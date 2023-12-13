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Телефоны и планшеты

Аксессуары для часов, планшетов и электронных книг в Минске

Все объявления
Стилус Apple Pencil ( 2-го поколения)
vip

79.99 р.

Стилус Apple Pencil ( 2-го поколения)

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Чехол для планшета Xiaomi Mi Pad 5/Mi Pad 5pro

33 р.

Чехол для планшета Xiaomi Mi Pad 5/Mi Pad 5pro

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол для планшета Samsung

33 р.

Чехол для планшета Samsung

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехлы для планшетов Lenovo

33 р.

Чехлы для планшетов Lenovo

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехлы для планшета Samsung Galaxy Tab A8 (2021)

33 р.

Чехлы для планшета Samsung Galaxy Tab A8 (2021)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол для планшета 10,6'' Xiaomi Redmi Pad

33 р.

Чехол для планшета 10,6'' Xiaomi Redmi Pad

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пауэрбанк WOLT PRO 10000mAh (Q53PD)

15 р.

Пауэрбанк WOLT PRO 10000mAh (Q53PD)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Дисплеи для умных часов/ smart watch

Договорная

Дисплеи для умных часов/ smart watch

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Защитное стекло для часов Apple Watch / iWatch 1 2 3 4 5 6 SE 7 8 9 series 38 40 41 42 44 45 мм.

10 р.

Защитное стекло для часов Apple Watch / iWatch 1 2 3 4 5 6 SE 7 8 9 series 38 40 41 42 44 45 мм.

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Обложка для электронной книги PocketBook Origami Shell O для PocketBook 6'' (темно-серый)

Онлайн-заказ

63.39 р.

Обложка для электронной книги PocketBook Origami Shell O для PocketBook 6'' (темно-серый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Обложка для электронной книги PocketBook для PocketBook 6 (черный)

Онлайн-заказ

63.20 р.

Обложка для электронной книги PocketBook для PocketBook 6 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Защитное стекло iPad 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Air Mini Pro 9.7 10.2 10.9 11 12.9 2018 2019 2020 2021 2022

13 р.

Защитное стекло iPad 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Air Mini Pro 9.7 10.2 10.9 11 12.9 2018 2019 2020 2021 2022

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Стилус для планшета Apple IPad Active Stylus Pen

49.50 р.

Стилус для планшета Apple IPad Active Stylus Pen

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол iPad 2 3 4 5 6 7 8 9 Air Mini Pro 9.7 10.2 10.9 11 12.9 2017 2018 2019 2020 2021 2022

35 р.

Чехол iPad 2 3 4 5 6 7 8 9 Air Mini Pro 9.7 10.2 10.9 11 12.9 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Стилус Apple Pencil 2

299 р.

Стилус Apple Pencil 2

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Стилус для iPad pro

50 р.

Стилус для iPad pro

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Портативное зарядное устройство Canyon PB-301 / CNE-CPB301W

87.50 р.

Портативное зарядное устройство Canyon PB-301 / CNE-CPB301W

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Обложка для электронной книги PocketBook Cover Flip для PocketBook 743 (черный)

Онлайн-заказ

89 р.

Обложка для электронной книги PocketBook Cover Flip для PocketBook 743 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Apple Pencil 2nd Generation (копия)

100 р.

Apple Pencil 2nd Generation (копия)

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Силиконовый ремешок 42/44/45 мм в ассортименте

10 р.

Силиконовый ремешок 42/44/45 мм в ассортименте

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Гидрогелевая пленка для смарт-часов HUAWEI

Договорная

Гидрогелевая пленка для смарт-часов HUAWEI

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Гидрогелевая защитная пленка для смарт-часов Xiaomi

Договорная

Гидрогелевая защитная пленка для смарт-часов Xiaomi

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Ремешок для Xiaomi Mi Band 5/6 Bingo Pink

Онлайн-заказ

5.50 р.
4.60 р.-16%

Ремешок для Xiaomi Mi Band 5/6 Bingo Pink

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стилус Apple Pencil ( 2-го поколения)
vip

79.99 р.

