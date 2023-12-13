Товары от Куфар Маркета
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Платья, сарафаны, юбки для девочек в Минске
99 р.
Платье для маленькой принцессы
86 - 92 (2 года)
100 р.
Платье+туфли/чешки+украшение прокат
110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)
19 р.
Платье для девочки 104-110
104 - 110 (5 лет)
8 р.
Две туники / кофточки
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
20 р.
Платье Mothercare
98 - 104 (4 года)
30 р.
Платье Gymboree 4т + ободок
98 - 104 (4 года)
30 р.
Платье с пайетками 128р
116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)
50 р.
Платье нарядное для девочки
134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)
30 р.
Платье для девочки
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)
50 р.
Новое . Платье нарядное р. 98-104
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
30 р.
Ярко жёлтое платье нарядное
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)
150 р.
Костюм для восточного танца ювеналы/юниоры
146 - 152 (11 лет)
30 р.
Нарядное платье на 3-4 года
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
50 р.
Платье
158 - 164 (13 лет)
45 р.
Нарядные комплект lux baby choupette (zara gullive
116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)
40 р.
Платье новогоднее для девочки
104 - 110 (5 лет)
20 р.
Платье для девочки
98 - 104 (4 года)
12 р.
Платье нарядное для девочки, размер 110
104 - 110 (5 лет)
50 р.
Фирменное платье H&M Disney - 128-134 р-р.
122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)
50 р.
Платье 146 Италия
140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)
30 р.
Платье
98 - 104 (4 года)
30 р.
Платье нарядное на 2-3 года
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)
25 р.
Платье на утренник 110-116
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
25 р.
Платье нарядное р.146 на девочку 8-10лет
140 - 146 (10 лет)
35 р.
Платье
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
35 р.
Платье.
98 - 104 (4 года)
10 р.
Сарафаны на рост 98
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)
30 р.
Нарядное платье 116-122
110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)
20 р.
Платье Марк формель
104 - 110 (5 лет), 98 - 104 (4 года)
36 р.
Тёплый комплект для школы, сада
110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)
50 р.
Нарядное платье для девочки
128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)
25 р.
Платье
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)
70 р.
Нарядное платье 104-110
104 - 110 (5 лет)
15 р.
Нарядное платье 116-122
116 - 122 (6 лет)
25 р.
Звездочка комплект
110 - 116 (5-6 лет)
20 р.
Нарядное платье Gloria jeans 116-122
116 - 122 (6 лет)
15 р.
Платье
122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)
39.20 р.
Белое платье снежинки, РАСПРОДАЖА 116 и 122
110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)
45 р.
Платье нарядное для девочки 7лет+
116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)
30 р.
Платье нарядное на 4-5 лет
104 - 110 (5 лет)
75 р.
Платье для бальных танцев
134 - 140 (9 лет)
14.87 р.
Mandarinka.by АКЦИЯ платье р.98 для девочки
92 - 98 (3 года)
21.98 р.
Mandarinka.by АКЦИЯ платье р.122,128,134,146 для девочки
116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 140 - 146 (10 лет)
21.98 р.
Mandarinka.by АКЦИЯ платье р.128,134,140 для девочки
122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)
12.94 р.
Mandarinka.by АКЦИЯ сарафан р.110 для девочки
104 - 110 (5 лет)
12.94 р.
Mandarinka.by АКЦИЯ сарафан р.92,98 для девочки
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)
Товары с доставкой от магазинов
56 р.
АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция
Гомель
14 р.
Уютное платье TU 104-110 для девочки
Минская, Другие города
43 р.
Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа
Брестская, Барановичи
48 р.
Нарядное платье
Брест
48 р.
Платье ''Василёк''
Брест
55 р.
Платье на утренник
Могилев
59 р.
Платье для девочки на утренник
Могилев
75 р.
Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ
Могилев