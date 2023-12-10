Товары от Куфар Маркета
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Скамьи и прочие товары в Минске
100 р.
Домик для котов 100 рублей я живу в острошицком г
Минск, Центральный
Договорная
Пуф Банкетка
Минск, Первомайский
140 р.
Пуфик/пуф с ящиком
Минск, Центральный
280 р.
Банкетка для обуви
Минск, Первомайский
30 р.
Кушетка с ящиком внутри
Минск, Первомайский
300 р.
Диванчик для офиса, салона
Минск, Центральный
220 р.
Диванчик для кухни, прихожей, балкона, салона
Минск, Центральный
90 р.
Мебель старинная для прихожей.
Минск, Центральный
58 р.
Пуфик
Минск, Заводской
60 р.
Скамья
Минск, Партизанский
150 р.
Подставка для сумок и обуви кованая Италия
Минск, Центральный
500 р.
Скамейка в прихожую
Минск, Октябрьский
Бесплатно
Мебель бесплатно САМОВЫВОЗ
Минск, Центральный
150 р.
Диван
Минск, Первомайский
95 р.
Радиоприёмник PHILIPS
Минск, Фрунзенский
165 р.
Скамья в прихожую
Минск, Центральный
5 р.
Подушка для сидения, 4 штуки, хорошем состоянии
Минск, Советский
Договорная
Абувница в стиле лофт
Минская, Жодино
35 р.
Секретница
Брест
89 р.
стул косметический(белый)
Минская, Смолевичи
60 р.
Поставка для обуви
Могилевская, Костюковичи
55 р.
Подставка под ёлку.
Витебск
700 р.
Шкаф купе Механизм Сенатор- Цвет и размер на выбор
Гомель
170 р.
Прихожая
Могилевская, Бобруйск
40 р.
Банкетка
Витебск
100 р.
Стульчик, банкетка.
Брест
40 р.
Лавочка
Витебская, Орша
50 р.
Диванчик с нишей для вещей
Витебск
200 р.
Диван
Гомель
120 р.
Банкетка
Брест
400 р.
Мебель. Ковка.
Минская, Минский район
90 р.
Диванчик для прихожей
Брестская, Береза
85 р.
Обувница с ящиком
Гомельская, Жлобин
200 р.
Скамья в прихожую
Гомельская, Жлобин
15 р.
2 небольшие мебельные подушки диаметр 25 см
Витебск
450 р.
Пуф трансформер
Витебск
Договорная
Лавочка, банкетка, с элементами худ. ковки
Брест
235 р.
банкетки
Гродненская, Слоним
Договорная
Обувница
Гомель
70 р.
Обувница
Витебск
100 р.
Обувница
Гомельская, Жлобин
280 р.
Стол - подставка из массива дуба
Витебск
50 р.
Героскутер
Минская, Жодино
75 р.
Стойки
Брест