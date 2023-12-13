Товары от Куфар Маркета
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Прочее в Минске
8 р.
Противогололедный материал «Галит» 25кг
Минск, Заводской
40 р.
Сенсорный дозатор-вспениватель (диспенсер)
Минск, Московский
8 р.
Противогололедный материал «Галит» 25кг
Минск, Заводской
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31 р.
Электрическая USB Помпа для воды AWD объём 1.5л, 5.7л, 10л, 11.3л, 15л, 18.9л. Белая
Минск, Центральный
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29 р.
Электрическая мухобойка фонарик GECKO LTD-308 (съемный фонарь-зарядка)
Минск, Центральный
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84.50 р.
Стеллаж - полка напольная Washing machine storage rack для ванной комнаты 3 Полки Над бочком унитаз
Минск, Центральный
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27 р.
Пленка из ПВХ для подоконника 140x30 см ''Тепломакс'' Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)
Минск, Центральный
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14 р.
Перчатки садовые Garden Genie Glovers
Минск, Центральный
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Швабра с распылителем Healthy Spray Mop Бежевая
Минск, Центральный
8 р.
Соль каменная для тротуаров по30кг. антигололедное
Минск, Фрунзенский
10 р.
Снеговая лопата с черенком.
Минск, Ленинский
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49 р.
Весы кухонные электронные с чашей Feilite KE-1, нагрузка до 5 кг Зеленый корпус
Минск, Центральный
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23.20 р.
Пленка из ПВХ для подоконника 120x20 см Тепломакс Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)
Минск, Центральный
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3.50 р.
Губки для мытья посуды «Сияние» двухсторонние, повышенной прочности (12*6*3см) 4 шт. Гарант чистоты
Минск, Центральный
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25 р.
Щетка для очистки одежды от шерсти Hurricane Fur Wizard Белая
Минск, Центральный
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12.50 р.
ЭКОКИЛЛЕР универсальный от насекомых (тараканов, муравьев, клопов, блох и др. ползающих насекомых),
Минск, Центральный
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3.50 р.
Губки для мытья посуды поролоновые «Сияние» (12*4.5*3см) 4 шт. Гарант чистоты
Минск, Центральный
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Антивибрационные резиновые подставки Shock Pad для холодильника, стиральных/сушильных машин
Минск, Центральный
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4 р.
Стильный брелок на одежду от комаров Bikit Guard Микс цветов
Минск, Центральный
40 р.
Рефрактометр для спирта RZ116
Минск, Центральный
5 р.
Скальпель промышленный
Минск, Московский
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45.50 р.
Электронные кухонные весы Kitchen Scale 1 гр до 5 кг
Минск, Центральный
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27 р.
Швабра - щетка - пылеочиститель для мытья пола плоская, гибкая, для труднодоступных мест с насадкой
Минск, Центральный
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32.40 р.
Ершик из эластичного силикона VIP Brush Туалетная плоская щетка для чистки унитаза Зеленый
Минск, Центральный
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16 р.
Портативные электронные весы (Безмен) Portable Electronic Scale до 50 кг / Карманные весы
Минск, Центральный
Договорная
Весы полевые
Минск, Советский
Бесплатно
Ванночка в подарок к любому лоту
Минск, Фрунзенский
150 р.
Бражная колонна
Минск, Заводской
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43.69 р.
Коробка для хранения Hausmann BB211-3
Минск, Центральный
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94.14 р.
Сушилка для обуви Rexant RNX-50 (51-0050)
Минск, Центральный
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155 р.
Шкаф для газового баллона Петромаш на 1 баллон 50 л (античная медь)
Минск, Центральный
2 р.
дозатор для пенного средства
Минск, Ленинский
40 р.
Набор для ванной
Минск, Фрунзенский
Бесплатно
Прищепки
Минск, Советский
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215 р.
Шкаф для газовых баллонов на 2 баллона 50 л
Минск, Центральный
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215 р.
Шкаф для газовых баллонов Петромаш на 2 баллона 50 л (античная медь)
Минск, Центральный
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153 р.
Шкаф для газовых баллонов на 1 баллон 50 л (серый)
Минск, Центральный
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11.67 р.
Сушилка для обуви ERGOLUX ELX-SD02-C06 (синий)
Минск, Центральный
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38.74 р.
Сушилка для обуви TiMSON 2420 (зелёный)
Минск, Центральный
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14.37 р.
Органайзер для раковины BRADEX 3 in 1 Kitchen Stands (TK 0206)
Минск, Центральный
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109.87 р.
Набор сушилок для обуви TIMSON 2432
Минск, Центральный
536 р.
Отопительная печь Stoker Садовая ПО-150 ЧП
Минск, Фрунзенский
15 р.
Подвесные карманы Kusiner IKEA
Минск, Московский
150 р.
Тележка хоз. 200 кг TOTAL THTHT20771. Уценка
Минск, Фрунзенский
Бесплатно
Ложка для обуви икея подарок
Минск, Первомайский
Товары с доставкой от магазинов
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31 р.
Электрическая USB Помпа для воды AWD объём 1.5л, 5.7л, 10л, 11.3л, 15л, 18.9л. Белая
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
29 р.
Электрическая мухобойка фонарик GECKO LTD-308 (съемный фонарь-зарядка)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
84.50 р.
Стеллаж - полка напольная Washing machine storage rack для ванной комнаты 3 Полки Над бочком унитаз
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
27 р.
Пленка из ПВХ для подоконника 140x30 см ''Тепломакс'' Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
14 р.
Перчатки садовые Garden Genie Glovers
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Швабра с распылителем Healthy Spray Mop Бежевая
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
49 р.
Весы кухонные электронные с чашей Feilite KE-1, нагрузка до 5 кг Зеленый корпус
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
23.20 р.
Пленка из ПВХ для подоконника 120x20 см Тепломакс Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)
Минск, Центральный