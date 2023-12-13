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Товары от Куфар Маркета

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Всё для детей и мамОдежда для девочек

Платья, сарафаны, юбки для девочек в Минске

Платье для маленькой принцессыПлатье для маленькой принцессы
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99 р.

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Платье для маленькой принцессы

86 - 92 (2 года)

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Платье+туфли/чешки+украшение прокат Платье+туфли/чешки+украшение прокат
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100 р.

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Платье+туфли/чешки+украшение прокат

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

Доставка по Беларуси
Платье для девочки 104-110Платье для девочки 104-110
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19 р.

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Платье для девочки 104-110

104 - 110 (5 лет)

Две туники / кофточкиДве туники / кофточки

8 р.

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Две туники / кофточки

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

Платье Mothercare Платье Mothercare

20 р.

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Платье Mothercare

98 - 104 (4 года)

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Платье Gymboree 4т + ободок Платье Gymboree 4т + ободок

30 р.

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Платье Gymboree 4т + ободок

98 - 104 (4 года)

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Платье с пайетками 128рПлатье с пайетками 128р

30 р.

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Платье с пайетками 128р

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Платье нарядное для девочки Платье нарядное для девочки

50 р.

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Платье нарядное для девочки

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

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Платье для девочки Платье для девочки

30 р.

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Платье для девочки

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Новое . Платье нарядное р. 98-104Новое . Платье нарядное р. 98-104

50 р.

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Новое . Платье нарядное р. 98-104

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Ярко жёлтое платье нарядноеЯрко жёлтое платье нарядное

30 р.

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Ярко жёлтое платье нарядное

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Костюм для восточного танца ювеналы/юниорыКостюм для восточного танца ювеналы/юниоры

150 р.

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Костюм для восточного танца ювеналы/юниоры

146 - 152 (11 лет)

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Нарядное платье на 3-4 годаНарядное платье на 3-4 года

30 р.

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Нарядное платье на 3-4 года

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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ПлатьеПлатье

50 р.

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Платье

158 - 164 (13 лет)

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Нарядные комплект lux baby choupette (zara gulliveНарядные комплект lux baby choupette (zara gullive

45 р.

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Нарядные комплект lux baby choupette (zara gullive

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Платье новогоднее для девочкиПлатье новогоднее для девочки

40 р.

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Платье новогоднее для девочки

104 - 110 (5 лет)

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Платье для девочки Платье для девочки

20 р.

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Платье для девочки

98 - 104 (4 года)

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Платье нарядное для девочки, размер 110Платье нарядное для девочки, размер 110

12 р.

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Платье нарядное для девочки, размер 110

104 - 110 (5 лет)

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Фирменное платье H&M Disney - 128-134 р-р.Фирменное платье H&M Disney - 128-134 р-р.

50 р.

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Фирменное платье H&M Disney - 128-134 р-р.

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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Платье 146 Италия Платье 146 Италия

50 р.

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Платье 146 Италия

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)

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Платье Платье

30 р.

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Платье

98 - 104 (4 года)

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Платье нарядное на 2-3 годаПлатье нарядное на 2-3 года

30 р.

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Платье нарядное на 2-3 года

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Платье на утренник 110-116 Платье на утренник 110-116

25 р.

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Платье на утренник 110-116

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Платье нарядное р.146 на девочку 8-10летПлатье нарядное р.146 на девочку 8-10лет

25 р.

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Платье нарядное р.146 на девочку 8-10лет

140 - 146 (10 лет)

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ПлатьеПлатье

35 р.

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Платье

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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Платье. Платье.

35 р.

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Платье.

98 - 104 (4 года)

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Сарафаны на рост 98Сарафаны на рост 98

10 р.

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Сарафаны на рост 98

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

Нарядное платье 116-122Нарядное платье 116-122

30 р.

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Нарядное платье 116-122

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Платье Марк формельПлатье Марк формель

20 р.

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Платье Марк формель

104 - 110 (5 лет), 98 - 104 (4 года)

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Тёплый комплект для школы, садаТёплый комплект для школы, сада

36 р.

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Тёплый комплект для школы, сада

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Нарядное платье для девочкиНарядное платье для девочки

50 р.

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Нарядное платье для девочки

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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Платье Платье

25 р.

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Платье

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Нарядное платье 104-110Нарядное платье 104-110

70 р.

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Нарядное платье 104-110

104 - 110 (5 лет)

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Нарядное платье 116-122Нарядное платье 116-122

15 р.

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Нарядное платье 116-122

116 - 122 (6 лет)

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Звездочка комплектЗвездочка комплект

25 р.

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Звездочка комплект

110 - 116 (5-6 лет)

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Нарядное платье Gloria jeans 116-122Нарядное платье Gloria jeans 116-122

20 р.

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Нарядное платье Gloria jeans 116-122

116 - 122 (6 лет)

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Платье Платье

15 р.

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Платье

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

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Белое платье снежинки, РАСПРОДАЖА 116 и 122Белое платье снежинки, РАСПРОДАЖА 116 и 122

39.20 р.

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Белое платье снежинки, РАСПРОДАЖА 116 и 122

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

Платье нарядное для девочки 7лет+Платье нарядное для девочки 7лет+

45 р.

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Платье нарядное для девочки 7лет+

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

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Платье нарядное на 4-5 лет Платье нарядное на 4-5 лет

30 р.

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Платье нарядное на 4-5 лет

104 - 110 (5 лет)

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Платье для бальных танцевПлатье для бальных танцев

75 р.

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Платье для бальных танцев

134 - 140 (9 лет)

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Mandarinka.by АКЦИЯ платье р.98 для девочки Mandarinka.by АКЦИЯ платье р.98 для девочки

14.87 р.

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Mandarinka.by АКЦИЯ платье р.98 для девочки

92 - 98 (3 года)

Доставка
Mandarinka.by АКЦИЯ платье р.122,128,134,146 для девочки Mandarinka.by АКЦИЯ платье р.122,128,134,146 для девочки

21.98 р.

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Mandarinka.by АКЦИЯ платье р.122,128,134,146 для девочки

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 140 - 146 (10 лет)

Доставка
Mandarinka.by АКЦИЯ платье р.128,134,140 для девочки Mandarinka.by АКЦИЯ платье р.128,134,140 для девочки

21.98 р.

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Mandarinka.by АКЦИЯ платье р.128,134,140 для девочки

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

Доставка
Mandarinka.by АКЦИЯ сарафан р.110 для девочки Mandarinka.by АКЦИЯ сарафан р.110 для девочки

12.94 р.

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Mandarinka.by АКЦИЯ сарафан р.110 для девочки

104 - 110 (5 лет)

Доставка
Mandarinka.by АКЦИЯ сарафан р.92,98 для девочки Mandarinka.by АКЦИЯ сарафан р.92,98 для девочки

12.94 р.

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Mandarinka.by АКЦИЯ сарафан р.92,98 для девочки

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

Доставка

Товары с доставкой от магазинов

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

56 р.

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

Гомель

Доставка по Беларуси
Уютное платье TU 104-110 для девочки

14 р.

Уютное платье TU 104-110 для девочки

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа

43 р.

Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Нарядное платье

48 р.

Нарядное платье

Брест

Доставка по Беларуси
Платье ''Василёк''

48 р.

Платье ''Василёк''

Брест

Доставка по Беларуси
Платье на утренник

55 р.

Платье на утренник

Могилев

Доставка по Беларуси
Платье для девочки на утренник
vip

59 р.

Платье для девочки на утренник

Могилев

Доставка по Беларуси
Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

75 р.

Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

Могилев

Доставка по Беларуси
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