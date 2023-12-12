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Оборудование для салонов красоты в Минске

МАССАЖНЫЙ СТОЛ YAMAGUCHI Barcelona 1992

950 р.

МАССАЖНЫЙ СТОЛ YAMAGUCHI Barcelona 1992

Минск, Московский

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Стул для парикмахера

200 р.

Стул для парикмахера

Минск, Московский

Стол массажный

260 р.

Стол массажный

Минск, Первомайский

Ресепшен, стойка администратора (новая)

420 р.

Ресепшен, стойка администратора (новая)

Минск, Московский

Ресепшен, стойка администратора (новая)

390 р.

Ресепшен, стойка администратора (новая)

Минск, Московский

Ресепшен, стол (новый, в наличии)

440 р.

Ресепшен, стол (новый, в наличии)

Минск, Московский

Кушетка

230 р.

Кушетка

Минск, Советский

4 250 р.

Аппарат массажный Fohow биоэнергомассажер БЭМ 3.0

Минск, Фрунзенский

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Soprano Titanium 1600 аппарат для лазерной эпиляц

25 300 р.

Soprano Titanium 1600 аппарат для лазерной эпиляц

Минск, Центральный

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Тумба - стойка ресепшн

55 р.

Тумба - стойка ресепшн

Минск, Фрунзенский

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Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)

Онлайн-заказ

400 р.

Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Педикюрное кресло КОМФОРТ

550 р.

Педикюрное кресло КОМФОРТ

Минск, Советский

Педикюрное кресло КОМФОРТ ПЛЮС

525 р.

Педикюрное кресло КОМФОРТ ПЛЮС

Минск, Советский

Оборудование для студии

Договорная

Оборудование для студии

Минск, Фрунзенский

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Аппарат LPG Cellu M6 Integral Франция Аппарат LPG

24 000 р.

Аппарат LPG Cellu M6 Integral Франция Аппарат LPG

Минск, Первомайский

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Кушетка косметологическая(массажная)

100 р.

Кушетка косметологическая(массажная)

Минск, Первомайский

Стол маникюрный

100 р.

Стол маникюрный

Минск, Ленинский

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Срочно Продам эндосферу(Слим сфера) 2 в 1

15 300 р.

Срочно Продам эндосферу(Слим сфера) 2 в 1

Минск, Центральный

татуировка

2 000 р.

татуировка

Минск, Московский

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Столик для маникюра 1200*500*750

280 р.

Столик для маникюра 1200*500*750

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)

1 300 р.

Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант

330 р.

Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Косметологические кушетки и массажные столы

170 р.

Косметологические кушетки и массажные столы

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Стойка администратора .Ресепшен

500 р.

Стойка администратора .Ресепшен

Минск, Первомайский

Лампа лупа

150 р.

Лампа лупа

Минск, Фрунзенский

Сушуар

150 р.

Сушуар

Минск, Фрунзенский

Стол администратора

Договорная

Стол администратора

Минск, Ленинский

Мойка codyson cd-4830

300 р.

Мойка codyson cd-4830

Минск, Ленинский

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Столы для маникюра

150 р.

Столы для маникюра

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стол маникюрный М4

90 р.

Стол маникюрный М4

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стол маникюрный

550 р.

Стол маникюрный

Минск, Первомайский

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Стол гримерный

430 р.

Стол гримерный

Минск, Московский

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Продаю проф свет для видео и фотосъёмки

100 р.

Продаю проф свет для видео и фотосъёмки

Минск, Фрунзенский

Набор для мастера маникюра

500 р.

Набор для мастера маникюра

Минск, Заводской

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Массажный стол складной 2 сек дерев с сумкой и аксессуарами. Уценка

370 р.

Массажный стол складной 2 сек дерев с сумкой и аксессуарами. Уценка

Минск, Первомайский

Стол маникюрный М1 с полкой для лаков

145 р.

Стол маникюрный М1 с полкой для лаков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка для лаков

45 р.

Полка для лаков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Косметологическая кушетка 180х60х70 (черный)

140 р.

Косметологическая кушетка 180х60х70 (черный)

Минск, Фрунзенский

Кушетка

120 р.

Кушетка

Минск, Московский

Массажный стол Atlas Sport 2-с деревянный 60см скл

370 р.

Массажный стол Atlas Sport 2-с деревянный 60см скл

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Педикюрное кресло ''Комфорт'' (белое) РАСПРОДАЖА

430 р.

Педикюрное кресло ''Комфорт'' (белое) РАСПРОДАЖА

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Кушетки складные массажные столы разные цвета

170 р.

Кушетки складные массажные столы разные цвета

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Косметологическая кушетка 180х60х70 (черный) Lite

170 р.

Косметологическая кушетка 180х60х70 (черный) Lite

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)

Онлайн-заказ

400 р.

Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Столик для маникюра 1200*500*750

280 р.

Столик для маникюра 1200*500*750

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)

1 300 р.

Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант

330 р.

Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Косметологические кушетки и массажные столы

170 р.

Косметологические кушетки и массажные столы

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Столы для маникюра

150 р.

Столы для маникюра

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стол маникюрный М4

90 р.

Стол маникюрный М4

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стол маникюрный М1 с полкой для лаков

145 р.

Стол маникюрный М1 с полкой для лаков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
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