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Ремонт и стройкаСантехника и отопление

Прочая сантехника в Минске

Портал камина 120*100
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400 р.

Портал камина 120*100

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0399

Онлайн-заказ

1 043.20 р.

Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0399

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0406

Онлайн-заказ

1 043.19 р.

Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0406

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидроаккумуляторы и расширительные баки Джилекс 50ВП

Онлайн-заказ

230.88 р.

Гидроаккумуляторы и расширительные баки Джилекс 50ВП

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Душевые поддоны Roth Hawaii 90x90 8000026

Онлайн-заказ

235.62 р.

Душевые поддоны Roth Hawaii 90x90 8000026

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Услуги Сантехника. Сантехнические работы

Договорная

Услуги Сантехника. Сантехнические работы

Минск, Октябрьский

Крышка для биде Roca Debba A8069D2004

20 р.

Крышка для биде Roca Debba A8069D2004

Минск, Партизанский

Пьедестал Nexo А337641000 /ИСПАНИЯ/

25 р.

Пьедестал Nexo А337641000 /ИСПАНИЯ/

Минск, Партизанский

Поддон полук. Malaga Rondo Flat90*90*4 A276259000

65 р.

Поддон полук. Malaga Rondo Flat90*90*4 A276259000

Минск, Партизанский

Суперкомплект: система инсталляции + клавиша смыва. Снижена цена.

469 р.

Суперкомплект: система инсталляции + клавиша смыва. Снижена цена.

Минск, Фрунзенский

Доставка
Портал камина 120*100
vip

400 р.

Портал камина 120*100

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Водоотводящий желоб

250 р.

Водоотводящий желоб

Минск, Советский

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Услуги Сантехника. Сантехнические работы в Минске

Договорная

Услуги Сантехника. Сантехнические работы в Минске

Минск, Центральный

Сантехника. Новое и б/у.

7 р.

Сантехника. Новое и б/у.

Минск, Советский

Напольный конвектор

1 750 р.

Напольный конвектор

Минск, Октябрьский

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Услуги Сантехника. Сантехнические работы в Минске

Договорная

Услуги Сантехника. Сантехнические работы в Минске

Минск, Первомайский

Полупьедестал Dama-N A337781000

30 р.

Полупьедестал Dama-N A337781000

Минск, Партизанский

Шторка д/ванны DTR-c-W120

100 р.

Шторка д/ванны DTR-c-W120

Минск, Партизанский

Гидроаккумуляторы и расширительные баки Wester WAO 100

Онлайн-заказ

395.82 р.

Гидроаккумуляторы и расширительные баки Wester WAO 100

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Спрей-смазка для монтажа

20 р.

Спрей-смазка для монтажа

Минск, Первомайский

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Сантехник

60 р.

Сантехник

Минск, Московский

Редуктор давления воды

150 р.

Редуктор давления воды

Минск, Первомайский

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Теплосчетчик белценнер

50 р.

Теплосчетчик белценнер

Минск, Центральный

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Гель СантехМастер

15 р.

Гель СантехМастер

Минск, Первомайский

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Шланг газовый

10 р.

Шланг газовый

Минск, Ленинский

Донный клапан Jano Клик Клак белый (Польша)

50 р.

Донный клапан Jano Клик Клак белый (Польша)

Минск, Первомайский

Заглушки

Договорная

Заглушки

Минск, Заводской

Терморегулятор Teplotex 70

Онлайн-заказ

35 р.

Терморегулятор Teplotex 70

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термостат Ballu BMT-1

Онлайн-заказ

44 р.

Термостат Ballu BMT-1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Душевой трап TECE 15103070 новый

990 р.

Душевой трап TECE 15103070 новый

Минск, Центральный

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Краник, гусаки, шланги, души, уголки, муфты и др

5 р.

Краник, гусаки, шланги, души, уголки, муфты и др

Минск, Центральный

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Эксцентрик

10 р.

Эксцентрик

Минск, Ленинский

Труборез

Договорная

Труборез

Минск, Заводской

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Термостат

23 р.

Термостат

Минск, Центральный

Прокладки сантехнические, разные, 5 рублей за все

5 р.

Прокладки сантехнические, разные, 5 рублей за все

Минск, Фрунзенский

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Паяльник для полипропиленовых труб 2000 Ватт

Договорная

Паяльник для полипропиленовых труб 2000 Ватт

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Пешель (гофра сантехническая)

10 р.

Пешель (гофра сантехническая)

Минск, Октябрьский

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Новая стильная шторка на ванну 149 см. Гарантия. Отличная цена.

309 р.

Новая стильная шторка на ванну 149 см. Гарантия. Отличная цена.

Минск, Фрунзенский

Люк сантехнический

Бесплатно

Люк сантехнический

Минск, Центральный

Новый акриловый поддон 80*80. Низкий. Польша.

99 р.

Новый акриловый поддон 80*80. Низкий. Польша.

Минск, Фрунзенский

Доставка
Крышка от Унитаза керамин

25 р.

Крышка от Унитаза керамин

Минск, Фрунзенский

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Решётки и лючки и другое для сантехники

Договорная

Решётки и лючки и другое для сантехники

Минск, Фрунзенский

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Насос водяной.

300 р.

Насос водяной.

Минск, Фрунзенский

НОВАЯ КРЫШКА ДЛЯ УНИТАЗА + крепления

30 р.

НОВАЯ КРЫШКА ДЛЯ УНИТАЗА + крепления

Минск, Московский

Товары с доставкой от магазинов

Обратноосмотическая система очистки воды USTM RO 6 12. WFUПольша

Онлайн-заказ

553 р.

Обратноосмотическая система очистки воды USTM RO 6 12. WFUПольша

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0399

Онлайн-заказ

1 043.20 р.

Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0399

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0406

Онлайн-заказ

1 043.19 р.

Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0406

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидроаккумуляторы и расширительные баки Джилекс 50ВП

Онлайн-заказ

230.88 р.

Гидроаккумуляторы и расширительные баки Джилекс 50ВП

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Душевые поддоны Roth Hawaii 90x90 8000026

Онлайн-заказ

235.62 р.

Душевые поддоны Roth Hawaii 90x90 8000026

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портал камина 120*100
vip

400 р.

Портал камина 120*100

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидроаккумулятор Wester WAV 300

Онлайн-заказ

977.10 р.

Гидроаккумулятор Wester WAV 300

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Гидроаккумуляторы и расширительные баки Wester WAO 100

Онлайн-заказ

395.82 р.

Гидроаккумуляторы и расширительные баки Wester WAO 100

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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