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Сад и огород

Прочее для сада и огорода в Советском районе Минска

Грядка Клумба цветочница

40 р.

Грядка Клумба цветочница

Минск, Советский

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Снегоуборщика kawashima kc 318

1 300 р.

Снегоуборщика kawashima kc 318

Минск, Советский

Штора водоотталкивающая, уличная на люверсах Loon Грета 140x220

80.90 р.

Штора водоотталкивающая, уличная на люверсах Loon Грета 140x220

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Журналы для любителей дачи и животных

5 р.

Журналы для любителей дачи и животных

Минск, Советский

Ящик металлический с крышкой.

30 р.

Ящик металлический с крышкой.

Минск, Советский

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Штора водоотталкивающая, уличная на петля, петлях с липучкой, на люверсахLoon Оксфорд 140x220

25.80 р.

Штора водоотталкивающая, уличная на петля, петлях с липучкой, на люверсахLoon Оксфорд 140x220

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Лопата совковая шуфель

15 р.

Лопата совковая шуфель

Минск, Советский

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Банки стеклянные 0,5 и 3 литра.

1.50 р.

Банки стеклянные 0,5 и 3 литра.

Минск, Советский

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Плёнка полиэтиленовая

1.50 р.

Плёнка полиэтиленовая

Минск, Советский

Стружка и опилки в мешках

2 р.

Стружка и опилки в мешках

Минск, Советский

Изготовление табличек на дом

200 р.

Изготовление табличек на дом

Минск, Советский

скотч дыухсторонний 307

5 р.

скотч дыухсторонний 307

Минск, Советский

Договорная

Кора сосны

Минск, Советский

Уничтожитель насекомых Qualitell S1

40 р.

Уничтожитель насекомых Qualitell S1

Минск, Советский

Сетка овощная

Договорная

Сетка овощная

Минск, Советский

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Сетка пластиковая для пернатых

40 р.

Сетка пластиковая для пернатых

Минск, Советский

Фотосетка для забора - 3Д сетка с фотопечатью

22 р.

Фотосетка для забора - 3Д сетка с фотопечатью

Минск, Советский

БЫСТРОСЪЁМНЫЕ ШТУЦЕРЫ 1/2, 3/4, 3/8 (ДОСТАВКА)

40 р.

БЫСТРОСЪЁМНЫЕ ШТУЦЕРЫ 1/2, 3/4, 3/8 (ДОСТАВКА)

Минск, Советский

Мотопомпа МП-600

300 р.

Мотопомпа МП-600

Минск, Советский

Набор для рассады

10 р.

Набор для рассады

Минск, Советский

Инструмент для дачи

Договорная

Инструмент для дачи

Минск, Советский

Емкость для воды 20 Л

5 р.

Емкость для воды 20 Л

Минск, Советский

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Клямка

5 р.

Клямка

Минск, Советский

Умывальничек

13 р.

Умывальничек

Минск, Советский

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Рулетка Husqvarna

120 р.

Рулетка Husqvarna

Минск, Советский

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Пни

85 р.

Пни

Минск, Советский

Контейнер для вторъсырья

60 р.

Контейнер для вторъсырья

Минск, Советский

Смазка, масло 2Т синтетика Stihl / Husqvarna

30 р.

Смазка, масло 2Т синтетика Stihl / Husqvarna

Минск, Советский

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Скворечники и кормушки для птиц

20 р.

Скворечники и кормушки для птиц

Минск, Советский

Поделки из дерева

Договорная

Поделки из дерева

Минск, Советский

Контейнер сручкой3.5литров

6 р.

Контейнер сручкой3.5литров

Минск, Советский

Горшки разные и подставки к ним по 1 рублю

1 р.

Горшки разные и подставки к ним по 1 рублю

Минск, Советский

Горшок доя цветов

25 р.

Горшок доя цветов

Минск, Советский

УПАКОВКА ДЛЯ ЦВЕТОВ (ДОСТАВКА)

5 р.

УПАКОВКА ДЛЯ ЦВЕТОВ (ДОСТАВКА)

Минск, Советский

Спандбонд черный, белый, пленка полиэтиленовая

18 р.

Спандбонд черный, белый, пленка полиэтиленовая

Минск, Советский

Средства от насекомых

1 р.

Средства от насекомых

Минск, Советский

Горшочки для рассады

10 р.

Горшочки для рассады

Минск, Советский

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Крышки металлические и капроновые

0.20 р.

Крышки металлические и капроновые

Минск, Советский

Резиновые сапоги

20 р.

Резиновые сапоги

Минск, Советский

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Скамейка разборная Вдохновение

272.70 р.

Скамейка разборная Вдохновение

Минск, Советский

Доставка
Ограждение для кустов

10 р.

Ограждение для кустов

Минск, Советский

пластиковые емкости

50 р.

пластиковые емкости

Минск, Советский

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раковина фарфоровая, металлическая на дачу

25 р.

раковина фарфоровая, металлическая на дачу

Минск, Советский

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Товары с доставкой от магазинов

Набор печь усиленная с дымоходом + казан

140 р.

Набор печь усиленная с дымоходом + казан

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Печи для казанов в ассортименте

100 р.

Печи для казанов в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка

Договорная

Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)

Онлайн-заказ

7.98 р.

Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011

Онлайн-заказ

16.49 р.

Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028

Онлайн-заказ

17.87 р.

Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A

Онлайн-заказ

120.90 р.

Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED

Онлайн-заказ

132.61 р.

Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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