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Красота и здоровьеМедицинские товары

Бандажи в Минске

Бандаж ортопедический на брюшную стенку

45 р.

Бандаж ортопедический на брюшную стенку

Минск, Заводской

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Корсет

40 р.

Корсет

Минск, Первомайский

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Бандаж на коленный сустав новый

Договорная

Бандаж на коленный сустав новый

Минск, Первомайский

Шинка Фрейка

5 р.

Шинка Фрейка

Минск, Ленинский

Фиксатор коленного сустава новый

10 р.

Фиксатор коленного сустава новый

Минск, Первомайский

Шина шанца бандаж на шею старше1 года

Договорная

Шина шанца бандаж на шею старше1 года

Минск, Центральный

Наколенники турмалиновые с магнитами(облегченная модель)  ( набор 2 шт)

Онлайн-заказ

20 р.

Наколенники турмалиновые с магнитами(облегченная модель)  ( набор 2 шт)

Минск, Центральный

Корсет ортопедический грудопоясничный

350 р.

Корсет ортопедический грудопоясничный

Минск, Советский

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Бандаж для лица.

4.50 р.

Бандаж для лица.

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Корректор осанки детский, корсет

12 р.

Корректор осанки детский, корсет

Минск, Фрунзенский

Бандаж на коленный сустав

20 р.

Бандаж на коленный сустав

Минск, Советский

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Бандаж послеоперационный

10 р.

Бандаж послеоперационный

Минск, Первомайский

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Плечевой Бандаж

50 р.

Плечевой Бандаж

Минск, Первомайский

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Подушка бандаж

22 р.

Подушка бандаж

Минск, Центральный

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Корректор осанки

10 р.

Корректор осанки

Минск, Московский

Послеоперационный бандаж польза

20 р.

Послеоперационный бандаж польза

Минск, Фрунзенский

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Корректор осанки Тривес Модель: Т-1780 Размер: М

150 р.

Корректор осанки Тривес Модель: Т-1780 Размер: М

Минск, Московский

Реклинатор новый размер s

50 р.

Реклинатор новый размер s

Минск, Фрунзенский

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Корсет для спины

20 р.

Корсет для спины

Минск, Первомайский

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Фиксирующий бандаж на плечевой сустав,1 раз б/у

50 р.

Фиксирующий бандаж на плечевой сустав,1 раз б/у

Минск, Советский

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Реклинатор детский /кольца Дельбе (размер xxs)

35 р.

Реклинатор детский /кольца Дельбе (размер xxs)

Минск, Ленинский

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Бондаж для беременных

Бесплатно

Бондаж для беременных

Минск, Октябрьский

Фиксатор Коректор Новый

10 р.

Фиксатор Коректор Новый

Минск, Советский

Бандаж голеностопный

15 р.

Бандаж голеностопный

Минск, Московский

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Пояс (бандаж) мед.эластичный для беременных

45 р.

Пояс (бандаж) мед.эластичный для беременных

Минск, Ленинский

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Стремена Павлика

30 р.

Стремена Павлика

Минск, Фрунзенский

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Бандаж на коленный сустав

75 р.

Бандаж на коленный сустав

Минск, Первомайский

Бандаж, корсет пояснично крестцовый большой разме

70 р.

Бандаж, корсет пояснично крестцовый большой разме

Минск, Московский

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Orlett бандаж для беременных

85 р.

Orlett бандаж для беременных

Минск, Фрунзенский

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ПРОКАТ - Реклинатор ORLETT CS-150 (кольца Дельбе)

17 р.

ПРОКАТ - Реклинатор ORLETT CS-150 (кольца Дельбе)

Минск, Центральный

Бандаж для плеча и предплечья -''Крейт''

7 р.

Бандаж для плеча и предплечья -''Крейт''

Минск, Московский

Бандаж, фиксирующий коленный

40 р.

Бандаж, фиксирующий коленный

Минск, Первомайский

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Бандаж для беременных #2

10 р.

Бандаж для беременных #2

Минск, Фрунзенский

Бандаж (корсет) для спины

30 р.

Бандаж (корсет) для спины

Минск, Первомайский

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Воротник Шанца

5 р.

Воротник Шанца

Минск, Первомайский

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Бандаж грыжевой пупочный

5 р.

Бандаж грыжевой пупочный

Минск, Московский

Реклинатор корректор осанки Orlett

40 р.

Реклинатор корректор осанки Orlett

Минск, Первомайский

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Бандаж

25 р.

Бандаж

Минск, Первомайский

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Умный корректор осанки Smart Posture Corrector Brace

14.90 р.

Умный корректор осанки Smart Posture Corrector Brace

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пояс для похудения Hot Shapers Belt Power

14.90 р.

Пояс для похудения Hot Shapers Belt Power

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подушка Фрэйка

30 р.

Подушка Фрэйка

Минск, Московский

Бандаж новый

40 р.

Бандаж новый

Минск, Фрунзенский

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Бандаж Prolife orto на плечевой сустав

60 р.

Бандаж Prolife orto на плечевой сустав

Минск, Фрунзенский

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Товары с доставкой от магазинов

Бандаж для лица.

4.50 р.

Бандаж для лица.

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Умный корректор осанки Smart Posture Corrector Brace

14.90 р.

Умный корректор осанки Smart Posture Corrector Brace

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пояс для похудения Hot Shapers Belt Power

14.90 р.

Пояс для похудения Hot Shapers Belt Power

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подушка отводящая (абдукционная)

120 р.

Подушка отводящая (абдукционная)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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