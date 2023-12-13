Пассажирские и грузовые перевозки в МинскеВсе объявления
Договорная
Услуги ГИДРОМАНИПУЛЯТОРА
Брест
Договорная
Грузоперевозки
Минск, Центральный
Договорная
Грузоперевозки Минск и РБ
Минск, Ленинский
Договорная
Услуги грузчиков Минск, РБ
Минск, Первомайский
Договорная
Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ
Гомельская, Речица
Договорная
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.
Минск, Первомайский
Договорная
Грузоперевозки, Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Первомайский
Договорная
Перевозка мебели ,Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Московский
80 р.
Аренда погрузчика Lokinng CDM936N
Брестская, Кобрин
Договорная
Перевозка негабаритных грузов
Осуществляем перевозку негабартиных грузов. Перевозка спец техники, негабаритных модулей, кран балок и т.д Длинной до 30м шириной до 10м высотой до 5 м Массой до 30 тонн
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грузоперевозки, переезды, грузчики
Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...
Минск, Партизанский
Договорная
Грузовое такси вывоз мусора Грузчики
Минск, Октябрьский
Договорная
Вывоз строительного мусора Грузчики
Любой район Минска и выезд за пределы города! ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПУНКТУАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ! СКИДКИ постоянным клиентам. Наличный/безналичный расчет Выполняем любые услуги и объемы по вывозу мусора : О...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грузоперевозки Минск и РБ
Грузоперевозки по Минску и РБ до 2 тонн, квартирные и офисные переезды
Минск, Ленинский
80 р.
Эвакуатор
Минск, Центральный
Договорная
Услуги грузоперевозки лесовоз
Лесовоз для грузоперевозок - 43-45м3 цена договорная. Звоните
Брест
Договорная
Грузоперевозки, Гидроборт,Рохля,Грузчики
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Центральный
Договорная
Квартирный переезд, Минск грузчики
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Центральный
Договорная
Вывоз строительного мусора Грузоперевозки
Минск, Первомайский
15 р.
Грузоперевозки по Гомелю и РБ. Недорого
Перевозка грузов по Гомелю и РБ. Своевременная подача транспорта. Помощь водителя при загрузке и выгрузке. 2 пассажирских места. Длина - 4,1 м. Ширина - 2,1 м. Высота - 2,2 м. Грузоподъёмность -...
Гомель
15 р.
Услуги грузоперевозок
Длинна кузова 6м. «ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ» По Речице и Республике Беларусь Перевезем: -Мебель -Стройматериалы -Бытовую технику -ВЫВОЗ МУСОРА -Многое другое... Круглосуточно! Опытные грузчики! Низкие цены! Н...
Гомельская, Речица
Договорная
Грузоперевозки вывоз строительного мусора
Минск, Центральный
Договорная
Переезд квартиры Минск, РБ, РФ.
Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...
Минск, Партизанский
100 р.
Вывоз мусора
Брест
Договорная
Грузоперевозки Вывоз строительного мусора
Минск, Ленинский
30 р.
Грузоперевозки Жодино
Грузоперевозки по городу Борисов и району Мебельные грузоперевозки Квартирные перезды Переезды офисов Перевозка стройматериалов и оборудования для ремонта Коммерческие грузы Выезжаем на дачи и коттедж...
Минская, Жодино
Договорная
Грузоперевозки Переезды Грузчики
Любой район Минска и выезд за пределы города! ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПУНКТУАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ! СКИДКИ постоянным клиентам. Наличный/безналичный расчет Выполняем любые услуги и объемы по вывозу мусора : О...
Минск, Центральный
Договорная
Грузоперевозки Вывоз строительного мусора
Минск, Заводской
30 р.
Грузоперевозки Борисов
Грузоперевозки по г Борисову и борисовскому району -Квартирные и офисные переезды -Доставка товаров -Вывоз мусора Работаем по наличному и безналичному расчетам.
