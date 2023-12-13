Товары от Куфар Маркета
Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине
Прочие инструменты в Советском районе Минска
21 р.
Электроотвертка WATT WAS-3.6Li
Минск, Советский
20 р.
Заклепочник
Минск, Советский
299 р.
Лазерный нивелир Huepar HP-603CR (а.37-038608)
Минск, Советский
25 р.
Кримпер для обжима разъёмов
Минск, Советский
150 р.
Шлифмашина Wortex 1250-1ae
Минск, Советский
30 р.
Мультитул 10в1 с комплектом бит
Минск, Советский
5 р.
Напильники
Минск, Советский
18 р.
Фомка
Минск, Советский
50 р.
КЛЮЧ 1.2
Минск, Советский
600 р.
Трубогиб(профилегиб) тв2У Усиленный
Минск, Советский
8 р.
Кнопки (выключатели)для электроинструмента.
Минск, Советский
550 р.
Пресс для труб PEX и аксиальных фитингов TIM
Минск, Советский
Договорная
Ножовки
Минск, Советский
289 р.
Труборез для стальных труб Rems Ras St 1/8''-2''
Минск, Советский
10 р.
Зарядка для батареек АА
Минск, Советский
120 р.
Пика Hilti
Минск, Советский
10 р.
Струбцина
Минск, Советский
808.08 р.
Плиткорез аккумуляторный MAKITA CC301DSM
Минск, Советский
99 р.
Аккумулятор Bosch 10.8V 2.0Ah
Минск, Советский
190 р.
Гравер Dremel 3000
Минск, Советский
35 р.
Пневмоцилиндр
Минск, Советский
24 р.
Тросс гибкий металл.
Минск, Советский
5 р.
Диски для полировки
Минск, Советский
120 р.
Струбцины пистолетные WOLCCRAFT ENZ Eazy 75-500
Минск, Советский
30 р.
Круги по бетону
Минск, Советский
6.50 р.
Круг зачистной коралловый 50мм.
Минск, Советский
55 р.
Штанга тримера с кожухом и катушкой
Минск, Советский
50 р.
ручной домкрат
Минск, Советский
50 р.
Ножовка с обушком по дереву
Минск, Советский
99 р.
Присоска вакуумная для стекла Bohle Veribor (45-036493)
Минск, Советский
Договорная
Рубанок. Струбцина. Свёрла. Паяльник. Молоток
Минск, Советский
30 р.
Зарядное устройство фирменное VARTA
Минск, Советский
220 р.
Ковш Хоппер 3 в1 +ванночка+ шланг 20м
Минск, Советский
30 р.
Стол для отделочных работ
Минск, Советский
30 р.
Зарядное бош/ bosch
Минск, Советский
230 р.
Гравер Dremel 3000 1/26
Минск, Советский
385 р.
СКИДКА Ручной опрессовочный насос RP 30 (37-035480)
Минск, Советский
1 799 р.
СКИДКА Электрический резьбонарезной клупп Ridgid 600-I (37-035188)
Минск, Советский
1 000 р.
Bosch GSA,Bosch GOP,Bosch GDR
Минск, Советский
950 р.
Аккумулятор Milwaukee
Минск, Советский
10 р.
Гнездо типа банан для мультиметра, осциллографа
Минск, Советский
7 р.
Зубило СССР
Минск, Советский
7 р.
Валик для самонивелира
Минск, Советский
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
129.65 р.
Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
58.59 р.
Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
24.56 р.
Бур Milwaukee 4932344296
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
65.42 р.
Радиатор Лидея ЛК 11-304 300x400
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
614 р.
Штроборез Einhell TC-MA 1300 (4350730)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
36.76 р.
Набор торцевых головок Hogert Technik HT1A884 (9 предметов)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
35.90 р.
Зарядное устройство Sturm SBC1821 (18В)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
34.50 р.
Набор ключей Toptul DAAQ1A07 1 предмет
Минск, Центральный