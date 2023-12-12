Другие домашние питомцы в Советском районе Минска
100 р.
Паук-птицеед
Минск, Советский
0.20 р.
Палочники
Минск, Советский
45 р.
Паук-птицеед (Павук-птушкаед)
Минск, Советский
35 р.
Звёздчатый веслоноги (Зорысты весланог)
Минск, Советский
50 р.
Муравьиная ферма
Минск, Советский
95 р.
Camponotus nicobarensis (Рыжий реактивный муравей)
Минск, Советский
Бесплатно
Бесплатно улитки ахатины
Минск, Советский
150 р.
Муравьиная ферма (Формикарий) AntsMinsk (XXL+ХХХL)
Минск, Советский
3 р.
Улитки Ахатина
Минск, Советский
0.30 р.
Палочники
Минск, Советский
Договорная
Улитки ахатины
Минск, Советский
Бесплатно
палочники
Минск, Советский
998 р.
Жаба- ага ( пара)
Минск, Советский
0.50 р.
Палочники
Минск, Советский
0.30 р.
Палочники детки
Минск, Советский
0.30 р.
Палочник аннамский
Минск, Советский
2 р.
Улитки ахатинки
Минск, Октябрьский
45 р.
Муравьиная ферма с муравьями
Минск, Первомайский
5 р.
Котята
Минск, Центральный
20 р.
Аксолотль
Минск, Фрунзенский
1.50 р.
Улитка Ахатин Иммакулята 5 см
Минск, Октябрьский
Бесплатно
Улитки
Минск, Заводской
25 р.
Муравьиная ферма.
Минск, Фрунзенский
Договорная
Муравьиная ферма
Минск, Октябрьский
5 р.
Лошадиный паук птицеед Lasiodora parahybana
Минск, Первомайский
95 р.
Аксолотль
Минск, Первомайский
Бесплатно
Яйца Ахатин
Минск, Центральный
50 р.
Скорпион Parabuthus raudus Dark
Минск, Первомайский
15 р.
Улитки ахатины
Минск, Первомайский
20 р.
Экзотические муравьи Pheidole pallidula
Минск, Московский
Бесплатно
Ампулярий
Минск, Первомайский
140 р.
Африканский ёжик (мальчик)
Минск, Партизанский
Договорная
Аксолотли
Минск, Первомайский
395 р.
Муравьи Campanotus Singularis
Минск, Фрунзенский
Договорная
Красноухая Черепашка Апрелина 2 года
Минск, Московский
1 р.
Улитки ампулярии, жёлтые
Минск, Первомайский
1 р.
Спикси (Эльф) аквариумная улитка
Минск, Фрунзенский
200 р.
Экзотические муравьи Myrmicaria brunnea
Минск, Московский
Бесплатно
Улитята ахатина
Минск, Фрунзенский
20 р.
Паук птицеед Chilobrachys Vietnam Blue
Минск, Первомайский
200 р.
Паук
Минск, Центральный
60 р.
Чёрный скорпион Hottentotta gentili
Минск, Первомайский
40 р.
Экзотические муравьи Camponotus fedtschenkoi
Минск, Московский
5 р.
Улитки ахатина Ретикулята альбино.
Минск, Фрунзенский
50 р.
Экзотические муравьи Camponotus cruentatus
Минск, Московский
Договорная
Eublaberus posticus
Минск, Фрунзенский
Договорная
Аксолотль
Минск, Заводской
10 р.
Улитки Ахатины
Минск, Центральный
Договорная
Катушки, физы
Минск, Московский
130 р.
Черный скорпион гетерометрус Heterometrus
Минск, Первомайский
215 р.
Сом Жирафовый
Минск, Первомайский
0.60 р.
Аквариумные улитки '',СПИКСИ'' или Аква ''Эльф ''
Минск, Партизанский
100 р.
Африканский карликовый ёж (декоративная порода)
Минск, Московский