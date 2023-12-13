Товары от Куфар Маркета
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Ортезы в Минске
125 р.
Башмак барука. Обувь послеоперационная.
Минск, Центральный
200 р.
Ортез на голеностопный сустав ORLETT
Минск, Фрунзенский
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22 р.
Носочки компрессионные от косточки на ноге Valgus Socks (с гелевой вставкой)
Минск, Центральный
35 р.
Ортез для фиксации 2-4палец руки ORTEX
Минск, Ленинский
180 р.
Ортез на голеностопный сустав
Минск, Первомайский
100 р.
Ортез на голеностопный сустав и стопу
Минск, Первомайский
10 р.
Шина фрейка
Минск, Октябрьский
15 р.
ПРОКАТ - Ортез на голеностопный сустав
Минск, Центральный
25 р.
ПРОКАТ - Ортез коленный Antar JABa UNI, AT53001 (регулируемый)
Минск, Центральный
22 р.
ПРОКАТ - Дepoтaциoнный caпoжок ORLETT ( ортез )
Минск, Центральный
100 р.
Наколенник Optio размер M
Минск, Центральный
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7 р.
Разделитель для пальцев ног
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
16 р.
Вальгусная Шарнирная Шина ''HALLUX VALGUS''. Ортез для коррекции большого пальца стопы
Минск, Центральный
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21 р.
Акулий жир и Лавр благородный крем (шишка стоп) 75мл
Минск, Центральный
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9.90 р.
Корректор-полустелька для пальцев стопы ''Ровные пальчики''
Минск, Центральный
20 р.
Бандаж голеностопа #1
Минск, Заводской
40 р.
Ортез (повязка) Дезо
Минск, Октябрьский
140 р.
Коленный ортез Orlett KS-601
Минск, Октябрьский
150 р.
Ортез ORLETT
Минск, Московский
Бесплатно
Ортез
Минск, Московский
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22 р.
Ночная вальгусная шина-корректор Goodnight Bunion
Минск, Центральный
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12 р.
Силиконовый фиксатор от косточки на ноге Valgus Pro (2 шт. в блистерной упаковке)
Минск, Центральный
150 р.
Ортез/Тутор жесткий на коленный сустав
Минск, Заводской
80 р.
Ортез плечевой ORLETT SI-301 L/XL
Минск, Заводской
40 р.
Дезо для плечевого сустава
Минск, Центральный
Договорная
Ортез для шеи
Минск, Фрунзенский
90 р.
Бандаж (тутор) на коленный сустав
Минск, Ленинский
60 р.
Ортез голеностопный
Минск, Заводской
670 р.
Ортез на тазобедренный сустав Orlett HFO-333 р-р М
Минск, Ленинский
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Вальгусная Шарнирная Шина ''HALLUX VALGUS''. (цвет Синий)
Минск, Центральный
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Разделитель пальца Valgus Pro Plus Валгус Про Плюс
Минск, Центральный
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14 р.
Крем Акулий жир (шишка стоп) с Лавром благородным
Минск, Центральный
82 р.
БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ (ПОВЯЗКА ДЕЗО)
Минск, Центральный
60 р.
Бандаж ортопедический ( отрез для плечевого сустав
Минск, Фрунзенский
70 р.
Ортез для шеи
Минск, Центральный
45 р.
Ортез пястно-фаланговый Orlett XL на палец/сустав
Минск, Первомайский
45 р.
Ортез
Минск, Первомайский
20 р.
Ортез на правый лучезапястный сустав
Минск, Московский
130 р.
Ортез на голеностоп Orlett LAB-221 (L)
Минск, Московский
150 р.
Ортез
Минск, Первомайский
20 р.
Ортез на палец на фалангу
Минск, Фрунзенский
300 р.
Ортопедический ортез
Минск, Центральный
45 р.
На шейный отдел,ортез Филадельфия
Минск, Первомайский
Товары с доставкой от магазинов
125 р.
Башмак барука. Обувь послеоперационная.
Минск, Центральный
82 р.
БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ (ПОВЯЗКА ДЕЗО)
Минск, Центральный
265 р.
Ортез коленный с регулируемым диапазоном движения Antar JABa
Минск, Центральный
140 р.
Ортез полной степени фиксации (тутор)
Минск, Центральный
130 р.
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ (для разгрузки заднего отдела стопы)
Минск, Центральный