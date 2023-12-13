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ЭлектроникаАудиотехника

Прочее в Минске

Радио-часы, будильник

20 р.

Радио-часы, будильник

Минск, Центральный

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Проигрыватель Technics

600 р.

Проигрыватель Technics

Минск, Заводской

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Портативная CD-стереосистема Panasonic RX-29

40 р.

Портативная CD-стереосистема Panasonic RX-29

Минск, Первомайский

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Умная световая звуковая колонка Smart Light BT 2301

65 р.

Умная световая звуковая колонка Smart Light BT 2301

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Портативная колонка Ritmix SP-870B (черный)

185.22 р.

Портативная колонка Ritmix SP-870B (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Цифровой диктофон

100 р.

Цифровой диктофон

Минск, Октябрьский

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Магнитола JVC

150 р.

Магнитола JVC

Минск, Заводской

iRig Keys 37

135 р.

iRig Keys 37

Минск, Первомайский

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Wi-Fi-пульт для iTunes для Аудио Меломанов

110 р.

Wi-Fi-пульт для iTunes для Аудио Меломанов

Минск, Ленинский

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Яндекс Станция Миди (новая) покупали в 5 элементе

490 р.

Яндекс Станция Миди (новая) покупали в 5 элементе

Минск, Октябрьский

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Микшерный пульт Behringer Xenyx 802

420 р.

Микшерный пульт Behringer Xenyx 802

Минск, Фрунзенский

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Аудиоинтерфейс Behringer U-Phoria UMC204HD

420 р.

Аудиоинтерфейс Behringer U-Phoria UMC204HD

Минск, Фрунзенский

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проигрыватель винила WEGA,C.E.C 8003,ВЕГА 109

140 р.

проигрыватель винила WEGA,C.E.C 8003,ВЕГА 109

Минск, Заводской

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Pioneer DDJ-400

900 р.

Pioneer DDJ-400

Минск, Первомайский

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Супер Мик Shure ksm 8 ориг

1 398 р.

Супер Мик Shure ksm 8 ориг

Минск, Центральный

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Рекордер ZOOM H8

1 200 р.

Рекордер ZOOM H8

Минск, Ленинский

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Виниловый проигрыватель Lenco led-40 +3 пластинки

270 р.

Виниловый проигрыватель Lenco led-40 +3 пластинки

Минск, Центральный

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Акустическая система (активная)

1 500 р.

Акустическая система (активная)

Минск, Заводской

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Ресивер,усилитель,дека,тюнер,сиди

350 р.

Ресивер,усилитель,дека,тюнер,сиди

Минск, Центральный

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проигрыватель винила pioneer PL30

720 р.

проигрыватель винила pioneer PL30

Минск, Фрунзенский

Гитарная педаль BOSS OverDrive/Distortion OS-2

170 р.

Гитарная педаль BOSS OverDrive/Distortion OS-2

Минск, Ленинский

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Электро товары

900 р.

Электро товары

Минск, Первомайский

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ЦАП DAC10 dual ES9038PRO

2 000 р.

ЦАП DAC10 dual ES9038PRO

Минск, Центральный

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Диктофон panasonic панасоник, отличный

49 р.

Диктофон panasonic панасоник, отличный

Минск, Первомайский

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Проигрыватель винила TELEFUNKEN S 900

845 р.

Проигрыватель винила TELEFUNKEN S 900

Минск, Советский

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Колонка и Караоке-система Peterhot А100

260 р.

Колонка и Караоке-система Peterhot А100

Минск, Центральный

Доставка
Проигрыватель винила Dual CS-18

340 р.

Проигрыватель винила Dual CS-18

Минск, Фрунзенский

Виниловый проигрыватель Thorens TD 402 DD(кор.)

2 100 р.

Виниловый проигрыватель Thorens TD 402 DD(кор.)

Минск, Первомайский

Фонокорректор Pro-Ject Tube Box S2

1 200 р.

Фонокорректор Pro-Ject Tube Box S2

Минск, Первомайский

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Диктофон

20 р.

Диктофон

Минск, Первомайский

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электрофон ВЕГА109

255 р.

электрофон ВЕГА109

Минск, Московский

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Сабвуфер голова 10, 25.5 см

40 р.

Сабвуфер голова 10, 25.5 см

Минск, Советский

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Пульт ДУ Rexant 38-0014

Онлайн-заказ

13.34 р.

Пульт ДУ Rexant 38-0014

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пульт Rexant RX-188

Онлайн-заказ

10.26 р.

Пульт Rexant RX-188

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Магнитная лента катушечных магнитофонов

7 р.

Магнитная лента катушечных магнитофонов

Минск, Центральный

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Рэковый кейс

890 р.

Рэковый кейс

Минск, Московский

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MD-CD1 MKIII TASCAM Проигрыватель-рекордер

550 р.

MD-CD1 MKIII TASCAM Проигрыватель-рекордер

Минск, Партизанский

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Акустика Edifier E3300 (50 Вт, 2.1)

100 р.

Акустика Edifier E3300 (50 Вт, 2.1)

Минск, Московский

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Бумбокс sony. Дека алтус. Радиоприёмник sony. LG

Договорная

Бумбокс sony. Дека алтус. Радиоприёмник sony. LG

Минск, Советский

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Умная колонка Капсула мини с Марусей экосистема ВК

179 р.

Умная колонка Капсула мини с Марусей экосистема ВК

Минск, Советский

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контроллер plc fatek

200 р.

контроллер plc fatek

Минск, Центральный

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датчики balluf bes019

100 р.

датчики balluf bes019

Минск, Центральный

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Набор пассиков 50шт. квадратные/плоские 40-135мм

16 р.

Набор пассиков 50шт. квадратные/плоские 40-135мм

Минск, Заводской

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Товары с доставкой от магазинов

Умная световая звуковая колонка Smart Light BT 2301

65 р.

Умная световая звуковая колонка Smart Light BT 2301

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Портативная колонка Ritmix SP-870B (черный)

185.22 р.

Портативная колонка Ritmix SP-870B (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пульт ДУ Rexant 38-0014

Онлайн-заказ

13.34 р.

Пульт ДУ Rexant 38-0014

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пульт Rexant RX-188

Онлайн-заказ

10.26 р.

Пульт Rexant RX-188

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиочасы Miru CR-1009

25 р.

Радиочасы Miru CR-1009

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Виниловый проигрыватель DENON DP-29FE2

251 р.

Виниловый проигрыватель DENON DP-29FE2

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Диктофон Saramonic SR-Q2M

Онлайн-заказ

369.90 р.

Диктофон Saramonic SR-Q2M

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Саундбар Polk Audio Signa S2 уценка с витрины

780 р.

Саундбар Polk Audio Signa S2 уценка с витрины

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
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