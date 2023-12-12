Товары от Куфар Маркета
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Прочее для сада и огорода в Советском районе Минска
40 р.
Грядка Клумба цветочница
Минск, Советский
1 300 р.
Снегоуборщика kawashima kc 318
Минск, Советский
80.90 р.
Штора водоотталкивающая, уличная на люверсах Loon Грета 140x220
Минск, Советский
5 р.
Журналы для любителей дачи и животных
Минск, Советский
30 р.
Ящик металлический с крышкой.
Минск, Советский
25.80 р.
Штора водоотталкивающая, уличная на петля, петлях с липучкой, на люверсахLoon Оксфорд 140x220
Минск, Советский
15 р.
Лопата совковая шуфель
Минск, Советский
1.50 р.
Банки стеклянные 0,5 и 3 литра.
Минск, Советский
1.50 р.
Плёнка полиэтиленовая
Минск, Советский
2 р.
Стружка и опилки в мешках
Минск, Советский
200 р.
Изготовление табличек на дом
Минск, Советский
5 р.
скотч дыухсторонний 307
Минск, Советский
Договорная
Кора сосны
Минск, Советский
40 р.
Уничтожитель насекомых Qualitell S1
Минск, Советский
Договорная
Сетка овощная
Минск, Советский
40 р.
Сетка пластиковая для пернатых
Минск, Советский
22 р.
Фотосетка для забора - 3Д сетка с фотопечатью
Минск, Советский
40 р.
БЫСТРОСЪЁМНЫЕ ШТУЦЕРЫ 1/2, 3/4, 3/8 (ДОСТАВКА)
Минск, Советский
300 р.
Мотопомпа МП-600
Минск, Советский
10 р.
Набор для рассады
Минск, Советский
Договорная
Инструмент для дачи
Минск, Советский
5 р.
Емкость для воды 20 Л
Минск, Советский
5 р.
Клямка
Минск, Советский
13 р.
Умывальничек
Минск, Советский
120 р.
Рулетка Husqvarna
Минск, Советский
85 р.
Пни
Минск, Советский
60 р.
Контейнер для вторъсырья
Минск, Советский
30 р.
Смазка, масло 2Т синтетика Stihl / Husqvarna
Минск, Советский
20 р.
Скворечники и кормушки для птиц
Минск, Советский
Договорная
Поделки из дерева
Минск, Советский
6 р.
Контейнер сручкой3.5литров
Минск, Советский
1 р.
Горшки разные и подставки к ним по 1 рублю
Минск, Советский
25 р.
Горшок доя цветов
Минск, Советский
5 р.
УПАКОВКА ДЛЯ ЦВЕТОВ (ДОСТАВКА)
Минск, Советский
18 р.
Спандбонд черный, белый, пленка полиэтиленовая
Минск, Советский
1 р.
Средства от насекомых
Минск, Советский
10 р.
Горшочки для рассады
Минск, Советский
0.20 р.
Крышки металлические и капроновые
Минск, Советский
20 р.
Резиновые сапоги
Минск, Советский
272.70 р.
Скамейка разборная Вдохновение
Минск, Советский
10 р.
Ограждение для кустов
Минск, Советский
50 р.
пластиковые емкости
Минск, Советский
25 р.
раковина фарфоровая, металлическая на дачу
Минск, Советский
Товары с доставкой от магазинов
140 р.
Набор печь усиленная с дымоходом + казан
Минск, Фрунзенский
100 р.
Печи для казанов в ассортименте
Минск, Фрунзенский
Договорная
Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
7.98 р.
Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
16.49 р.
Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
17.87 р.
Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
120.90 р.
Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
132.61 р.
Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED
Минск, Центральный