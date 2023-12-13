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Пассажирские и грузовые перевозки в Минске

Грузоперевозка ГАЗель бортовая 4.2х1.95 до 2 тонн
vip

50 р.

Грузоперевозка ГАЗель бортовая 4.2х1.95 до 2 тонн

Минск, Центральный

Грузоперевозки Минск и РБ до 3т до 21 м.куб
vip

20 р.

Грузоперевозки Минск и РБ до 3т до 21 м.куб

Минск, Заводской

Грузоперевозки
vip

Договорная

Грузоперевозки

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Услуги грузчиков Минск, РБ

Договорная

Услуги грузчиков Минск, РБ

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗЧИКИ ПЕРЕВОЗКИ ДОСТАВКА

15 р.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗЧИКИ ПЕРЕВОЗКИ ДОСТАВКА

ЕЖЕДНЕВНО И БЕЗ ВЫХОДНЫХ ___________________________________ Идем на встречу нашим заказчикам, обсуждаем, договариваемся! Грузовое такси, опытные грузчики, разборка мебели при необходимости. -Квартирн...

Минск, Московский

Грузоперевозки Минск, Дешево

Договорная

Грузоперевозки Минск, Дешево

Грузоперевозки Минск, РБ - Квартирный переезд - Офисный переезд - Перевозка мебели - Доставка стройматериалов - Опытные грузчики - Сборка/разборка мебели, упаковка НАЛИЧНЫЙ/БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ РАБОТАЕМ...

Минск, Фрунзенский

Грузоперевозки Минск

Договорная

Грузоперевозки Минск

Грузоперевозки Минск и РБ Офисный переезд Квартирный переезд Дачный переезд Перевозка мебели и бытовой техники Перевозка строительных материалов Грузовое такси Услуги грузчиков

Минск, Октябрьский

Утилизация старой мебели, вывоз хлама.

Договорная

Утилизация старой мебели, вывоз хлама.

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, Минск

Договорная

Грузоперевозки, Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Перевозка мебели ,Минск

Договорная

Перевозка мебели ,Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки / Переезды / Вывоз старой мебели

Договорная

Грузоперевозки / Переезды / Вывоз старой мебели

Грузоперевозки Минск, РБ до 2х т, 14м3 . БЕЗ ВЫХОДНЫХ.Размер грузового отсека .длина 4.0м выс.1.95 м, шир. 1.8 м . Квартирные переезды, Дачный переезд. Грузовое такси, Перевозка стройматериалов, перев...

Минск, Ленинский

Перевозки грузов

Договорная

Перевозки грузов

грузоперевозки Возможны попутные грузы во все области еженедельно По городу от 25руб/час( от 2 часов) За городом от 72 коп/км Попутные грузы по областям Понедельник (Минская область Молодечно, Смор...

Минск, Октябрьский

Грузоперевозки по Минску и РБ

15 р.

Грузоперевозки по Минску и РБ

Грузоперевозки по Минску и Беларуси. При необходимости - услуги грузчиков.

Минск, Фрунзенский

Квартирные переезды г. Минск

27.50 р.

Квартирные переезды г. Минск

Квартирные переезды, офисные переезды, грузчики, перевозка мебели (сборка-разборка), грузоперевозки, перевозка пиломатериалов, верняя и боковая загрузка, длина груза 6,5 м, перевозка стройматериалов,...

Минск, Центральный

Перевозка негабаритных грузов

Договорная

Перевозка негабаритных грузов

Осуществляем перевозку негабартиных грузов. Перевозка спец техники, негабаритных модулей, кран балок и т.д Длинной до 30м шириной до 10м высотой до 5 м Массой до 30 тонн

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Доставка товара по Минску, разгрузка

Договорная

Доставка товара по Минску, разгрузка

Грузоперевозки Минск! Так же РБ, РФ. Звоните, и мы (бесплатно) рассчитаем для Вас стоимость перевозки и подберем подходящий автомобиль со скидкой! Мы предоставляем следующие услуги: -Готовы выполнить ...

Минск, Ленинский

Эвакуатор Минск автопомощь

Договорная

Эвакуатор Минск автопомощь

Минск, Фрунзенский

Грузоперевозки, переезды, грузчики

Договорная

Грузоперевозки, переезды, грузчики

Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...

