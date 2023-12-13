Пассажирские и грузовые перевозки в Минске
50 р.
Грузоперевозка ГАЗель бортовая 4.2х1.95 до 2 тонн
Минск, Центральный
20 р.
Грузоперевозки Минск и РБ до 3т до 21 м.куб
Минск, Заводской
Договорная
Грузоперевозки
Минск, Центральный
Договорная
Услуги грузчиков Минск, РБ
Минск, Первомайский
15 р.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗЧИКИ ПЕРЕВОЗКИ ДОСТАВКА
ЕЖЕДНЕВНО И БЕЗ ВЫХОДНЫХ ___________________________________ Идем на встречу нашим заказчикам, обсуждаем, договариваемся! Грузовое такси, опытные грузчики, разборка мебели при необходимости. -Квартирн...
Минск, Московский
Договорная
Грузоперевозки Минск, Дешево
Грузоперевозки Минск, РБ - Квартирный переезд - Офисный переезд - Перевозка мебели - Доставка стройматериалов - Опытные грузчики - Сборка/разборка мебели, упаковка НАЛИЧНЫЙ/БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ РАБОТАЕМ...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грузоперевозки Минск
Грузоперевозки Минск и РБ Офисный переезд Квартирный переезд Дачный переезд Перевозка мебели и бытовой техники Перевозка строительных материалов Грузовое такси Услуги грузчиков
Минск, Октябрьский
Договорная
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.
Минск, Первомайский
Договорная
Грузоперевозки, Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Первомайский
Договорная
Перевозка мебели ,Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Московский
Договорная
Грузоперевозки / Переезды / Вывоз старой мебели
Грузоперевозки Минск, РБ до 2х т, 14м3 . БЕЗ ВЫХОДНЫХ.Размер грузового отсека .длина 4.0м выс.1.95 м, шир. 1.8 м . Квартирные переезды, Дачный переезд. Грузовое такси, Перевозка стройматериалов, перев...
Минск, Ленинский
Договорная
Перевозки грузов
грузоперевозки Возможны попутные грузы во все области еженедельно По городу от 25руб/час( от 2 часов) За городом от 72 коп/км Попутные грузы по областям Понедельник (Минская область Молодечно, Смор...
Минск, Октябрьский
15 р.
Грузоперевозки по Минску и РБ
Грузоперевозки по Минску и Беларуси. При необходимости - услуги грузчиков.
Минск, Фрунзенский
27.50 р.
Квартирные переезды г. Минск
Квартирные переезды, офисные переезды, грузчики, перевозка мебели (сборка-разборка), грузоперевозки, перевозка пиломатериалов, верняя и боковая загрузка, длина груза 6,5 м, перевозка стройматериалов,...
Минск, Центральный
Договорная
Перевозка негабаритных грузов
Осуществляем перевозку негабартиных грузов. Перевозка спец техники, негабаритных модулей, кран балок и т.д Длинной до 30м шириной до 10м высотой до 5 м Массой до 30 тонн
Минск, Фрунзенский
Договорная
Доставка товара по Минску, разгрузка
Грузоперевозки Минск! Так же РБ, РФ. Звоните, и мы (бесплатно) рассчитаем для Вас стоимость перевозки и подберем подходящий автомобиль со скидкой! Мы предоставляем следующие услуги: -Готовы выполнить ...
Минск, Ленинский
Договорная
Эвакуатор Минск автопомощь
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грузоперевозки, переезды, грузчики
Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...
Минск, Партизанский
Договорная
Грузчики Минск на часы, переезды (Факкини)
Минск, Заводской
Договорная
Доставка товаров с Польши и Европы(Allegro)
Работаем только по 100% предоплате PS тут менеджер не отвечает ,писать строго по номеру который указан в обьявлении(отключайте ВПН потому что номер не отоброзится с включенным)в СОЦ СЕТИ Привезём л...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грузовое такси вывоз мусора Грузчики
Минск, Октябрьский
Договорная
Вывоз строительного мусора Грузчики
Любой район Минска и выезд за пределы города! ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПУНКТУАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ! СКИДКИ постоянным клиентам. Наличный/безналичный расчет Выполняем любые услуги и объемы по вывозу мусора : О...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грузоперевозки Минск и РБ
Грузоперевозки по Минску и РБ до 2 тонн, квартирные и офисные переезды
Минск, Ленинский
Договорная
Грузоперевозки бусом Минск. Выезд 24/7. Грузчики
Грузоперевозки Минск, РБ до 2х т, 14м3 . БЕЗ ВЫХОДНЫХ.Размер грузового отсека .длина 4.0м выс.1.95 м, шир. 1.8 м . Квартирные переезды, Дачный переезд. Грузовое такси, Перевозка стройматериалов, перев...
Минск, Заводской
Договорная
Грузоперевозки Минск, РБ. Машины от 3 до 6тонн
Грузоперевозки Минск, РБ. Машины от 3 до 6 тонн. Обьем от 20 до 52куб.м.. 4т/бортовая, (6,2×2,5) 3,5т/36куб.м.,тент,борт(6,3×2,2×2,6) 4т./41куб.м.,тент,борт(6,2×2,5×2,7) 6т/52куб.м.,тент,борт(7,2×2,5×...
