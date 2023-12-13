logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииВсе для дома
Хозяйственные товары
Прочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Все для домаХозяйственные товары

Прочее в Советском районе Минска

Весы полевые

Договорная

Весы полевые

Минск, Советский

badge-icon
Прищепки

Бесплатно

Прищепки

Минск, Советский

Весы бытовые

Договорная

Весы бытовые

Минск, Советский

badge-icon
Набор для ванной керамика дозатор мыла стакан для

10 р.

Набор для ванной керамика дозатор мыла стакан для

Минск, Советский

Держатель для пакетов молока 1,5 руб/шт

Договорная

Держатель для пакетов молока 1,5 руб/шт

Минск, Советский

Навесной замок

15 р.

Навесной замок

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
Нить капроновая 1200м +375255028754

5 р.

Нить капроновая 1200м +375255028754

Минск, Советский

Перчатки виниловые

10 р.

Перчатки виниловые

Минск, Советский

Освежитель воздуха Glade автоматический

20 р.

Освежитель воздуха Glade автоматический

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
Замок дверной кнопочный

20 р.

Замок дверной кнопочный

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
Заготовка ключа новая

0.50 р.

Заготовка ключа новая

Минск, Советский

badge-icon
Лоток с решёткой придверный

120 р.

Лоток с решёткой придверный

Минск, Советский

badge-icon
Краска для замши и нубука

2 р.

Краска для замши и нубука

Минск, Советский

Тележка бытовая

15 р.

Тележка бытовая

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
Антивибрационные подставки для стиральной машины

8 р.

Антивибрационные подставки для стиральной машины

Минск, Советский

badge-icon
Кронштейн

Бесплатно

Кронштейн

Минск, Советский

Набор для ванной б/у

16 р.

Набор для ванной б/у

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
замок личинка

30 р.

замок личинка

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
Мыльница, зубная щетка, каждый предмет по 0,5 руб.

0.50 р.

Мыльница, зубная щетка, каждый предмет по 0,5 руб.

Минск, Советский

Ведёрки с ручкой новые 1литр за10шт.7руб.

7 р.

Ведёрки с ручкой новые 1литр за10шт.7руб.

Минск, Советский

10 р.

Гофра металлическая(воздуховод гибкий) для вытяжки

Минск, Советский

Контейнер новый раздвижной подвесной для холодильн

10 р.

Контейнер новый раздвижной подвесной для холодильн

Минск, Советский

Фильтр водный

50 р.

Фильтр водный

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Фильтр для воды

2 р.

Фильтр для воды

Минск, Советский

badge-icon
Черпак для воды

60 р.

Черпак для воды

Минск, Советский

badge-icon
Запчасти к стиральной машине SIEMENS SIWAMAT 9100

49 р.

Запчасти к стиральной машине SIEMENS SIWAMAT 9100

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Метал.крышка д/заготовок

10 р.

Метал.крышка д/заготовок

Минск, Советский

Опрыскиватель икея

30 р.

Опрыскиватель икея

Минск, Советский

ЛАПА САПОЖНАЯ

10 р.

ЛАПА САПОЖНАЯ

Минск, Советский

Пластиковые лопатки

7 р.

Пластиковые лопатки

Минск, Советский

Решетка на вытяжку

5 р.

Решетка на вытяжку

Минск, Советский

Батарея

50 р.

Батарея

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
Лампа ''Летучая мышь''

25 р.

Лампа ''Летучая мышь''

Минск, Советский

badge-icon
Разные хоз. мелочи

0.10 р.

Разные хоз. мелочи

Минск, Советский

Мыльницы на ванну

3 р.

Мыльницы на ванну

Минск, Советский

Лестница

50 р.

Лестница

Минск, Советский

badge-icon
Замочек для почтового ящика

10 р.

Замочек для почтового ящика

Минск, Советский

Снеговая лопата

150 р.

Снеговая лопата

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Набор аксессуаров для туалета

45 р.

