Услуги для торжеств в Советском районе Минска
Договорная
ведущий лучших праздников
Минск, Советский
Договорная
Ведущая на мероприятие
Минск, Советский
15 р.
Аплайтинг. Профессиональный свет.
Минск, Советский
110 р.
Торт пиньята
Минск, Советский
Договорная
Прекрасные Белые Мишки, украсят любой ваш праздник
Минск, Советский
Договорная
Новогоднее оформление пространства
Минск, Советский
Договорная
Новогоднее оформление лестниц и перил
Минск, Советский
Договорная
Дед Мороз и Снегурочка для взрослых
Минск, Советский
150 р.
Дед Мороз и Снегурочка
Минск, Советский
200 р.
Шашлык, люля-кебаб. Услуги шашлычника
Минск, Советский
Договорная
Услуги повара
Минск, Советский
Договорная
Свадебный декор и оформление торжеств
Минск, Советский
Договорная
Шар новогодний
Минск, Советский
Договорная
Кукла лол 3Д
Минск, Советский
30 р.
Грим
Минск, Советский
Договорная
Ведущий на свадьбу, юбилей, корпоратив
Минск, Советский
260 р.
Научное шоу с жидким азотом «Профессор BooM»
Минск, Советский
Договорная
Микроавтобусы с водителем. Аренда микроавтобуса
Минск, Советский
10 р.
Лазерная резка
Минск, Советский
10 р.
УСЛУГИ ПОВАРА ШАШЛЫЧНИКА
Минск, Советский
Бесплатно
Напишу стихи, эссе, отзыв...
Минск, Советский
150 р.
Полный образ (макияж&прическа любой сложности)
Минск, Советский
Услуги из других регионов
Договорная
Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO
Гомельская, Жлобин
Услуга с выездом в регионы
25 р.
Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого
Гродненская, Сморгонь
Услуга с выездом в регионы
25 р.
Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др
Минская, Вилейка
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу
Минская, Мядель
Услуга с выездом в регионы
25 р.
Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ
Минская, Воложин
Услуга с выездом в регионы
25 р.
Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты
Минская, Молодечно
Услуга с выездом в регионы
10 р.
аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...
Минск, Фрунзенский
Услуга с выездом в регионы