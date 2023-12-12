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Рекламные услуги, полиграфия в Советском районе Минска

дешево печать документов A3, ч/б Распечатка А3 распечатка в Минске

0.15 р.

дешево печать документов A3, ч/б Распечатка А3 распечатка в Минске

Минск, Советский

Печать, распечатка, объявлений, листовок, документов А4 ч/б в Минске дешево

0.05 р.

Печать, распечатка, объявлений, листовок, документов А4 ч/б в Минске дешево

Минск, Советский

Таргетолог-макетолог, смм менеджер 3+ лет

Договорная

Таргетолог-макетолог, смм менеджер 3+ лет

Минск, Советский

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дёшево ч/б цифровая печать формата А4, распечатка ч-б на лазерном принтере

0.05 р.

дёшево ч/б цифровая печать формата А4, распечатка ч-б на лазерном принтере

Минск, Советский

Дешево цветная цифровая печать А4, распечатка в цвете в Минске

0.20 р.

Дешево цветная цифровая печать А4, распечатка в цвете в Минске

Минск, Советский

Таргетированная реклама в Инстаграм и Тикток

800 р.

Таргетированная реклама в Инстаграм и Тикток

Минск, Советский

Инфографика для маркетплейсов

10 р.

Инфографика для маркетплейсов

Минск, Советский

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Дизайн афиши, постера, плаката

30 р.

Дизайн афиши, постера, плаката

Минск, Советский

Инфографика для маркетплейсов, Wildberriers, OZON

5 р.

Инфографика для маркетплейсов, Wildberriers, OZON

Минск, Советский

печать A4 дешево ч/б распечатка в Минске А4 от 1000 страниц по 7 копеек

0.07 р.

печать A4 дешево ч/б распечатка в Минске А4 от 1000 страниц по 7 копеек

Минск, Советский

500 р.

Таргетолог/SMM в FB и Instagram

Минск, Советский

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Таргетированная реклама

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Таргетированная реклама

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Реклама на билбордах в Минске, печать плакатов

1 200 р.

Реклама на билбордах в Минске, печать плакатов

Минск, Октябрьский

Реклама бегущей строкой на всех ТВ-каналах Минска

400 р.

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Минск, Октябрьский

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Таргетолог, настройка таргетированной рекламы

Минск, Центральный

Инфографика для маркетплейсов

5 р.

Инфографика для маркетплейсов

Минск, Фрунзенский

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Новогодние наклейки для стен и окон

Договорная

Новогодние наклейки для стен и окон

Минск, Первомайский

Реклама и продвижение

Договорная

Реклама и продвижение

Минск, Центральный

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Наружная реклама быстро по лучшей цене

1 р.

Наружная реклама быстро по лучшей цене

Минск, Московский

3д ручка

30 р.

3д ручка

Минск, Партизанский

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Ремонт наружной рекламы

Договорная

Ремонт наружной рекламы

Минск, Центральный

Инфографика для маркетплейсов / Дизайн карточек

13.50 р.

Инфографика для маркетплейсов / Дизайн карточек

Минск, Центральный

Инфографика для маркетплейсов

10 р.

Инфографика для маркетплейсов

Минск, Центральный

Инфографика

Договорная

Инфографика

Минск, Октябрьский

Продвижение Накрутка в Instagram Telegram TikTok

Договорная

Продвижение Накрутка в Instagram Telegram TikTok

Минск, Фрунзенский

Инфографика для маркетплейсов

10 р.

Инфографика для маркетплейсов

Минск, Центральный

Реклама на остановках в Минске, все форматы

405 р.

Реклама на остановках в Минске, все форматы

Минск, Октябрьский

Реклама вакансий в СМИ, в метро, поиск сотрудников
vip

400 р.

Реклама вакансий в СМИ, в метро, поиск сотрудников

Минск, Октябрьский

Печать цветная и ч/б_сканирование_печать фото

Договорная

Печать цветная и ч/б_сканирование_печать фото

Минск, Партизанский

создание карточек/инфографика

30 р.

создание карточек/инфографика

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Дизайнер инфографики для маркетплейсов

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Дизайнер инфографики для маркетплейсов

Минск, Московский

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22 р.

Визитки, листовки, пригласительные и тд.

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Продвижение в Инстаграм

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Продвижение в Инстаграм

Минск, Центральный

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Настрою таргетированную рекламу в Fb/Inst

80 р.

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Дизайн.Инфографика.Визуал соцсетей

Договорная

Дизайн.Инфографика.Визуал соцсетей

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Ремонт монтаж установка обслуживание рекламы

Договорная

Ремонт монтаж установка обслуживание рекламы

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Печать на кружках

7.90 р.

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Услуга с выездом в регионы
Продвижение и ведение социальных сетей

Договорная

Продвижение и ведение социальных сетей

Минск, Заводской

Инфографика для маркетплейсов

8 р.

Инфографика для маркетплейсов

Минск, Центральный

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Изготовление баннеров

36 р.

Изготовление баннеров

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Экспресс-настройка Инстаграм

150 р.

Экспресс-настройка Инстаграм

Минск, Октябрьский

Инфографика, оформление инстаграмма, креативы

10 р.

Инфографика, оформление инстаграмма, креативы

Минск, Центральный

Реклама на светодиодных экранах в центре Минска

500 р.

Реклама на светодиодных экранах в центре Минска

Минск, Октябрьский

Реклама во всех районах Минска в лифтах. Быстро
vip

720 р.

Реклама во всех районах Минска в лифтах. Быстро

Минск, Октябрьский

Реклама на всех ТВ-каналах РБ. Огромный охват

3 000 р.

Реклама на всех ТВ-каналах РБ. Огромный охват

Минск, Центральный

Реклама в метро
vip

Договорная

Реклама в метро

Минск, Октябрьский

Продающая инфографика

Договорная

Продающая инфографика

Минск, Центральный

Инфографика для маркетплейсов

4 р.

Инфографика для маркетплейсов

Минск, Фрунзенский

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Реклама на радио в Беларуси. Запись роликов

1 500 р.

Реклама на радио в Беларуси. Запись роликов

Минск, Октябрьский

Инфографика для маркетплейсов

8 р.

Инфографика для маркетплейсов

Минск, Партизанский

Инфографика

10 р.

Инфографика

Минск, Центральный

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Настройка контекстной рекламы Google AdWords

400 р.

Настройка контекстной рекламы Google AdWords

Минск, Фрунзенский

Объемные буквы с подсветкой

Договорная

Объемные буквы с подсветкой

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Рекламное агентство полного цикла. 20 лет на рынке

Договорная

Рекламное агентство полного цикла. 20 лет на рынке

Минск, Октябрьский

Инфографика для маркетплейсов

10 р.

Инфографика для маркетплейсов

Минск, Фрунзенский

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Объемные световые буквы

Договорная

Объемные световые буквы

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Объемные буквы

Договорная

Объемные буквы

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Наружная реклама. Объемные буквы, световые короба

200 р.

Наружная реклама. Объемные буквы, световые короба

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Информационные стенды

75 р.

Информационные стенды

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Визитки, листовки, пригласительные и тд.

22 р.

Визитки, листовки, пригласительные и тд.

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Печать на кружках

7.90 р.

Печать на кружках

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Изготовление баннеров

36 р.

Изготовление баннеров

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Объемные буквы с подсветкой

Договорная

Объемные буквы с подсветкой

Минск, Центральный

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