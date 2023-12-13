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ЭлектроникаТВ и видеотехника

Прочее в Минске

Пульт к ТВ-приставке HARPER б/у

10 р.

Пульт к ТВ-приставке HARPER б/у

Минск, Первомайский

Подставка кронштейн под телевизор, новая

15 р.

Подставка кронштейн под телевизор, новая

Минск, Фрунзенский

Видеомагнитофон AKAI VS-R150

80 р.

Видеомагнитофон AKAI VS-R150

Минск, Центральный

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Медиаплеер Asus OPlay mini

15 р.

Медиаплеер Asus OPlay mini

Минск, Московский

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ТВ-приставка TOX3 Lite, Android 11, Amlogic S905X4

230 р.

ТВ-приставка TOX3 Lite, Android 11, Amlogic S905X4

Минск, Заводской

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Android ТВ приставка Redbox Mini 5

Договорная

Android ТВ приставка Redbox Mini 5

Минск, Московский

плата от телевизоров и др

5 р.

плата от телевизоров и др

Минск, Фрунзенский

Продам скарты к телевизору и видео.

Договорная

Продам скарты к телевизору и видео.

Минск, Фрунзенский

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Подсветка для телевизора

20 р.

Подсветка для телевизора

Минск, Фрунзенский

Проекционный экран PL Magna 264x149см MW / MWM-HD-119D

175.97 р.

Проекционный экран PL Magna 264x149см MW / MWM-HD-119D

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Видеомагнитофон Fisher

25 р.

Видеомагнитофон Fisher

Минск, Заводской

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Приемник цифрового ТВ ''Hyundai'' H-DVB460

Онлайн-заказ

56.50 р.
49.33 р.-13%

Приемник цифрового ТВ ''Hyundai'' H-DVB460

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пульт ДУ - ''HUAYU'' RM-D1078+

Онлайн-заказ

18.70 р.
17.55 р.-6%

Пульт ДУ - ''HUAYU'' RM-D1078+

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумуляторные батарейки

30 р.

Аккумуляторные батарейки

Минск, Центральный

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Платы для телевизора

Договорная

Платы для телевизора

Минск, Фрунзенский

плата видео AJA Kona LHE под Apple Macintosh

60 р.

плата видео AJA Kona LHE под Apple Macintosh

Минск, Партизанский

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Belden 1694а проф видео коаксиальный кабель прово

80 р.

Belden 1694а проф видео коаксиальный кабель прово

Минск, Партизанский

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Медиаплеер Redbox Mini

26 р.

Медиаплеер Redbox Mini

Минск, Московский

Информационная панель Samsung QB13R-T / LH13QBRTBGCXCI

549 р.

Информационная панель Samsung QB13R-T / LH13QBRTBGCXCI

Минск, Первомайский

Яндекс модуль

140 р.

Яндекс модуль

Минск, Советский

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Комплект спутникового ТВ НТВ плюс

70 р.

Комплект спутникового ТВ НТВ плюс

Минск, Октябрьский

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Антенна телевизионная, комнатная, 2шт

10 р.

Антенна телевизионная, комнатная, 2шт

Минск, Центральный

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Сетевое зарядное (ЗУ пальчиковое) AA, AAA Philips

28 р.

Сетевое зарядное (ЗУ пальчиковое) AA, AAA Philips

Минск, Ленинский

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Редми ноут 11s

500 р.

Редми ноут 11s

Минск, Московский

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Домашний кинотеатр

Договорная

Домашний кинотеатр

Минск, Ленинский

Кабель коаксиальный RJ11. Бухта 305 метров

200 р.

Кабель коаксиальный RJ11. Бухта 305 метров

Минск, Первомайский

Очки виртуальной реальности

25 р.

Очки виртуальной реальности

Минск, Первомайский

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Кинокамера Кварц 2х8С-3

85 р.

Кинокамера Кварц 2х8С-3

Минск, Заводской

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Коробка для телевизора 55'

25 р.

Коробка для телевизора 55'

Минск, Первомайский

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50 р.

Бонусы Электросила

Минск, Первомайский

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Блок питания для LED экрана G-ENERGY N200V5-A

25 р.

Блок питания для LED экрана G-ENERGY N200V5-A

Минск, Первомайский

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Звуковая панель tcl ts9030

920 р.

Звуковая панель tcl ts9030

Минск, Фрунзенский

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Пульты разные

10 р.

Пульты разные

Минск, Партизанский

Батарейки щелочные алкильные три дня 8 затем 13

8 р.

Батарейки щелочные алкильные три дня 8 затем 13

Минск, Центральный

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Коробка от 65'' ТВ LG

20 р.

Коробка от 65'' ТВ LG

Минск, Фрунзенский

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Приставка Мтс тв

100 р.

Приставка Мтс тв

Минск, Заводской

Высокоскоростной HDMI кабель. 2 м.

20 р.

Высокоскоростной HDMI кабель. 2 м.

Минск, Ленинский

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Блок питания BN44-00493B

60 р.

Блок питания BN44-00493B

Минск, Первомайский

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Материнская плата BN41-01812A BN94-05559L

80 р.

Материнская плата BN41-01812A BN94-05559L

Минск, Первомайский

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Подсветка для Samsung UE32EH5000W

30 р.

Подсветка для Samsung UE32EH5000W

Минск, Первомайский

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RF-300C-11440 DC3V 5V 7750RPM D / V 5.0

3 р.

RF-300C-11440 DC3V 5V 7750RPM D / V 5.0

Минск, Фрунзенский

Кронштейн фирменный новый 24'' 18,1кг OMNI MOUNT

Договорная

Кронштейн фирменный новый 24'' 18,1кг OMNI MOUNT

Минск, Московский

Коробка от телевизора LG 65 дюймов

10 р.

Коробка от телевизора LG 65 дюймов

Минск, Партизанский

Товары с доставкой от магазинов

Андроид ТВ приставка-стик xs97

130 р.

Андроид ТВ приставка-стик xs97

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Проекционный экран PL Magna 264x149см MW / MWM-HD-119D

175.97 р.

Проекционный экран PL Magna 264x149см MW / MWM-HD-119D

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Приемник цифрового ТВ ''Hyundai'' H-DVB460

Онлайн-заказ

56.50 р.
49.33 р.-13%

Приемник цифрового ТВ ''Hyundai'' H-DVB460

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пульт ДУ - ''HUAYU'' RM-D1078+

Онлайн-заказ

18.70 р.
17.55 р.-6%

Пульт ДУ - ''HUAYU'' RM-D1078+

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
XS97 Mini S905W2 Android TV Box

110 р.

XS97 Mini S905W2 Android TV Box

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Видеоглазок для двери с монитором TVG-033

150 р.

Видеоглазок для двери с монитором TVG-033

Гомель

Доставка по Беларуси
Кронштейн для TV ''Gembird'' WM-58ST-01 32-58 max-36 кг Black

Онлайн-заказ

170 р.
146.59 р.-14%

Кронштейн для TV ''Gembird'' WM-58ST-01 32-58 max-36 кг Black

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шлем виртуальной реальности ''HTC'' Vive Cosmos 99HARL027-00

Онлайн-заказ

5 939 р.
5 540.46 р.-7%

Шлем виртуальной реальности ''HTC'' Vive Cosmos 99HARL027-00

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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