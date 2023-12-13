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МебельМебельная фурнитура и составляющие

Прочее в Минске

IKEA UTRUSTA поставка в угловой шкаф кухни

95 р.

IKEA UTRUSTA поставка в угловой шкаф кухни

Минск, Первомайский

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Ножки для тахты небольших диванов

15 р.

Ножки для тахты небольших диванов

Минск, Ленинский

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Декор для стены, мебели

25 р.

Декор для стены, мебели

Минск, Заводской

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Компьютерный стол и стеллажи на две стены

1 500 р.

Компьютерный стол и стеллажи на две стены

Минск, Первомайский

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Ручки для мебели

2 р.

Ручки для мебели

Минск, Заводской

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Уголки Мебельные Пластиковые Прочный и Надежные

5 р.

Уголки Мебельные Пластиковые Прочный и Надежные

Минск, Ленинский

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Мебельный Поролон, клей и ткани с доставкой по РБ

17 р.

Мебельный Поролон, клей и ткани с доставкой по РБ

Минск, Фрунзенский

Поролон мебельный ST32 80мм 50см х 68см

10 р.

Поролон мебельный ST32 80мм 50см х 68см

Минск, Фрунзенский

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Поролон мебельный ST32 80мм 1300х1620

50 р.

Поролон мебельный ST32 80мм 1300х1620

Минск, Фрунзенский

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Поролон мебельный ST28 60мм 1380х2000

50 р.

Поролон мебельный ST28 60мм 1380х2000

Минск, Фрунзенский

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Подстолье Лофт

Договорная

Подстолье Лофт

Минск, Октябрьский

Упор поясничный (массажная сетка для поддержки спины, упор на спинку стула) Seat Back

Онлайн-заказ

15.80 р.

Упор поясничный (массажная сетка для поддержки спины, упор на спинку стула) Seat Back

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ножки для мебели

15 р.

Ножки для мебели

Минск, Первомайский

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Мебельные ручки

Договорная

Мебельные ручки

Минск, Партизанский

IKEA Накладная шина Eket

15 р.

IKEA Накладная шина Eket

Минск, Центральный

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Колёсики

5 р.

Колёсики

Минск, Заводской

ручка 2 штуки

1.50 р.

ручка 2 штуки

Минск, Фрунзенский

Колёсики

1 р.

Колёсики

Минск, Заводской

Колесик мебельный

Договорная

Колесик мебельный

Минск, Московский

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Ключ мебельный

15 р.

Ключ мебельный

Минск, Московский

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Фурнитура для дивана, б/у

50 р.

Фурнитура для дивана, б/у

Минск, Советский

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Мебельная ткань, бархат мебельный +молнии 3

160 р.

Мебельная ткань, бархат мебельный +молнии 3

Минск, Фрунзенский

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Фасад для шкафчика AGT

20 р.

Фасад для шкафчика AGT

Минск, Ленинский

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Ручки мебельные

1.50 р.

Ручки мебельные

Минск, Фрунзенский

Шпингалеты, ручки, петли и др. фурнитура мебельная

1 р.

Шпингалеты, ручки, петли и др. фурнитура мебельная

Минск, Центральный

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Колеса мебельные, разные

1 р.

Колеса мебельные, разные

Минск, Центральный

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Ткань уличная Оксфорд (Oxford) 600D PU1000,

7 р.

Ткань уличная Оксфорд (Oxford) 600D PU1000,

Минск, Ленинский

НОВЫЙ ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ 2шт

15 р.

НОВЫЙ ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ 2шт

Минск, Московский

Шина монтажная. Навеска

5 р.

Шина монтажная. Навеска

Минск, Октябрьский

Колесики для компьютерного кресла

8 р.

Колесики для компьютерного кресла

Минск, Фрунзенский

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Колесо для кресла

5 р.

Колесо для кресла

Минск, Московский

Разделитель для кухонной шуфляды 40 см

40 р.

Разделитель для кухонной шуфляды 40 см

Минск, Фрунзенский

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Ролики (колесики) для офисного кресла

0.80 р.

Ролики (колесики) для офисного кресла

Минск, Первомайский

Для мебели

Договорная

Для мебели

Минск, Фрунзенский

Мебельные ручки

2.50 р.

Мебельные ручки

Минск, Московский

Механизм для раздвижных столов

30 р.

Механизм для раздвижных столов

Минск, Фрунзенский

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Ручка кухонного шкафчика, 6 шт, 5 рублей за все, е

5 р.

Ручка кухонного шкафчика, 6 шт, 5 рублей за все, е

Минск, Фрунзенский

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Колесо мебельное, 4 шт., 5 рублей за все, европочт

5 р.

Колесо мебельное, 4 шт., 5 рублей за все, европочт

Минск, Фрунзенский

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Ножки мебельные с латунными наконечниками времен С

20 р.

Ножки мебельные с латунными наконечниками времен С

Минск, Фрунзенский

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Механизм для дивана

20 р.

Механизм для дивана

Минск, Центральный

Мебельная фурнитура с доставкой

Договорная

Мебельная фурнитура с доставкой

Минск, Первомайский

Механизм для дивана

20 р.

Механизм для дивана

Минск, Ленинский

Опоры (ножки) для стола

20 р.

Опоры (ножки) для стола

Минск, Ленинский

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Товары с доставкой от магазинов

Упор поясничный (массажная сетка для поддержки спины, упор на спинку стула) Seat Back

Онлайн-заказ

15.80 р.

Упор поясничный (массажная сетка для поддержки спины, упор на спинку стула) Seat Back

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Упор поясничный (массажная сетка для поддержки спины, упор на спинку стула) Seat Back / ортопедическ

Онлайн-заказ

15 р.

Упор поясничный (массажная сетка для поддержки спины, упор на спинку стула) Seat Back / ортопедическ

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мебельная фурнитура Blum (под заказ)

100 р.

Мебельная фурнитура Blum (под заказ)

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Комплект сменных элементов для зеркального шкафа Triton Эко

Онлайн-заказ

72 р.
46.94 р.-35%

Комплект сменных элементов для зеркального шкафа Triton Эко

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Комплект сменных элементов для тумбы Triton Эко

Онлайн-заказ

39 р.
25.94 р.-33%

Комплект сменных элементов для тумбы Triton Эко

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подстолье Опора, ножки для стола. Опора мебельная лофт.

100 р.

Подстолье Опора, ножки для стола. Опора мебельная лофт.

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Подставка для ноутбука EVOLUTION LS103

Онлайн-заказ

59 р.

Подставка для ноутбука EVOLUTION LS103

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подставка для ноутбука EVOLUTION LS105

Онлайн-заказ

47 р.

Подставка для ноутбука EVOLUTION LS105

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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