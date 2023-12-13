Товары от Куфар Маркета
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Прочее для заборов и ворот в Минске
12.76 р.
Плоский лист оцинкованный (металлопрофиль)
Минск, Центральный
80 р.
Переключатель с ключам Nice
Минск, Центральный
18.30 р.
Сетка защитная затеняющая фасадная зеленая
Минск, Ленинский
960 р.
Комплект приводов для распашных ворот DC 250
Минск, Московский
345 р.
Комплект консольного оборудования КАВ 5 (new)
Минск, Московский
315 р.
Комплекты для откатных ворот
Минск, Московский
680 р.
Привод для откатных ворот Nice RD400 КСЕ
Минск, Московский
26 р.
Лента для забора
Минск, Заводской
902 р.
Автоматика, привод для откатных ворот
Минск, Центральный
20 р.
Т-профиль для ворот и калиток
Минск, Первомайский
50 р.
Двери распашные.Железные
Минск, Советский
Договорная
Роллеты, роллетные ворота
Минск, Фрунзенский
Договорная
Железное ограждение
Минск, Октябрьский
21 р.
Ручейковый ремень PH, PJ, PK и PL. Склад Минск.
Минск, Советский
665 р.
Привод для откатных ворот весом до 500кг с двумя пультами
Минск, Первомайский
25 р.
Пульт-брелок двухканальный Radio NERO 8101-2
Минск, Центральный
800 р.
Привод для откатных ворот с двумя пультами
Минск, Первомайский
689 р.
Комплект фурнитуры для откатных ворот DoorHan х/к 71Х60Х3,5
Минск, Первомайский
35 р.
Передатчик 2-канальный FLO2RE (пульт)
Минск, Фрунзенский
Договорная
Труба профильная 80*40, 40*20
Минск, Партизанский
25 р.
Пульт для ворот 2-х канальный Door Han
Минск, Первомайский
30 р.
Пульт к шлагбауму NICE
Минск, Фрунзенский
250 р.
Стальной люк под плитку.
Минск, Центральный
Договорная
Ходовой ролик Alutech для ворот
Минск, Первомайский
100 р.
Замок гаражный СССР новый
Минск, Фрунзенский
4 р.
Крышка бетонная 2-х скатная 390*270мм
Минск, Центральный
1 000 р.
Электромеханический привод ASI50KIT для ворот
Минск, Центральный
800 р.
Решетка - ограждение мест хранения
Минск, Московский
Договорная
Лезвия ольфа
Минск, Московский
3.30 р.
Металлоштакетник ХИТ2023
Минск, Первомайский
Договорная
Ролета
Минск, Советский
30 р.
Пульт Nice Flor-s
Минск, Советский
3 000 р.
Навес кованный
Минск, Первомайский
165 р.
Проволока колючая для ограждения
Минск, Первомайский
50 р.
Реле ALUTECH SS446L для подъемных ворот
Минск, Заводской
80 р.
Колючая проволока
Минск, Фрунзенский
3 р.
Замок навесной на запчасти. 3р/1шт. Могу выслать Е
Минск, Ленинский
35 р.
Замок гаражный , 3 ключа. См. описание.
Минск, Советский
10 р.
Основание для столба
Минск, Первомайский
40 р.
Пульт ДУ Nice Flor-s
Минск, Ленинский
50 р.
Универсальный пульт для гаражных ворот и прочих.
Минск, Центральный
10 р.
Пульт к воротам, гаражу
Минск, Ленинский
1.60 р.
Сетка строительная фасадная, защитная 80 гр./м2
Минск, Центральный
Товары с доставкой от магазинов
18 р.
Петля регулируемая под сварку
Гродно
902 р.
Автоматика, привод для откатных ворот
Брестская, Дрогичин
1 573 р.
Автоматика, привод для распашных ворот
Минская, Борисов
Договорная
Комплектующие для ворот
Минская, Борисов
902 р.
Автоматика, привод для откатных ворот
Минск, Центральный
20 р.
Т-профиль для ворот и калиток
Минск, Первомайский
14 р.
Столбы для забора 89х3,5 мм. Длина 2,5. 2,7. 3,0 метра.
Гомель
Договорная
Электроприводы для откатных ворот
Минская, Борисов