Минск, Партизанский

Услуга с выездом в регионы
Грузчики Минск на часы, переезды (Факкини)

Договорная

Грузчики Минск на часы, переезды (Факкини)

Минск, Заводской

Доставка товаров с Польши и Европы(Allegro)

Договорная

Доставка товаров с Польши и Европы(Allegro)

Работаем только по 100% предоплате PS тут менеджер не отвечает ,писать строго по номеру который указан в обьявлении(отключайте ВПН потому что номер не отоброзится с включенным)в СОЦ СЕТИ Привезём л...

Минск, Фрунзенский

Грузовое такси вывоз мусора Грузчики

Договорная

Грузовое такси вывоз мусора Грузчики

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Вывоз строительного мусора Грузчики

Договорная

Вывоз строительного мусора Грузчики

Любой район Минска и выезд за пределы города! ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПУНКТУАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ! СКИДКИ постоянным клиентам. Наличный/безналичный расчет Выполняем любые услуги и объемы по вывозу мусора : О...

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки Минск и РБ
vip

Договорная

Грузоперевозки Минск и РБ

Грузоперевозки по Минску и РБ до 2 тонн, квартирные и офисные переезды

Минск, Ленинский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки бусом Минск. Выезд 24/7. Грузчики

Договорная

Грузоперевозки бусом Минск. Выезд 24/7. Грузчики

Грузоперевозки Минск, РБ до 2х т, 14м3 . БЕЗ ВЫХОДНЫХ.Размер грузового отсека .длина 4.0м выс.1.95 м, шир. 1.8 м . Квартирные переезды, Дачный переезд. Грузовое такси, Перевозка стройматериалов, перев...

Минск, Заводской

Грузоперевозки Минск, РБ. Машины от 3 до 6тонн

Договорная

Грузоперевозки Минск, РБ. Машины от 3 до 6тонн

Грузоперевозки Минск, РБ. Машины от 3 до 6 тонн. Обьем от 20 до 52куб.м.. 4т/бортовая, (6,2×2,5) 3,5т/36куб.м.,тент,борт(6,3×2,2×2,6) 4т./41куб.м.,тент,борт(6,2×2,5×2,7) 6т/52куб.м.,тент,борт(7,2×2,5×...

Минск, Московский

Эвакуатор

80 р.

Эвакуатор

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки Минск, район, область, РБ. Выгодные

25 р.

Грузоперевозки Минск, район, область, РБ. Выгодные

Грузоперевозки Минск! Так же РБ, РФ. Звоните, и мы (бесплатно) рассчитаем для Вас стоимость перевозки и подберем подходящий автомобиль со скидкой! Мы предоставляем следующие услуги: -Готовы выполнить ...

Минск, Ленинский

Грузоперевозки, Гидроборт,Рохля,Грузчики

Договорная

Грузоперевозки, Гидроборт,Рохля,Грузчики

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Квартирный переезд, Минск грузчики

Договорная

Квартирный переезд, Минск грузчики

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Вывоз строительного мусора Грузоперевозки

Договорная

Вывоз строительного мусора Грузоперевозки

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
ГРУЗЧИКИ МИНСК ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПЕРЕЕЗД

15 р.

ГРУЗЧИКИ МИНСК ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПЕРЕЕЗД

ЕЖЕДНЕВНО И БЕЗ ВЫХОДНЫХ ___________________________________ УМЕЕМ ДОГОВАРИВАТЬСЯ ;) -Квартирные и офисные переезды; -Перевозка быт. техники(холодильник, стиральная машина, духовой шкаф, телевизор и п...

Минск, Первомайский

Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Доставка стройматериалов. Перевозка мебели. Услуги грузчиков.

Минск, Первомайский

Грузоперевозки, офисный, дачный переезд.

15 р.

Грузоперевозки, офисный, дачный переезд.

Минск -Москва-Минск Минск-Питер -Минск Грузоперевозки по Минску и РБ. С грузчиками или без. квартирные переезды, дачи,офисы, доставка стройматериалов,перевозка стёкол,окон, а также имеется верхняя...

