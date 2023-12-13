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Услуги для торжеств в Советском районе Минска

ведущий лучших праздников

Договорная

ведущий лучших праздников

Минск, Советский

Ведущая на мероприятие

Договорная

Ведущая на мероприятие

Минск, Советский

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Аплайтинг. Профессиональный свет.

15 р.

Аплайтинг. Профессиональный свет.

Минск, Советский

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Торт пиньята

110 р.

Торт пиньята

Минск, Советский

Прекрасные Белые Мишки, украсят любой ваш праздник

Договорная

Прекрасные Белые Мишки, украсят любой ваш праздник

Минск, Советский

Новогоднее оформление пространства

Договорная

Новогоднее оформление пространства

Минск, Советский

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Новогоднее оформление лестниц и перил

Договорная

Новогоднее оформление лестниц и перил

Минск, Советский

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Дед Мороз и Снегурочка для взрослых

Договорная

Дед Мороз и Снегурочка для взрослых

Минск, Советский

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Дед Мороз и Снегурочка

150 р.

Дед Мороз и Снегурочка

Минск, Советский

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Шашлык, люля-кебаб. Услуги шашлычника

200 р.

Шашлык, люля-кебаб. Услуги шашлычника

Минск, Советский

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Услуги повара

Договорная

Услуги повара

Минск, Советский

Свадебный декор и оформление торжеств

Договорная

Свадебный декор и оформление торжеств

Минск, Советский

Шар новогодний

Договорная

Шар новогодний

Минск, Советский

Кукла лол 3Д

Договорная

Кукла лол 3Д

Минск, Советский

Грим

30 р.

Грим

Минск, Советский

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Ведущий на свадьбу, юбилей, корпоратив

Договорная

Ведущий на свадьбу, юбилей, корпоратив

Минск, Советский

Научное шоу с жидким азотом «Профессор BooM»

260 р.

Научное шоу с жидким азотом «Профессор BooM»

Минск, Советский

Микроавтобусы с водителем. Аренда микроавтобуса

Договорная

Микроавтобусы с водителем. Аренда микроавтобуса

Минск, Советский

Лазерная резка

10 р.

Лазерная резка

Минск, Советский

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УСЛУГИ ПОВАРА ШАШЛЫЧНИКА

10 р.

УСЛУГИ ПОВАРА ШАШЛЫЧНИКА

Минск, Советский

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Напишу стихи, эссе, отзыв...

Бесплатно

Напишу стихи, эссе, отзыв...

Минск, Советский

Полный образ (макияж&прическа любой сложности)

150 р.

Полный образ (макияж&прическа любой сложности)

Минск, Советский

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Услуги из других регионов

Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO
vip

Договорная

Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO

Гомельская, Жлобин

Услуга с выездом в регионы
Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого

25 р.

Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого

Гродненская, Сморгонь

Услуга с выездом в регионы
Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др

25 р.

Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др

Минская, Вилейка

Услуга с выездом в регионы
Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу

Договорная

Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу

Минская, Мядель

Услуга с выездом в регионы
Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ

25 р.

Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ

Минская, Воложин

Услуга с выездом в регионы
Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты

25 р.

Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты

Минская, Молодечно

Услуга с выездом в регионы
аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...

10 р.

аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
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