.10 р.
Люпин Фуражный
Минская, Смолевичи
40 р.
Курица + петух Лакеданзи
Минская, Другие города
Бесплатно
Котенок в добрые руки
Могилев
13 р.
Индейка
Минская, Копыль
10 р.
Индюки , кролики
Брестская, Ляховичи
20 р.
Курочки Борковская Барвистая 2+1
Брест
Договорная
Петушки
Минская, Несвиж
5 р.
Перепела (техасский белый)
Брестская, Барановичи
300 р.
овцы
Брестская, Кобрин
10 р.
Кролик
Минская, Молодечно
Договорная
Козы нубийской и альпийской породы
Витебская, Полоцк
15 р.
ПЛЕМЕННЫЕ КРОЛИКИ (от европейских производителей)
Могилевская, Горки
13 р.
Овец на мясо и развод
Витебск
Бесплатно
Корма для животных и птиц
Гомельская, Житковичи
Договорная
Прибор для убоя
Брестская, Барановичи
700 р.
Барашки
Минская, Другие города
170 р.
Животные поросята
Могилевская, Горки
Договорная
Животные
Минская, Слуцк
180 р.
Продам 2 молодых 9 месячных баранчика
Гродненская, Мосты
Договорная
Продам кабана,живым весом ,или разрубом
Брестская, Другие города
Договорная
Молодые овцы
Брестская, Дрогичин
150 р.
Сельхозживотные
Могилев
4.50 р.
Яйцо
Брестская, Барановичи
350 р.
Парки
Минская, Столбцы
600 р.
Баран на племя курдюк
Брестская, Пружаны
Договорная
Продам овец
Минская, Узда
Договорная
Коза покрытая второй раз
Могилевская, Хотимск
0.25 р.
Живец плотва
Брестская, Дрогичин
10 р.
Петух
Витебская, Орша
Бесплатно
Еда для щуки
Могилевская, Горки
Договорная
Кролик бельгийских фландр
Брестская, Кобрин
Договорная
Обмен на Сельхоз Животных
Витебск
150 р.
Поросята кармалы
Могилевская, Бобруйск
200 р.
Овцы
Минская, Столбцы
3 500 р.
Ярки Дорпер
Брест
Договорная
ЦЕСАРКИ семья ЦЕСАРОК
Минская, Минский район
150 р.
Продам Барана
Минская, Крупки
12 р.
Продам баранину
Брестская, Каменец
2 200 р.
Бычок
Гомель
Договорная
Овцы и баран эдильбаевской породы
Могилев
Договорная
Молодняк нутрии
Гомельская, Речица
Договорная
Козёл
Гомельская, Жлобин
Договорная
Козы
Витебская, Чашники
150 р.
Нутрии
Гомельская, Жлобин