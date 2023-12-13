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Товары от Куфар Маркета

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Животные

Будки и вольеры в Минске

Вольер ВЛ2 4х1м
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2 930 р.

Вольер ВЛ2 4х1м

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вольер ВЛ1 3х2м
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3 620 р.

Вольер ВЛ1 3х2м

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Будки для собак. Утепленные/ с подогревом.

150 р.

Будки для собак. Утепленные/ с подогревом.

Минск, Фрунзенский

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Вольер ВЛ1 3х2м
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3 620 р.

Вольер ВЛ1 3х2м

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Вольер ВЛ2 4х1м
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2 930 р.

Вольер ВЛ2 4х1м

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Загон вольер для щенков

100 р.

Загон вольер для щенков

Минск, Советский

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Зимний курятник К-11 на 20 кур

5 000 р.

Зимний курятник К-11 на 20 кур

Минск, Советский

Доставка
Рассрочка
Летний курятник К-7.

2 700 р.

Летний курятник К-7.

Минск, Фрунзенский

Доставка
Домик для кролика под заказ

2 850 р.

Домик для кролика под заказ

Минск, Советский

Доставка
Рассрочка
Зимний курятник К-2 на 5 курочек

2 950 р.

Зимний курятник К-2 на 5 курочек

Минск, Фрунзенский

Доставка
Рассрочка
Клетка интерьерная вольер для собаки в квартиру

490 р.

Клетка интерьерная вольер для собаки в квартиру

Минск, Центральный

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Курятник К-1.Летний.

2 700 р.

Курятник К-1.Летний.

Минск, Центральный

Домик(Будка) с обогревом для котика-собачки

950 р.

Домик(Будка) с обогревом для котика-собачки

Минск, Центральный

Доставка
Вольер для собак

115 р.

Вольер для собак

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Будки, вальеры

Договорная

Будки, вальеры

Минск, Фрунзенский

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Вольер-тент для домашних животных

100 р.

Вольер-тент для домашних животных

Минск, Московский

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Вольер для животных

40 р.

Вольер для животных

Минск, Советский

Будка для кошек и собак

50 р.

Будка для кошек и собак

Минск, Московский

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Клетка-вольер

Договорная

Клетка-вольер

Минск, Партизанский

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Будка

15 р.

Будка

Минск, Фрунзенский

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Вольер, клетка, домик

350 р.

Вольер, клетка, домик

Минск, Московский

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Клетки для собак оцинкованные складные

170 р.

Клетки для собак оцинкованные складные

Минск, Московский

Утепленный уличный домик для котов

430 р.

Утепленный уличный домик для котов

Минск, Заводской

Будка

350 р.

Будка

Минск, Фрунзенский

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Вальер

130 р.

Вальер

Минск, Ленинский

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Теплая будка для вашей собаки

700 р.

Теплая будка для вашей собаки

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Будка для собаки с террасой. Полностью утепленная

427 р.

Будка для собаки с террасой. Полностью утепленная

Минск, Центральный

Палатка для собаки

100 р.

Палатка для собаки

Минск, Московский

Дом для кота

20 р.

Дом для кота

Минск, Московский

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Будка для собаки

150 р.

Будка для собаки

Минск, Центральный

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Стеллаж для грызуна

20 р.

Стеллаж для грызуна

Минск, Заводской

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Уличный вольер для собаки

3 300 р.

Уличный вольер для собаки

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Будка для кота утепленная зимняя

150 р.

Будка для кота утепленная зимняя

Минск, Фрунзенский

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Вольер

950 р.

Вольер

Минск, Фрунзенский

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Будка для собаки

300 р.

Будка для собаки

Минск, Московский

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Будка для собаки

180 р.

Будка для собаки

Минск, Октябрьский

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Дом для собаки

380 р.

Дом для собаки

Минск, Советский

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Дом для собаки

200 р.

Дом для собаки

Минск, Советский

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Решетка для вольера

700 р.

Решетка для вольера

Минск, Московский

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Будка утепленная большая

370 р.

Будка утепленная большая

Минск, Центральный

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Товары для животных

40 р.

Товары для животных

Минск, Фрунзенский

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Манеж ограждение для щенков 120х80

125 р.

Манеж ограждение для щенков 120х80

Минск, Первомайский

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будка

300 р.

будка

Минск, Заводской

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Вольер

90 р.

Вольер

Минск, Советский

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Будка для собаки

50 р.

Будка для собаки

Минск, Московский

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Животные и товары для животных с доставкой

Вольер ВЛ1 3х2м
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3 620 р.

Вольер ВЛ1 3х2м

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Вольер ВЛ2 4х1м
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2 930 р.

Вольер ВЛ2 4х1м

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вольер для собак

115 р.

Вольер для собак

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Вольер из металла (собственное производство)

Договорная

Вольер из металла (собственное производство)

Витебск

Доставка по Беларуси
Будка для собаки

385 р.

Будка для собаки

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вольер манеж для собак

140 р.

Вольер манеж для собак

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
ВОРОТА БЕЗОПАСНОСТИ БЕЗ ПОРОЖКА SAFETY 1ST

235 р.

ВОРОТА БЕЗОПАСНОСТИ БЕЗ ПОРОЖКА SAFETY 1ST

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
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