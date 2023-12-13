Товары от Куфар Маркета
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Прочая сантехника в Минске
400 р.
Портал камина 120*100
Минск, Центральный
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1 043.20 р.
Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0399
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
1 043.19 р.
Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0406
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
230.88 р.
Гидроаккумуляторы и расширительные баки Джилекс 50ВП
Минск, Центральный
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235.62 р.
Душевые поддоны Roth Hawaii 90x90 8000026
Минск, Центральный
Договорная
Услуги Сантехника. Сантехнические работы
Минск, Октябрьский
20 р.
Крышка для биде Roca Debba A8069D2004
Минск, Партизанский
25 р.
Пьедестал Nexo А337641000 /ИСПАНИЯ/
Минск, Партизанский
65 р.
Поддон полук. Malaga Rondo Flat90*90*4 A276259000
Минск, Партизанский
469 р.
Суперкомплект: система инсталляции + клавиша смыва. Снижена цена.
Минск, Фрунзенский
400 р.
Портал камина 120*100
Минск, Центральный
250 р.
Водоотводящий желоб
Минск, Советский
Договорная
Услуги Сантехника. Сантехнические работы в Минске
Минск, Центральный
7 р.
Сантехника. Новое и б/у.
Минск, Советский
1 750 р.
Напольный конвектор
Минск, Октябрьский
Договорная
Услуги Сантехника. Сантехнические работы в Минске
Минск, Первомайский
30 р.
Полупьедестал Dama-N A337781000
Минск, Партизанский
100 р.
Шторка д/ванны DTR-c-W120
Минск, Партизанский
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395.82 р.
Гидроаккумуляторы и расширительные баки Wester WAO 100
Минск, Центральный
20 р.
Спрей-смазка для монтажа
Минск, Первомайский
60 р.
Сантехник
Минск, Московский
150 р.
Редуктор давления воды
Минск, Первомайский
50 р.
Теплосчетчик белценнер
Минск, Центральный
15 р.
Гель СантехМастер
Минск, Первомайский
10 р.
Шланг газовый
Минск, Ленинский
50 р.
Донный клапан Jano Клик Клак белый (Польша)
Минск, Первомайский
Договорная
Заглушки
Минск, Заводской
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35 р.
Терморегулятор Teplotex 70
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
44 р.
Термостат Ballu BMT-1
Минск, Центральный
990 р.
Душевой трап TECE 15103070 новый
Минск, Центральный
5 р.
Краник, гусаки, шланги, души, уголки, муфты и др
Минск, Центральный
10 р.
Эксцентрик
Минск, Ленинский
Договорная
Труборез
Минск, Заводской
23 р.
Термостат
Минск, Центральный
5 р.
Прокладки сантехнические, разные, 5 рублей за все
Минск, Фрунзенский
Договорная
Паяльник для полипропиленовых труб 2000 Ватт
Минск, Фрунзенский
10 р.
Пешель (гофра сантехническая)
Минск, Октябрьский
309 р.
Новая стильная шторка на ванну 149 см. Гарантия. Отличная цена.
Минск, Фрунзенский
Бесплатно
Люк сантехнический
Минск, Центральный
99 р.
Новый акриловый поддон 80*80. Низкий. Польша.
Минск, Фрунзенский
25 р.
Крышка от Унитаза керамин
Минск, Фрунзенский
Договорная
Решётки и лючки и другое для сантехники
Минск, Фрунзенский
300 р.
Насос водяной.
Минск, Фрунзенский
30 р.
НОВАЯ КРЫШКА ДЛЯ УНИТАЗА + крепления
Минск, Московский
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
553 р.
Обратноосмотическая система очистки воды USTM RO 6 12. WFUПольша
Могилевская, Бобруйск
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1 043.20 р.
Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0399
Минск, Центральный
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1 043.19 р.
Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0406
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
230.88 р.
Гидроаккумуляторы и расширительные баки Джилекс 50ВП
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
235.62 р.
Душевые поддоны Roth Hawaii 90x90 8000026
Минск, Центральный
400 р.
Портал камина 120*100
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
977.10 р.
Гидроаккумулятор Wester WAV 300
Могилевская, Бобруйск
Онлайн-заказ
395.82 р.
Гидроаккумуляторы и расширительные баки Wester WAO 100
Минск, Центральный