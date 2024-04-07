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Хобби, спорт и туризмСпорттовары

Другие спортивные товары и аксессуары в Советском районе Минска

Наколенники без пластмассовой защиты

5 р.

Наколенники без пластмассовой защиты

Минск, Советский

Кимано р 158-164,10о

10 р.

Кимано р 158-164,10о

Минск, Советский

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Качественный надежный детский шлем 46-50

70 р.

Качественный надежный детский шлем 46-50

Минск, Советский

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Купальник для художественной гимнастики

540 р.

Купальник для художественной гимнастики

Минск, Советский

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NFL Футбольная майка «Нью-Ингленд Пэтриотс»

160 р.

NFL Футбольная майка «Нью-Ингленд Пэтриотс»

Минск, Советский

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Утягивающий корсет Sculpting Clothes

19.99 р.

Утягивающий корсет Sculpting Clothes

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка

200 р.

Шпаги

Минск, Советский

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Санки СССР

15 р.

Санки СССР

Минск, Советский

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Булавы 36 см для художественной гимнастики

25 р.

Булавы 36 см для художественной гимнастики

Минск, Советский

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Утягивающий корсет Hot Shapers ''Zumba'' Neotex

17.20 р.

Утягивающий корсет Hot Shapers ''Zumba'' Neotex

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Скакалки гимнастические

15 р.

Скакалки гимнастические

Минск, Советский

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Скакалка 2.75 см

10 р.

Скакалка 2.75 см

Минск, Советский

Шарф спортивный фанатский Россия новый

3 р.

Шарф спортивный фанатский Россия новый

Минск, Советский

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бутылки для воды Минни Маус и OUTVENTURE

5 р.

бутылки для воды Минни Маус и OUTVENTURE

Минск, Советский

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Экипировка

65 р.

Экипировка

Минск, Советский

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Джазовки

3 р.

Джазовки

Минск, Советский

Нейроскакалка - свети при вращении

10 р.

Нейроскакалка - свети при вращении

Минск, Советский

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Шлем детский

25 р.

Шлем детский

Минск, Советский

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Пиджак DENIM CO для конного спорта, верховой езды

40 р.

Пиджак DENIM CO для конного спорта, верховой езды

Минск, Советский

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Поясная спортивная сумка

25 р.

Поясная спортивная сумка

Минск, Советский

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топор туристический

40 р.

топор туристический

Минск, Советский

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Набивной мешок(боксерская груша) Demix Begginer 20

180 р.

Набивной мешок(боксерская груша) Demix Begginer 20

Минск, Советский

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Дартс электронный L-82

63 р.

Дартс электронный L-82

Минск, Советский

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Комплект бейсбольный (бита, мяч, ловушка, шлем)

37 р.

Комплект бейсбольный (бита, мяч, ловушка, шлем)

Минск, Советский

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Шиповки

10 р.

Шиповки

Минск, Советский

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Фляга металлическая с логотипом

40 р.

Фляга металлическая с логотипом

Минск, Советский

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Кроссовки беговые

150 р.

Кроссовки беговые

Минск, Советский

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Утяжелители

10 р.

Утяжелители

Минск, Советский

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Весы

20 р.

Весы

Минск, Советский

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Джамперы ходули батут

50 р.

Джамперы ходули батут

Минск, Советский

Хулахуп разборный тяжелый

25 р.

Хулахуп разборный тяжелый

Минск, Советский

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Ракетки OGOSPORT. 9/10.

30 р.

Ракетки OGOSPORT. 9/10.

Минск, Советский

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Эспандер кистевой (С счетчиком)

15 р.

Эспандер кистевой (С счетчиком)

Минск, Советский

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Ролики защита скинсьют powerslide очки

Договорная

Ролики защита скинсьют powerslide очки

Минск, Советский

Каток спортивный для укрепления мышц

10 р.

Каток спортивный для укрепления мышц

Минск, Советский

СПОРТ-ФЛЮИД CHIN MIN,100 МЛ

45 р.

СПОРТ-ФЛЮИД CHIN MIN,100 МЛ

Минск, Советский

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круг гимнастический вращающийся

10 р.

круг гимнастический вращающийся

Минск, Советский

Бриджи для верховой езды силиконовая лея размер s-

70 р.

Бриджи для верховой езды силиконовая лея размер s-

Минск, Советский

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Бита бейсбольная, деревянная 29''

20 р.

Бита бейсбольная, деревянная 29''

Минск, Советский

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Набор защиты для мальчика

10 р.

Набор защиты для мальчика

Минск, Советский

Тяжелоатлетический пояс Nike

48 р.

Тяжелоатлетический пояс Nike

Минск, Советский

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Шейкер

12 р.

Шейкер

Минск, Советский

Комплект вальтрап+бинты PS of Sweden

290 р.

Комплект вальтрап+бинты PS of Sweden

Минск, Советский

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Товары с доставкой от магазинов

ТЮБИНГ/ВАТРУШКА 110СМ

80 р.

ТЮБИНГ/ВАТРУШКА 110СМ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
ТЮБИНГ ВАТРУШКА 90/100/110/120 см ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

50 р.

ТЮБИНГ ВАТРУШКА 90/100/110/120 см ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Утягивающий корсет Sculpting Clothes

19.99 р.

Утягивающий корсет Sculpting Clothes

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер L

Онлайн-заказ

44.40 р.
37 р.-17%

Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер L

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер M

Онлайн-заказ

44.40 р.
37 р.-17%

Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер M

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер XXL

Онлайн-заказ

44.40 р.
37 р.-17%

Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер XXL

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер XL

Онлайн-заказ

44.40 р.
37 р.-17%

Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер XL

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер L

Онлайн-заказ

44.40 р.
37 р.-17%

Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер L

Минск, Центральный

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