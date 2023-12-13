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Все для домаПосуда и кухонные аксессуары

Прочее в Советском районе Минска

Картридж для воды BRITA Брита

15 р.

Картридж для воды BRITA Брита

Минск, Советский

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Дозатор для сиропа / дозаторы для сиропов

5 р.

Дозатор для сиропа / дозаторы для сиропов

Минск, Советский

Кухонные принадлежности

5 р.

Кухонные принадлежности

Минск, Советский

Пицца- печь

Договорная

Пицца- печь

Минск, Советский

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Мягкая банкета

250 р.

Мягкая банкета

Минск, Советский

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Новый фильтр кувшин Барьер + новая кассета, вышлю

11.90 р.

Новый фильтр кувшин Барьер + новая кассета, вышлю

Минск, Советский

Долмер, новый

18 р.

Долмер, новый

Минск, Советский

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Поднос металлический эмаль

20 р.

Поднос металлический эмаль

Минск, Советский

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Гжель очень красивая авторская работа

40 р.

Гжель очень красивая авторская работа

Минск, Советский

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Столовый набор Ромашка со стразами 6 предметов

750 р.

Столовый набор Ромашка со стразами 6 предметов

Минск, Советский

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Креманки

50 р.

Креманки

Минск, Советский

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0.30 р.

Банки стекляннные

Минск, Советский

Мешок для запекания новый

5 р.

Мешок для запекания новый

Минск, Советский

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Корзина для фруктов

12 р.

Корзина для фруктов

Минск, Советский

Топорик для мяса, пельменница, ваза для фруктов

Договорная

Топорик для мяса, пельменница, ваза для фруктов

Минск, Советский

Скамейка- ступенька-невидимка )

65 р.

Скамейка- ступенька-невидимка )

Минск, Советский

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Бюветница (кружка для минеральной воды)

10 р.

Бюветница (кружка для минеральной воды)

Минск, Советский

Продам

30 р.

Продам

Минск, Советский

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Коврик силиконовый

15 р.

Коврик силиконовый

Минск, Советский

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штоф Корабль +рюмки

70 р.

штоф Корабль +рюмки

Минск, Советский

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Картридж для Брита 4 шт

50 р.

Картридж для Брита 4 шт

Минск, Советский

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Редкий фарфоровый самовар набор'Пчелка'СССР винтаж

120 р.

Редкий фарфоровый самовар набор'Пчелка'СССР винтаж

Минск, Советский

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Дырокол для яиц. Лучший подарок настоящей хозяйке

10 р.

Дырокол для яиц. Лучший подарок настоящей хозяйке

Минск, Советский

Пол-ка подвесная для кухни

Договорная

Пол-ка подвесная для кухни

Минск, Советский

Кастрюля ёмкость нержавейка

160 р.

Кастрюля ёмкость нержавейка

Минск, Советский

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Рейлинг и полки для рейлинга

15 р.

Рейлинг и полки для рейлинга

Минск, Советский

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Термокружка

8 р.

Термокружка

Минск, Советский

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Блюдо для торта прямоугольное Villeroy & Boch

140 р.

Блюдо для торта прямоугольное Villeroy & Boch

Минск, Советский

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Подставка IKEA

60 р.

Подставка IKEA

Минск, Советский

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Бутылка для жидкости Новая

10 р.

Бутылка для жидкости Новая

Минск, Советский

Набор керамический кувшин и чашки

30 р.

Набор керамический кувшин и чашки

Минск, Советский

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Соковыжималка ручная, большая и малая.См. описание

30 р.

Соковыжималка ручная, большая и малая.См. описание

Минск, Советский

Штопор для бутылок Vino Pop Perfect Wine

29.99 р.

Штопор для бутылок Vino Pop Perfect Wine

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Штопор вакуумный

35 р.

Штопор вакуумный

Минск, Советский

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Хрусталь

Договорная

Хрусталь

Минск, Советский

Форма для мороженого

5 р.

Форма для мороженого

Минск, Советский

Мороженница IKEA

10 р.

Мороженница IKEA

Минск, Советский

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Термос с помпой

60 р.

Термос с помпой

Минск, Советский

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Пароводяной котёл нержавейка

Договорная

Пароводяной котёл нержавейка

Минск, Советский

Подставка для тарелки

10 р.

Подставка для тарелки

Минск, Советский

Подставка для чашек

10 р.

Подставка для чашек

Минск, Советский

Подставка для тарелки

8 р.

Подставка для тарелки

Минск, Советский

Подставка для тарелки

20 р.

Подставка для тарелки

Минск, Советский

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Товары с доставкой от магазинов

Чайник походный с крышкой ECOS CK-071

Онлайн-заказ

45.20 р.

Чайник походный с крышкой ECOS CK-071

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Силиконовый коврик BRADEX TK 0495

Онлайн-заказ

25.17 р.

Силиконовый коврик BRADEX TK 0495

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зажигалка кухонная Сокол СК-302L (красный)

Онлайн-заказ

12.27 р.

Зажигалка кухонная Сокол СК-302L (красный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Найсер Дайсер Плюс MAYER and BOCH MB 22745

Онлайн-заказ

34.06 р.

Найсер Дайсер Плюс MAYER and BOCH MB 22745

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термос Mayer&Boch MB-25886 0.5л (серебристый)

Онлайн-заказ

20.81 р.

Термос Mayer&Boch MB-25886 0.5л (серебристый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чайник Mallony DJA-3033

Онлайн-заказ

45.92 р.

Чайник Mallony DJA-3033

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термос для еды Mayer and Boch MB-26636 0.8л (серебристый)

Онлайн-заказ

41.14 р.

Термос для еды Mayer and Boch MB-26636 0.8л (серебристый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чайник LARA LR00-06

Онлайн-заказ

76 р.

Чайник LARA LR00-06

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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