Минск, Фрунзенский

Грузоперевозки вывоз строительного мусора

Договорная

Грузоперевозки вывоз строительного мусора

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Переезд квартиры Минск, РБ, РФ.

Договорная

Переезд квартиры Минск, РБ, РФ.

Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...

Минск, Партизанский

Услуга с выездом в регионы
Грузовое такси, доставка, грузоперевозки, грузчики

15 р.

Грузовое такси, доставка, грузоперевозки, грузчики

Грузоперевозки с грузчиками в Минске, Минской области и РБ 24/7. Благодаря собственному автопарку подача авто в течении 30 мин, мы всегда сможем подобрать нужный именно для Вас. Помимо стандартных гр...

Минск, Фрунзенский

Грузоперевозки Вывоз строительного мусора

Договорная

Грузоперевозки Вывоз строительного мусора

Минск, Ленинский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки Переезды Грузчики

Договорная

Грузоперевозки Переезды Грузчики

Любой район Минска и выезд за пределы города! ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПУНКТУАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ! СКИДКИ постоянным клиентам. Наличный/безналичный расчет Выполняем любые услуги и объемы по вывозу мусора : О...

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки Вывоз строительного мусора

Договорная

Грузоперевозки Вывоз строительного мусора

Минск, Заводской

Услуга с выездом в регионы
ГРУЗОВОЕ ТАКСИ, ДОСТАВКА, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ

30 р.

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ, ДОСТАВКА, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ

ЕЖЕДНЕВНО И БЕЗ ВЫХОДНЫХ _________________________________ ИДЕМ НА ВСТРЕЧУ КЛИЕНТУ ;) Грузовое такси, опытные грузчики, разборка мебели при необходимости. -Квартирные и офисные переезды; -Перевозка бы...

Минск, Октябрьский

Минск, РБ. Машины 3-6 тонн. 30--52куб.м.

Договорная

Минск, РБ. Машины 3-6 тонн. 30--52куб.м.

Грузоперевозки Минск, РБ. Машины от 3 до 6 тонн. Объем от 30 до 52куб.м.. 4т/бортовая, (6,2×2,5) 3,5т/36куб.м.,тент,борт(6,3×2,2×2,6) 4т./41куб.м.,тент,борт(6,2×2,5×2,7) 6т/52куб.м.,тент,борт(7,2×2,5×...

Минск, Московский

Вывоз мусора контейнерами 8-10-13-20-25 кубов

250 р.

Вывоз мусора контейнерами 8-10-13-20-25 кубов

Минск, Центральный

Вывоз мусора старой мебели хлама строительного

Договорная

Вывоз мусора старой мебели хлама строительного

Минск, Октябрьский

Грузоперевозки Беларусь -Рф,Минск-Москва

Договорная

Грузоперевозки Беларусь -Рф,Минск-Москва

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки по Минску и РБ без выходных

Договорная

Грузоперевозки по Минску и РБ без выходных

Квартирный переезд, грузовое такси, перевозка стройматериалов, перевозка мебели. По Минску и РБ. Без выходных. До 2 тонн. Чистый кузов, ремни для крепления груза. 2 места для пассажиров. Длина 3,6м. Ш...

Минск, Октябрьский

Упаковка,перевозка мебели, грузчики Минск

Договорная

Упаковка,перевозка мебели, грузчики Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы

Услуги из других регионов

Услуги грузчиков Минск, РБ

Договорная

Услуги грузчиков Минск, РБ

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ

Договорная

Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.

Договорная

Утилизация старой мебели, вывоз хлама.

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, Минск

Договорная

Грузоперевозки, Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Перевозка мебели ,Минск

Договорная

Перевозка мебели ,Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
Аренда погрузчика Lokinng CDM936N

80 р.

Аренда погрузчика Lokinng CDM936N

Брестская, Кобрин

Услуга с выездом в регионы
Перевозка негабаритных грузов

Договорная

Перевозка негабаритных грузов

Осуществляем перевозку негабартиных грузов. Перевозка спец техники, негабаритных модулей, кран балок и т.д Длинной до 30м шириной до 10м высотой до 5 м Массой до 30 тонн

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, переезды, грузчики

Договорная

Грузоперевозки, переезды, грузчики

Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...

Минск, Партизанский

Услуга с выездом в регионы
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