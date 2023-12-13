Товары от Куфар Маркета
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Бани, хозблоки, постройки в Минске
3 610 р.
Хозблок ХБ7 4х2м с навесом
Минск, Центральный
3 100 р.
Ярморочный Домик 2х2м
Минск, Фрунзенский
6 950 р.
Баня-квадро/ Мини баня
Минск, Центральный
270 р.
Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 165
Минск, Фрунзенский
7 190 р.
Баня Квадро-Бочка 4 метра с печью, баком, камнями, дымоходом (2 помещения). Быстрое изготовление.
Минск, Центральный
30 р.
Дверца печная 22,5 х 22,5 см двойная тяжёлая
Минск, Первомайский
9 190 р.
Баня Квадро-Бочка 5 метров с боковым входом. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом.
Минск, Центральный
5 р.
Веник банный
Минск, Фрунзенский
5 р.
Веники для бани
Минск, Первомайский
200 р.
Хозблок, сарай
Минск, Октябрьский
8.42 р.
Донник в пучке
Минск, Первомайский
8.42 р.
Полынь в пучках для бани
Минск, Первомайский
4 190 р.
Баня Квадро-Бочка 2 метра с печью, баком, камнями, дымоходом. ПОД КЛЮЧ. Быстрое изготовление.
Минск, Центральный
480 р.
Туалет уличный новый большой
Минск, Московский
6 р.
Веники Для Бани (Банные Веники) Берёза, Дуб
Минск, Центральный
Договорная
Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
3 968 р.
Баня Квадро РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
5 318 р.
Баня Бочка РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
2 200 р.
Баня Бочка РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
3 568 р.
Баня Бочка РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
5 523 р.
Баня Овал РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
3 200 р.
Баня Бочка 2.0*2.0м в наличии ИЗ ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ
Минск, Партизанский
6 190 р.
Баня Квадро-Бочка 3 метра с предбанником (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымоходом. ПОД КЛЮЧ
Минск, Центральный
6 950 р.
Баня-квадро/ Мини баня
Минск, Центральный
7 490 р.
Баня Квадро-Бочка 4 метра с боковым входом. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом.
Минск, Центральный
Договорная
Веники для бани
Минск, Центральный
5 990 р.
Баня Бочка 3,5 метра с предбанником и козырьком (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымоходом.
Минск, Центральный
8 999 р.
Бытовка, мобильный офис 28 кв.м - 6,0х4,8х2,8 м
Минск, Заводской
11 р.
Веник для бани EucaLaur (эвкалиптовый, лавровый)
Минск, Центральный
6 590 р.
Баня Квадро-Бочка 3,5 метра с предбанником и крыльцом (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымохо
Минск, Центральный
2 900 р.
Бани бочки, квадро
Минск, Центральный
6 750 р.
баня-квадро 3,5м. +50 см козырек
Минск, Партизанский
7 600 р.
баня-квадро 4,0 м.
Минск, Партизанский
975 р.
Банная печь Пегас 16 стекло сетка
Минск, Фрунзенский
3 610 р.
Хозблок ХБ7 4х2м с навесом
Минск, Центральный
3 100 р.
Ярморочный Домик 2х2м
Минск, Фрунзенский
9 940 р.
Баня Квадро-Бочка 6 метров с боковым входом. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом.
Минск, Центральный
15 р.
банный комплект, шапочка для душа, бассейна
Минск, Октябрьский
8.42 р.
Мята в пучках для бани
Минск, Первомайский
4 500 р.
купель для бани
Минск, Центральный
Договорная
Бани бочки
Минск, Центральный
5 400 р.
Инфракрасная кабина, ИК сауна
Минск, Центральный
5 790 р.
Баня Бочка 3 метра с предбанником (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымоходом. ПОД КЛЮЧ
Минск, Центральный
8 750 р.
КУПЕЛЬ КОМПОЗИТНАЯ «КЛАССИК» С ПЕЧЬЮ 40 кВ
Минск, Октябрьский
Онлайн-заказ
523.72 р.
905
Минск, Центральный
9 090 р.
Баня Квадро-Бочка 5,5 метров с печью, баком, камнями, дымоходом (3 помещения). Быстрое изготовление
Минск, Центральный
Товары с доставкой от магазинов
8.42 р.
Донник в пучке
Минск, Первомайский
8.42 р.
Полынь в пучках для бани
Минск, Первомайский
6 400 р.
Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня
Минская, Дзержинск
Договорная
Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
3 968 р.
Баня Квадро РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
5 318 р.
Баня Бочка РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
2 200 р.
Баня Бочка РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
3 568 р.
Баня Бочка РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский