logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРемонт и стройка
Строительный инструмент
Прочие инструменты
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Прочие инструменты в Советском районе Минска

Электроотвертка WATT WAS-3.6Li

21 р.

Электроотвертка WATT WAS-3.6Li

Минск, Советский

Заклепочник

20 р.

Заклепочник

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
Лазерный нивелир Huepar HP-603CR (а.37-038608)

299 р.

Лазерный нивелир Huepar HP-603CR (а.37-038608)

Минск, Советский

Доставка
Кримпер для обжима разъёмов

25 р.

Кримпер для обжима разъёмов

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
Шлифмашина Wortex 1250-1ae

150 р.

Шлифмашина Wortex 1250-1ae

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
Мультитул 10в1 с комплектом бит

30 р.

Мультитул 10в1 с комплектом бит

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
Напильники

5 р.

Напильники

Минск, Советский

Фомка

18 р.

Фомка

Минск, Советский

badge-icon
КЛЮЧ 1.2

50 р.

КЛЮЧ 1.2

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
Трубогиб(профилегиб) тв2У Усиленный

600 р.

Трубогиб(профилегиб) тв2У Усиленный

Минск, Советский

badge-icon
Кнопки (выключатели)для электроинструмента.

8 р.

Кнопки (выключатели)для электроинструмента.

Минск, Советский

Пресс для труб PEX и аксиальных фитингов TIM

550 р.

Пресс для труб PEX и аксиальных фитингов TIM

Минск, Советский

badge-icon
Ножовки

Договорная

Ножовки

Минск, Советский

Труборез для стальных труб Rems Ras St 1/8''-2''

289 р.

Труборез для стальных труб Rems Ras St 1/8''-2''

Минск, Советский

badge-icon
Зарядка для батареек АА

10 р.

Зарядка для батареек АА

Минск, Советский

badge-icon
Пика Hilti

120 р.

Пика Hilti

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
Струбцина

10 р.

Струбцина

Минск, Советский

badge-icon
Плиткорез аккумуляторный MAKITA CC301DSM

808.08 р.

Плиткорез аккумуляторный MAKITA CC301DSM

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
Аккумулятор Bosch 10.8V 2.0Ah

99 р.

Аккумулятор Bosch 10.8V 2.0Ah

Минск, Советский

Доставка
Гравер Dremel 3000

190 р.

Гравер Dremel 3000

Минск, Советский

Доставка
Пневмоцилиндр

35 р.

Пневмоцилиндр

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
Тросс гибкий металл.

24 р.

Тросс гибкий металл.

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
Диски для полировки

5 р.

Диски для полировки

Минск, Советский

badge-icon
Струбцины пистолетные WOLCCRAFT ENZ Eazy 75-500

120 р.

Струбцины пистолетные WOLCCRAFT ENZ Eazy 75-500

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
Круги по бетону

30 р.

Круги по бетону

Минск, Советский

badge-icon
Круг зачистной коралловый 50мм.

6.50 р.

Круг зачистной коралловый 50мм.

Минск, Советский

Штанга тримера с кожухом и катушкой

55 р.

Штанга тримера с кожухом и катушкой

Минск, Советский

badge-icon
ручной домкрат

50 р.

ручной домкрат

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
Ножовка с обушком по дереву

50 р.

Ножовка с обушком по дереву

Минск, Советский

badge-icon
Присоска вакуумная для стекла Bohle Veribor (45-036493)

99 р.

Присоска вакуумная для стекла Bohle Veribor (45-036493)

Минск, Советский

Доставка
Рубанок. Струбцина. Свёрла. Паяльник. Молоток

Договорная

Рубанок. Струбцина. Свёрла. Паяльник. Молоток

Минск, Советский

badge-icon
Зарядное устройство фирменное VARTA

30 р.

Зарядное устройство фирменное VARTA

Минск, Советский

badge-icon
Ковш Хоппер 3 в1 +ванночка+ шланг 20м

220 р.

Ковш Хоппер 3 в1 +ванночка+ шланг 20м

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
Стол для отделочных работ

30 р.

Стол для отделочных работ

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
Зарядное бош/ bosch

30 р.

Зарядное бош/ bosch

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
Гравер Dremel 3000 1/26

230 р.

Гравер Dremel 3000 1/26

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
СКИДКА Ручной опрессовочный насос RP 30 (37-035480)

385 р.