Минск, Московский
80 р.
Эвакуатор
Минск, Центральный
25 р.
Грузоперевозки Минск, район, область, РБ. Выгодные
Грузоперевозки Минск! Так же РБ, РФ. Звоните, и мы (бесплатно) рассчитаем для Вас стоимость перевозки и подберем подходящий автомобиль со скидкой! Мы предоставляем следующие услуги: -Готовы выполнить ...
Минск, Ленинский
Договорная
Грузоперевозки, Гидроборт,Рохля,Грузчики
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Центральный
Договорная
Квартирный переезд, Минск грузчики
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Центральный
Договорная
Вывоз строительного мусора Грузоперевозки
Минск, Первомайский
15 р.
ГРУЗЧИКИ МИНСК ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПЕРЕЕЗД
ЕЖЕДНЕВНО И БЕЗ ВЫХОДНЫХ ___________________________________ УМЕЕМ ДОГОВАРИВАТЬСЯ ;) -Квартирные и офисные переезды; -Перевозка быт. техники(холодильник, стиральная машина, духовой шкаф, телевизор и п...
Минск, Первомайский
Договорная
Грузоперевозки
Доставка стройматериалов. Перевозка мебели. Услуги грузчиков.
Минск, Первомайский
15 р.
Грузоперевозки, офисный, дачный переезд.
Минск -Москва-Минск Минск-Питер -Минск Грузоперевозки по Минску и РБ. С грузчиками или без. квартирные переезды, дачи,офисы, доставка стройматериалов,перевозка стёкол,окон, а также имеется верхняя...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грузоперевозки вывоз строительного мусора
Минск, Центральный
Договорная
Переезд квартиры Минск, РБ, РФ.
Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...
Минск, Партизанский
15 р.
Грузовое такси, доставка, грузоперевозки, грузчики
Грузоперевозки с грузчиками в Минске, Минской области и РБ 24/7. Благодаря собственному автопарку подача авто в течении 30 мин, мы всегда сможем подобрать нужный именно для Вас. Помимо стандартных гр...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грузоперевозки Вывоз строительного мусора
Минск, Ленинский
Договорная
Грузоперевозки Переезды Грузчики
Любой район Минска и выезд за пределы города! ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПУНКТУАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ! СКИДКИ постоянным клиентам. Наличный/безналичный расчет Выполняем любые услуги и объемы по вывозу мусора : О...
Минск, Центральный
Договорная
Грузоперевозки Вывоз строительного мусора
Минск, Заводской
30 р.
ГРУЗОВОЕ ТАКСИ, ДОСТАВКА, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
ЕЖЕДНЕВНО И БЕЗ ВЫХОДНЫХ _________________________________ ИДЕМ НА ВСТРЕЧУ КЛИЕНТУ ;) Грузовое такси, опытные грузчики, разборка мебели при необходимости. -Квартирные и офисные переезды; -Перевозка бы...
Минск, Октябрьский
Договорная
Минск, РБ. Машины 3-6 тонн. 30--52куб.м.
Грузоперевозки Минск, РБ. Машины от 3 до 6 тонн. Объем от 30 до 52куб.м.. 4т/бортовая, (6,2×2,5) 3,5т/36куб.м.,тент,борт(6,3×2,2×2,6) 4т./41куб.м.,тент,борт(6,2×2,5×2,7) 6т/52куб.м.,тент,борт(7,2×2,5×...
Минск, Московский
250 р.
Вывоз мусора контейнерами 8-10-13-20-25 кубов
Минск, Центральный
Договорная
Вывоз мусора старой мебели хлама строительного
Минск, Октябрьский
Договорная
Грузоперевозки Беларусь -Рф,Минск-Москва
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Центральный
Договорная
Грузоперевозки по Минску и РБ без выходных
Квартирный переезд, грузовое такси, перевозка стройматериалов, перевозка мебели. По Минску и РБ. Без выходных. До 2 тонн. Чистый кузов, ремни для крепления груза. 2 места для пассажиров. Длина 3,6м. Ш...
Минск, Октябрьский
Договорная
Упаковка,перевозка мебели, грузчики Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Центральный
Услуги из других регионов
Договорная
Услуги грузчиков Минск, РБ
Минск, Первомайский
Договорная
Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ
Гомельская, Речица
Договорная
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.
Минск, Первомайский
Договорная
Грузоперевозки, Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Первомайский
Договорная
Перевозка мебели ,Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Московский
80 р.
Аренда погрузчика Lokinng CDM936N
Брестская, Кобрин
Договорная
Перевозка негабаритных грузов
Осуществляем перевозку негабартиных грузов. Перевозка спец техники, негабаритных модулей, кран балок и т.д Длинной до 30м шириной до 10м высотой до 5 м Массой до 30 тонн
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грузоперевозки, переезды, грузчики
Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...
Минск, Партизанский