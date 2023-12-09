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Бытовая техникаТехника для уборки

Прочая техника для уборки в Заводском районе Минска

Скок для уборки снега на калесах

120 р.

Скок для уборки снега на калесах

Минск, Заводской

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Karcher модель К5-7

100 р.

Karcher модель К5-7

Минск, Заводской

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Насадки на пылесос

20 р.

Насадки на пылесос

Минск, Заводской

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Робот для мойки окон

250 р.

Робот для мойки окон

Минск, Заводской

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Робот мойщик окон

200 р.

Робот мойщик окон

Минск, Заводской

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Электрошвабра

460 р.

Электрошвабра

Минск, Заводской

ЦИКЛОН

40 р.

ЦИКЛОН

Минск, Заводской

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karcher fc 2-4 battery set

650 р.

karcher fc 2-4 battery set

Минск, Заводской

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Беспроводная электрошвабра Kitfort KT-599

259 р.

Беспроводная электрошвабра Kitfort KT-599

Минск, Заводской

Щётка для уборки

2 р.

Щётка для уборки

Минск, Заводской

щетка для микрофибры

0.99 р.

щетка для микрофибры

Минск, Заводской

Трансформатор от осциллографа с1-83

25 р.

Трансформатор от осциллографа с1-83

Минск, Заводской

Трансформатор от кого то прибора

10 р.

Трансформатор от кого то прибора

Минск, Заводской

Karcher аппарат для пенной чистки авто.

150 р.

Karcher аппарат для пенной чистки авто.

Минск, Заводской

щетки

10 р.

щетки

Минск, Заводской

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Мешки( пылесборники)

15 р.

Мешки( пылесборники)

Минск, Заводской

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Держатель для пылесосных принадлежностей.

45 р.

Держатель для пылесосных принадлежностей.

Минск, Заводской

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Оригинальные бумажные фильтра для моющего или проф

10 р.

Оригинальные бумажные фильтра для моющего или проф

Минск, Заводской

насадка

0.99 р.

насадка

Минск, Заводской

Паровая швабра Shark

490 р.

Паровая швабра Shark

Минск, Заводской

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Швабра

8 р.

Швабра

Минск, Заводской

Товары с доставкой от магазинов

Насадка Bort Steam mop 93411669

Онлайн-заказ

45.58 р.

Насадка Bort Steam mop 93411669

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444

Онлайн-заказ

42.90 р.

Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Насадка Bort Floor scrub brush 93413007

Онлайн-заказ

28.30 р.

Насадка Bort Floor scrub brush 93413007

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электровеники Stiga SWP 577

Онлайн-заказ

1 990 р.

Электровеники Stiga SWP 577

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057

Онлайн-заказ

735.62 р.

Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10

Онлайн-заказ

48.30 р.

Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке

329 р.

Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029

Онлайн-заказ

326.80 р.

Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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