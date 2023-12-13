Товары от Куфар Маркета
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Прочее в Минске
20 р.
Радио-часы, будильник
Минск, Центральный
600 р.
Проигрыватель Technics
Минск, Заводской
40 р.
Портативная CD-стереосистема Panasonic RX-29
Минск, Первомайский
65 р.
Умная световая звуковая колонка Smart Light BT 2301
Минск, Московский
185.22 р.
Портативная колонка Ritmix SP-870B (черный)
Минск, Центральный
100 р.
Цифровой диктофон
Минск, Октябрьский
150 р.
Магнитола JVC
Минск, Заводской
135 р.
iRig Keys 37
Минск, Первомайский
110 р.
Wi-Fi-пульт для iTunes для Аудио Меломанов
Минск, Ленинский
490 р.
Яндекс Станция Миди (новая) покупали в 5 элементе
Минск, Октябрьский
420 р.
Микшерный пульт Behringer Xenyx 802
Минск, Фрунзенский
420 р.
Аудиоинтерфейс Behringer U-Phoria UMC204HD
Минск, Фрунзенский
140 р.
проигрыватель винила WEGA,C.E.C 8003,ВЕГА 109
Минск, Заводской
900 р.
Pioneer DDJ-400
Минск, Первомайский
1 398 р.
Супер Мик Shure ksm 8 ориг
Минск, Центральный
1 200 р.
Рекордер ZOOM H8
Минск, Ленинский
270 р.
Виниловый проигрыватель Lenco led-40 +3 пластинки
Минск, Центральный
1 500 р.
Акустическая система (активная)
Минск, Заводской
350 р.
Ресивер,усилитель,дека,тюнер,сиди
Минск, Центральный
720 р.
проигрыватель винила pioneer PL30
Минск, Фрунзенский
170 р.
Гитарная педаль BOSS OverDrive/Distortion OS-2
Минск, Ленинский
900 р.
Электро товары
Минск, Первомайский
2 000 р.
ЦАП DAC10 dual ES9038PRO
Минск, Центральный
49 р.
Диктофон panasonic панасоник, отличный
Минск, Первомайский
845 р.
Проигрыватель винила TELEFUNKEN S 900
Минск, Советский
260 р.
Колонка и Караоке-система Peterhot А100
Минск, Центральный
340 р.
Проигрыватель винила Dual CS-18
Минск, Фрунзенский
2 100 р.
Виниловый проигрыватель Thorens TD 402 DD(кор.)
Минск, Первомайский
1 200 р.
Фонокорректор Pro-Ject Tube Box S2
Минск, Первомайский
20 р.
Диктофон
Минск, Первомайский
255 р.
электрофон ВЕГА109
Минск, Московский
40 р.
Сабвуфер голова 10, 25.5 см
Минск, Советский
Онлайн-заказ
13.34 р.
Пульт ДУ Rexant 38-0014
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
10.26 р.
Пульт Rexant RX-188
Минск, Центральный
7 р.
Магнитная лента катушечных магнитофонов
Минск, Центральный
890 р.
Рэковый кейс
Минск, Московский
550 р.
MD-CD1 MKIII TASCAM Проигрыватель-рекордер
Минск, Партизанский
100 р.
Акустика Edifier E3300 (50 Вт, 2.1)
Минск, Московский
Договорная
Бумбокс sony. Дека алтус. Радиоприёмник sony. LG
Минск, Советский
179 р.
Умная колонка Капсула мини с Марусей экосистема ВК
Минск, Советский
200 р.
контроллер plc fatek
Минск, Центральный
100 р.
датчики balluf bes019
Минск, Центральный
16 р.
Набор пассиков 50шт. квадратные/плоские 40-135мм
Минск, Заводской
Товары с доставкой от магазинов
65 р.
Умная световая звуковая колонка Smart Light BT 2301
Минск, Московский
185.22 р.
Портативная колонка Ritmix SP-870B (черный)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
13.34 р.
Пульт ДУ Rexant 38-0014
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
10.26 р.
Пульт Rexant RX-188
Минск, Центральный
25 р.
Радиочасы Miru CR-1009
Минская, Минский район
251 р.
Виниловый проигрыватель DENON DP-29FE2
Минск, Первомайский
Онлайн-заказ
369.90 р.
Диктофон Saramonic SR-Q2M
Минск, Центральный
780 р.
Саундбар Polk Audio Signa S2 уценка с витрины
Минск, Партизанский