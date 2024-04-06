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Сад и огородРастения, рассада и семена

Прочее из растений, рассады и семян в Советском районе Минска

Лунария

6 р.

Лунария

Минск, Советский

Нимфея Пинк грейпфрут

Договорная

Нимфея Пинк грейпфрут

Минск, Советский

Крокусы, пролески, хионодоксы,безвременник

0.30 р.

Крокусы, пролески, хионодоксы,безвременник

Минск, Советский

Контейнер с поддоном для рассады

12 р.

Контейнер с поддоном для рассады

Минск, Советский

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Фитопрожектор для роста растений , 50 вт

60 р.

Фитопрожектор для роста растений , 50 вт

Минск, Советский

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Персик. Черенки.

0.50 р.

Персик. Черенки.

Минск, Советский

Спирея живая изгородь

120 р.

Спирея живая изгородь

Минск, Советский

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Самшит живая изгородь

350 р.

Самшит живая изгородь

Минск, Советский

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Самшит

40 р.

Самшит

Минск, Советский

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Армерия Приморская (Ёжики)

5 р.

Армерия Приморская (Ёжики)

Минск, Советский

Мускари синие

2 р.

Мускари синие

Минск, Советский

Юкка нитчатая

10 р.

Юкка нитчатая

Минск, Советский

Бархатцы семена

1 р.

Бархатцы семена

Минск, Советский

Георгины. Гиганты и Спартаны.

5 р.

Георгины. Гиганты и Спартаны.

Минск, Советский

Ива матсудама

1 р.

Ива матсудама

Минск, Советский

Горшочки на поддоне

19 р.

Горшочки на поддоне

Минск, Советский

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Семена укропа

17 р.

Семена укропа

Минск, Советский

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Тюльпаны Минск

2 р.

Тюльпаны Минск

Минск, Советский

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Лучшие тюльпаны на праздник

3.50 р.

Лучшие тюльпаны на праздник

Минск, Советский

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Перегородка грецкого ореха

5 р.

Перегородка грецкого ореха

Минск, Советский

Мимоза лимонка цена договорная

50 р.

Мимоза лимонка цена договорная

Минск, Советский

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Стаканчики одноразовые 100 мл 150 шт

10 р.

Стаканчики одноразовые 100 мл 150 шт

Минск, Советский

Тюльпаны

2.50 р.

Тюльпаны

Минск, Советский

Тюльпаны Большие Опт

2.45 р.

Тюльпаны Большие Опт

Минск, Советский

Тюльпаны

4 р.

Тюльпаны

Минск, Советский

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Лунария(сухоцветы)

5 р.

Лунария(сухоцветы)

Минск, Советский

Тюльпаны, шикарные, большие

2.50 р.

Тюльпаны, шикарные, большие

Минск, Советский

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Лаванда сухая

20 р.

Лаванда сухая

Минск, Советский

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Фитосветильники фитолампы

16 р.

Фитосветильники фитолампы

Минск, Советский

Тюльпаны опт и розница

Договорная

Тюльпаны опт и розница

Минск, Советский

Хатиора

3 р.

Хатиора

Минск, Советский

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Колеусы

22.50 р.

Колеусы

Минск, Советский

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Товары с доставкой от магазинов

''Беларуские пальмы'' Плетеные деревья из Ивы.

35 р.

''Беларуские пальмы'' Плетеные деревья из Ивы.

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение

10 р.

Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение

Могилев

Доставка по Беларуси
Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение

10 р.

Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Укрывной материал СУФ42 3,2 х 10 В ассортименте

14.35 р.

Укрывной материал СУФ42 3,2 х 10 В ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Кассеты для рассады в ассоритименте

1.37 р.

Кассеты для рассады в ассоритименте

Брест

Доставка по Беларуси
Грядки из Еврокубов

90 р.

Грядки из Еврокубов

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Тюльпаны 2024

Договорная

Тюльпаны 2024

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Тюльпаны 2024

Договорная

Тюльпаны 2024

Минск, Центральный

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