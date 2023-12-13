Товары от Куфар Маркета
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Прочее из садовой техники в Минске
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1 232.33 р.
Гидравлический дровокол Huter HLS-5500H 70/14/2
Минск, Центральный
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1 137.89 р.
Гидравлический дровокол Huter HLS-5500 70/14/1
Минск, Центральный
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229.72 р.
Ручная воздуходувка Sturm GBE2250
Минск, Центральный
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328.61 р.
Секатор Einhell GE-LS 18 Li-Solo 3408300
Минск, Центральный
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323.85 р.
Кусторез Einhell GC-EH 6055/1
Минск, Центральный
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460 р.
Кусторез Stiga HT 106c 256060002/ST1
Минск, Центральный
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356.63 р.
Ручная воздуходувка Champion GB226
Минск, Центральный
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203.66 р.
Садовые ножницы Bosch Isio 0600833106
Минск, Центральный
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342.96 р.
Кусторез + ножницы Daewoo Power DAHT 1212Li Set (с 1-им АКБ)
Минск, Центральный
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226.50 р.
Кусторез + ножницы Daewoo Power DAHT 772Li Set (с 1-им АКБ)
Минск, Центральный
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267.16 р.
Ручная воздуходувка Зубр ЗПСЭ-3000
Минск, Центральный
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167.76 р.
Ручная воздуходувка Champion EB3510
Минск, Центральный
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507.36 р.
Кусторез Einhell GC-HH 9048 3403492
Минск, Центральный
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287.10 р.
Кусторез Einhell GE-CH 1846 Li Solo
Минск, Центральный
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368.06 р.
Кусторез Einhell GE-EH 7067
Минск, Центральный
840 р.
Снегоуборщик АККУМУЛЯТОРНЫЙ Greenworks GD40ST (51х25см, АКБ и з/у приобретаются ОТДЕЛЬНО), ОФ.ГАРАНТ
Минск, Фрунзенский
294 р.
Кусторез аккумуляторный DAEWOO DAHT 1221Li SET
Минск, Фрунзенский
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489.48 р.
Секатор Total TSSLI202581 (с 1-им АКБ)
Минск, Центральный
801 р.
RYOBI RP750450 Штанговый кусторез+высоторез
Минск, Фрунзенский
3 150 р.
Снегоуборщик Champion ST861BS (B&S 1150, 9 л.с., захват 61x54.5 см), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА
Минск, Фрунзенский
2 740 р.
Снегоуборщик Champion ST762E (6.5 л.с., захват 61x5 см, 6+2 передач, электростарт), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРА
Минск, Фрунзенский
1 590 р.
Снегоуборщик Champion ST553 (5.5 л.с., захват 53x51 см, 4+1 передач), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА
Минск, Фрунзенский
9 550 р.
Снегоуборщик бензиновый DAEWOO DAST 330 (10 л.с., зимний двигатель Briggs&Stratton), 3 ГОДА ГАРАНТИЯ
Минск, Фрунзенский
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367.19 р.
Ручная воздуходувка Makita UB1103
Минск, Центральный
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1 000.42 р.
Гидравлический дровокол Patriot CE 5215
Минск, Центральный
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978.02 р.
Сучкорез Ryobi RY18PLA-0 (без АКБ)
Минск, Центральный
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1 154.59 р.
Ручная воздуходувка Stiga SBL 327 V
Минск, Центральный
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338.64 р.
Ручная воздуходувка Deko DKBL26 063-4368
Минск, Центральный
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516 р.
Ручная воздуходувка Huter GB-26V
Минск, Центральный
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1 330 р.
Ручная воздуходувка Black & Decker GWC1820PC-QW
Минск, Центральный
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1 045.95 р.
Гидравлический дровокол Patriot CE 5322
Минск, Центральный
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864.85 р.
Гидравлический дровокол Patriot CE 3715
Минск, Центральный
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636.24 р.
Ранцевая воздуходувка Daewoo Power DABL 520
Минск, Центральный
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423.58 р.
Ручная воздуходувка Karcher LBL 2 Battery 1.445-100.0 (без АКБ)
Минск, Центральный
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398.32 р.
Ручная воздуходувка Daewoo Power DABL 6040Li
Минск, Центральный
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155.44 р.
Кусторез + ножницы Huter GET-3.6H (с АКБ)
Минск, Центральный
2 080 р.
Снегоуборщик Champion ST656 (6,5л.с., 56х51см, 7 скорост.), ОФИЦ.ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА
Минск, Фрунзенский
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632 р.
Мойка высокого давления HUTER W195-ARV
Минск, Центральный
1 699 р.
Снегоуборщик САМОХОДНЫЙ Champion ST556 (5,5л.с), ЛУЧШАЯ ЦЕНА, ОФИЦ.ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА
Минск, Фрунзенский
6 655 р.
Снегоуборщик бензиновый DAEWOO DAST 224 (Briggs&Stratton 950, 6+2 пер, электрозап., подогр.руч)
Минск, Фрунзенский
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888.81 р.
Кусторез Ryobi RY18HT55A-140 (с 1-им АКБ 4 Ah)
Минск, Центральный
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866.79 р.
Кусторез Total THTLI400282 (с 1-им АКБ)
Минск, Центральный
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815.07 р.
Кусторез Ryobi RY18HT45A-120 (с 1-им АКБ)
Минск, Центральный
Товары с доставкой от магазинов
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1 232.33 р.
Гидравлический дровокол Huter HLS-5500H 70/14/2
Минск, Центральный
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1 137.89 р.
Гидравлический дровокол Huter HLS-5500 70/14/1
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
229.72 р.
Ручная воздуходувка Sturm GBE2250
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
328.61 р.
Секатор Einhell GE-LS 18 Li-Solo 3408300
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
323.85 р.
Кусторез Einhell GC-EH 6055/1
Минск, Центральный
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460 р.
Кусторез Stiga HT 106c 256060002/ST1
Минск, Центральный
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356.63 р.
Ручная воздуходувка Champion GB226
Минск, Центральный
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203.66 р.
Садовые ножницы Bosch Isio 0600833106
Минск, Центральный