Набор аксессуаров для туалета

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
Набор в ванную комнату. Новый.

15 р.

Набор в ванную комнату. Новый.

Минск, Советский

badge-icon
Коврик хозяйственный 30*150 см.

4 р.

Коврик хозяйственный 30*150 см.

Минск, Советский

Соковарка

50 р.

Соковарка

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
Весы

12 р.

Весы

Минск, Советский

Товары с доставкой от магазинов

Электрическая USB Помпа для воды AWD объём 1.5л, 5.7л, 10л, 11.3л, 15л, 18.9л. Белая

Онлайн-заказ

31 р.

Электрическая USB Помпа для воды AWD объём 1.5л, 5.7л, 10л, 11.3л, 15л, 18.9л. Белая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическая мухобойка фонарик GECKO LTD-308 (съемный фонарь-зарядка)

Онлайн-заказ

29 р.

Электрическая мухобойка фонарик GECKO LTD-308 (съемный фонарь-зарядка)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стеллаж - полка напольная Washing machine storage rack для ванной комнаты 3 Полки Над бочком унитаз

Онлайн-заказ

84.50 р.

Стеллаж - полка напольная Washing machine storage rack для ванной комнаты 3 Полки Над бочком унитаз

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пленка из ПВХ для подоконника 140x30 см ''Тепломакс'' Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)

Онлайн-заказ

27 р.

Пленка из ПВХ для подоконника 140x30 см ''Тепломакс'' Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Перчатки садовые Garden Genie Glovers

Онлайн-заказ

14 р.

Перчатки садовые Garden Genie Glovers

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Швабра с распылителем Healthy Spray Mop Бежевая

Онлайн-заказ

47.19 р.
45 р.-5%

Швабра с распылителем Healthy Spray Mop Бежевая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Весы кухонные электронные с чашей Feilite KE-1, нагрузка до 5 кг Зеленый корпус

Онлайн-заказ

49 р.

Весы кухонные электронные с чашей Feilite KE-1, нагрузка до 5 кг Зеленый корпус

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пленка из ПВХ для подоконника 120x20 см Тепломакс Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)

Онлайн-заказ

23.20 р.

Пленка из ПВХ для подоконника 120x20 см Тепломакс Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Предметы интерьера, зеркалаВазыЗеркалаИскусственные цветыКартиныКлючницыПодставки для цветовСвечи и подсвечникиСтатуэткиФоторамкиЧасы и будильникиШкатулки и копилкиПрочее
Шторы, жалюзи, карнизыКарнизыШторыГардины, тюльРулонные шторыЖалюзиПрочее
Текстиль и коврыКоврыДекоративные подушкиНаматрасникиОдеялаПледыПодушки для снаПокрывалаПостельное бельеЧехлы для мебелиПрочий текстиль
ОсвещениеЛюстрыСветильникиБраТоршерыНастольные лампыСпоты и трек-системыПлафоныПрочее
Хозяйственные товарыАккумуляторы, батарейки, подзарядкиБанки, бутылки, бидоныВедра, тазы, емкости для мусораВешалки, чехлы для одеждыГазовые баллоныГладильные доскиГубки, салфетки, тряпкиКрючки, держателиМетла, совки, швабры, щеткиМешки, пакеты, упаковкаМоющие и чистящие средстваПерчатки резиновые, хозяйственныеПолотенца банныеСумки, торбы, тележкиСушилки для бельяУход и хранение обувиЯщики, коробки, корзиныПрочее
Посуда и кухонные аксессуарыСтоловая посудаКухонная посудаКофе и чайСтаканы, бокалы, кувшиныСтоловые приборыНожи и разделочные доскиПринадлежности для выпечкиКонтейнеры и емкости для храненияТекстиль для кухниТёрки, измельчители, овощерезкиАксессуары для сервировкиСушилкиПрочее
Комнатные растенияРастенияКашпо, горшки
Бытовые услуги
Ремонт мебели