Стилус Apple Pencil ( 2-го поколения)

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Ремешок для Galaxy Watch 6 (20мм,S/M) ''Samsung'' ET-SXR93SVEGRU Violet/White

Онлайн-заказ

189 р.
158.66 р.-16%

Ремешок для Galaxy Watch 6 (20мм,S/M) ''Samsung'' ET-SXR93SVEGRU Violet/White

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ремешок для Galaxy Watch 6 (20мм,M/L) ''Samsung'' ET-SHR96LBEGRU Black

Онлайн-заказ

212 р.
178.07 р.-16%

Ремешок для Galaxy Watch 6 (20мм,M/L) ''Samsung'' ET-SHR96LBEGRU Black

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ремешок для Galaxy Watch 6 (20мм,M/L) ''Samsung'' ET-SXR94LGEGRU Green/Black

Онлайн-заказ

189 р.
158.66 р.-16%

Ремешок для Galaxy Watch 6 (20мм,M/L) ''Samsung'' ET-SXR94LGEGRU Green/Black

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ремешок для Galaxy Watch 6 (20мм,M/L) ''Samsung'' ET-SHR96LNEGRU Blue

Онлайн-заказ

212 р.
178.07 р.-16%

Ремешок для Galaxy Watch 6 (20мм,M/L) ''Samsung'' ET-SHR96LNEGRU Blue

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ремешок для Galaxy Watch 6 (20мм,M/L) ''Samsung'' ET-SXR94LBEGRU Black/Brown

Онлайн-заказ

189 р.
158.66 р.-16%

Ремешок для Galaxy Watch 6 (20мм,M/L) ''Samsung'' ET-SXR94LBEGRU Black/Brown

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ремешок для Galaxy Watch 6 (20мм,S/M) ''Samsung'' ET-SHR95SBEGRU Black

Онлайн-заказ

212 р.
178.07 р.-16%

Ремешок для Galaxy Watch 6 (20мм,S/M) ''Samsung'' ET-SHR95SBEGRU Black

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ремешок тканевый альпийская петля Alpine loop 42/44/45/49 мм в ассортименте

15 р.

Ремешок тканевый альпийская петля Alpine loop 42/44/45/49 мм в ассортименте

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Защитная пленка Bingo для Amazfit GTR 47mm

Онлайн-заказ

0.20 р.
0.10 р.-50%

Защитная пленка Bingo для Amazfit GTR 47mm

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Защитная пленка Bingo для Amazfit GTR 42mm

Онлайн-заказ

0.20 р.
0.10 р.-50%

Защитная пленка Bingo для Amazfit GTR 42mm

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стильный металлический ремешок для Apple watch 8 / ultra и их копий

25 р.

Стильный металлический ремешок для Apple watch 8 / ultra и их копий

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Обложка для электронной книги PocketBook Origami Shell для PocketBook 970 (красный)

Онлайн-заказ

94.56 р.

Обложка для электронной книги PocketBook Origami Shell для PocketBook 970 (красный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Обложка для электронной книги PocketBook Origami Shell для PocketBook 970 (черный)

Онлайн-заказ

94.56 р.

Обложка для электронной книги PocketBook Origami Shell для PocketBook 970 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Обложка для электронной книги PocketBook для PocketBook InkPad X (grey stains)

Онлайн-заказ

93.28 р.

Обложка для электронной книги PocketBook для PocketBook InkPad X (grey stains)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ремешок металлический миланская петля 42/44/45/49 мм для Apple watch и их копий

15 р.

Ремешок металлический миланская петля 42/44/45/49 мм для Apple watch и их копий

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Оригинальные чехлы на планшеты

25 р.

Оригинальные чехлы на планшеты

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Силиконовый ремешок Ocean band для часов Apple Watch 42-49мм

15 р.

Силиконовый ремешок Ocean band для часов Apple Watch 42-49мм

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Защитная ультрамембрана TPU full glue для Apple Watch 41mm черная

Онлайн-заказ

12.99 р.
6.90 р.-47%

Защитная ультрамембрана TPU full glue для Apple Watch 41mm черная

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Силиконовый ремешок для Xiaomi Mi Band 5 / 6 голубой

Онлайн-заказ

10 р.
7.99 р.-20%

Силиконовый ремешок для Xiaomi Mi Band 5 / 6 голубой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Силиконовый ремешок для Xiaomi Mi Band 2 оранжевый

Онлайн-заказ

15 р.
6.99 р.-53%

Силиконовый ремешок для Xiaomi Mi Band 2 оранжевый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Силиконовый ремешок для Xiaomi Mi Band 5 / 6 салатовый

Онлайн-заказ

10 р.
5.99 р.-40%

Силиконовый ремешок для Xiaomi Mi Band 5 / 6 салатовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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