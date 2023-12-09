Товары от Куфар Маркета
Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине
Прочая техника для уборки в Заводском районе Минска
120 р.
Скок для уборки снега на калесах
Минск, Заводской
100 р.
Karcher модель К5-7
Минск, Заводской
20 р.
Насадки на пылесос
Минск, Заводской
250 р.
Робот для мойки окон
Минск, Заводской
200 р.
Робот мойщик окон
Минск, Заводской
460 р.
Электрошвабра
Минск, Заводской
40 р.
ЦИКЛОН
Минск, Заводской
650 р.
karcher fc 2-4 battery set
Минск, Заводской
259 р.
Беспроводная электрошвабра Kitfort KT-599
Минск, Заводской
2 р.
Щётка для уборки
Минск, Заводской
0.99 р.
щетка для микрофибры
Минск, Заводской
25 р.
Трансформатор от осциллографа с1-83
Минск, Заводской
10 р.
Трансформатор от кого то прибора
Минск, Заводской
150 р.
Karcher аппарат для пенной чистки авто.
Минск, Заводской
10 р.
щетки
Минск, Заводской
15 р.
Мешки( пылесборники)
Минск, Заводской
45 р.
Держатель для пылесосных принадлежностей.
Минск, Заводской
10 р.
Оригинальные бумажные фильтра для моющего или проф
Минск, Заводской
0.99 р.
насадка
Минск, Заводской
490 р.
Паровая швабра Shark
Минск, Заводской
8 р.
Швабра
Минск, Заводской
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
45.58 р.
Насадка Bort Steam mop 93411669
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
42.90 р.
Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
28.30 р.
Насадка Bort Floor scrub brush 93413007
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
1 990 р.
Электровеники Stiga SWP 577
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
735.62 р.
Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
48.30 р.
Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10
Минск, Центральный
329 р.
Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке
Минск, Партизанский
Онлайн-заказ
326.80 р.
Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029
Минск, Центральный