СКИДКА Ручной опрессовочный насос RP 30 (37-035480)

Минск, Советский

Доставка
СКИДКА Электрический резьбонарезной клупп Ridgid 600-I (37-035188)

1 799 р.

СКИДКА Электрический резьбонарезной клупп Ridgid 600-I (37-035188)

Минск, Советский

Доставка
Bosch GSA,Bosch GOP,Bosch GDR

1 000 р.

Bosch GSA,Bosch GOP,Bosch GDR

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
Аккумулятор Milwaukee

950 р.

Аккумулятор Milwaukee

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
Гнездо типа банан для мультиметра, осциллографа

10 р.

Гнездо типа банан для мультиметра, осциллографа

Минск, Советский

Зубило СССР

7 р.

Зубило СССР

Минск, Советский

badge-icon
Валик для самонивелира

7 р.

Валик для самонивелира

Минск, Советский

badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500

Онлайн-заказ

129.65 р.

Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)

Онлайн-заказ

58.59 р.

Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бур Milwaukee 4932344296

Онлайн-заказ

24.56 р.

Бур Milwaukee 4932344296

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Лидея ЛК 11-304 300x400

Онлайн-заказ

65.42 р.

Радиатор Лидея ЛК 11-304 300x400

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Штроборез Einhell TC-MA 1300 (4350730)

Онлайн-заказ

614 р.

Штроборез Einhell TC-MA 1300 (4350730)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор торцевых головок Hogert Technik HT1A884 (9 предметов)

Онлайн-заказ

36.76 р.

Набор торцевых головок Hogert Technik HT1A884 (9 предметов)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зарядное устройство Sturm SBC1821 (18В)

Онлайн-заказ

35.90 р.

Зарядное устройство Sturm SBC1821 (18В)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор ключей Toptul DAAQ1A07 1 предмет

Онлайн-заказ

34.50 р.

Набор ключей Toptul DAAQ1A07 1 предмет

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Строительный инструментБензо и электрорезыДрелиИзмерительный инструментКлючи, отверткиКраскораспылители, краскопультыКусачки, плоскогубцы, пассатижиЛобзикиМиксеры строительныеНаборы инструментовНожницы по металлуОтбойные молотки, топоры, кувалдыПаяльникиПерфораторыПистолеты для клея, пены, герметиковПлиткорезы, стеклорезы, захватыРубанкиСтеплеры, гвоздезабивателиТискиФены строительныеФрезерыШлифовальные машины, болгаркиШпатели, валики, кистиШуруповертыВедра, емкостиОснастка для инструментаЦиркулярные, сабельные пилыЯщики, сумки для инструментовПрочие инструменты
Строительное оборудованиеБетономешалкиВиброоборудованиеГенераторыКомпрессорыЛестницы и стремянкиПылесосы промышленные, очистителиСварочное оборудованиеСтанкиСтроительные леса, вышки, опалубкаТепловые пушкиЗапчасти для станковПрочее строительное оборудование
Сантехника и отоплениеБатареи, радиаторыБиде, писсуарыБойлеры и водонагревателиВанныВсе для вентиляцииГазовые счетчикиДушевые кабиныКамины и печиКраны, шланги, лейкиЛюки, дверкиМойкиНасосыОтопительные котлыПолотенцесушителиСифоныСмесителиСчетчики водыТеплый пол и комплектующиеТрубы, фитинг, арматураУмывальникиУнитазыФильтрыАксессуары для ваннойПрочая сантехника
СтройматериалыГипсокартон, профилиДеревозащитные средстваДревесные и пиломатериалыЖелезобетонные изделияКирпичи и блокиКрепежные изделия и метизыКровля и доборные элементыЛестницы и перилаМеталлоизделия, металлопрокатПены и герметикиПоликарбонатСептики и канализацияСтеклообои, сетка, серпянкаСтроительные клеиСтроительные смеси, грунтовка, фугаТепло, шумо и гидроизоляцияТротуарная плитка, бордюрыЦемент, керамзит, песокПрочие стройматериалы
Отделочные материалыСтены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Окна и двериОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Дома, срубы и сооруженияСрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Ворота, заборыВоротаЗаборыСетка рабицаПрочее для ворот и заборов
ЭлектроснабжениеКабели и проводаЛампочки и светодиодные лентыТрубы, кабель-каналы, крепёжЭлектроматериалыЭлектрооборудование и приборыПрочее
Средства индивидуальной защиты
Прочее для ремонта и стройки