Минская, Борисов
Договорная
Грузоперевозки Беларусь -Рф,Минск-Москва
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Центральный
Договорная
Упаковка,перевозка мебели, грузчики Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Центральный
Договорная
Переезд Минск, РБ
Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...
Минск, Заводской
Договорная
Перевозка мебели, грузчики.
Перевезем Вашу мебель и вещи аккуратно и бережно. Поможем разобрать, упаковать и потом собрать мебель. Предоставим упаковочные материалы. Опыт работы в переездах более 10 лет. Большой выбор автомобиле...
Минск, Первомайский
Договорная
Грузоперевозки Вывоз строительного мусора Грузчики
Минск, Фрунзенский
Договорная
Брест-Минск-Брест Ежедневно Сборка
Диспетчерская Сборных грузов во всех направлениях. Перевозка сборных грузов от 50 кг до 20 тонн. Осуществляем поиск автомобиля по вашим направлениям. Цены договорные. Работаем с Юридическими и физич...
Брест
Договорная
Гомель-Минск-Гомель Грузоперевозки Сборка
Диспетчерская Сборных грузов Гомель- Минск-Гомель. Перевозка сборных грузов от 50 кг до 20 тонн. Осуществляем поиск автомобиля по вашим направлениям. Цены договорные Работаем с Юридическими и физическ...
Гомель
Договорная
Грузоперевозки Брест-Минск-Брест
Ежедневные перевозки БРЕСТ-МИНСК-БРЕСТ Сборные-попутные грузы.
Минская, Минский район
Договорная
Могилев-Минск-Могилев Грузоперевозки
Ежедневные перевозки Минск-Могилев-Минск Сборные-Попутные грузы
Могилев
15 р.
Гродно-Минск-Гродно Грузоперевозки Сборные грузы
Ежедневные перевозки Гродно-Минск-Гродно также перевозки по РБ,РФ и Казахстану в любом направлении. Работаем с юридическими и физическими лицами по договору. Перевозим грузы любого размера, также пере...
Гродно
Договорная
Грузоперевозки
Ежедневные попутные перевозки сборных грузов по РБ и РФ возможна доставка в Казахстан
Минская, Минский район
Договорная
Минск-Пинск Грузоперевозки
Ежедневные перевозки сборных грузов Пинск-Минск-Пинск. А также сборные грузы по РБ, РФ, Казахстан
Брестская, Пинск
Договорная
Витебск-Минск-Витебск Грузоперевозки
Диспетчерская Сборных грузов. Перевозка сборных грузов Витебск- Минск-Витебск от 50 кг до 20 Тонн Осуществляем поиск автомобиля по вашим направлениям. Цены договорные Работаем с Юридическими и физичес...
Витебск
Договорная
Грузоперевозки Ежедневно
Диспетчерская Сборных грузов во всех направлениях. Перевозка сборных грузов от 50 кг до 20 тонн. Осуществляем поиск автомобиля по вашим направлениям. Цены договорные Работаем с Юридическими и физическ...
Брест
Договорная
Грузоперевозки Витебск-Минск-Витебск
Диспетчерская Сборных грузов. Перевозка сборных грузов Витебск- Минск-Витебск от 50 кг до 20 Тонн Осуществляем поиск автомобиля по вашим направлениям. Цены договорные Работаем с Юридическими и физичес...
Витебск
Договорная
Грузоперевозки РБ-РФ
Доставка Сборных грузов во всех направлениях. Перевозка грузов от 50 кг до 20 тонн. Осуществляем поиск автомобиля по вашим направлениям. Цены договорные Работаем с Юридическими и физическими лицами
Минская, Минский район
Договорная
Грузоперевозки Минск-Брест-Гомель-Могилев-Гродно
Доставка Сборных грузов во всех направлениях. Перевозка грузов от 50 кг до 20 тонн. Осуществляем поиск автомобиля по вашим направлениям. Цены договорные. Работаем с Юридическими и физическими лицами...
Минская, Минский район