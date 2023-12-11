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ЭлектроникаТВ и видеотехника

Прочее в Советском районе Минска

Яндекс модуль

140 р.

Яндекс модуль

Минск, Советский

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Спутниковая антенна

Бесплатно

Спутниковая антенна

Минск, Советский

Кронштейн Holder LCD F 2617-B

20 р.

Кронштейн Holder LCD F 2617-B

Минск, Советский

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3D очки

12 р.

3D очки

Минск, Советский

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Зарядное устройство для лит. батарей

9 р.

Зарядное устройство для лит. батарей

Минск, Советский

RS-232 разъем интерфейс (новый, для ремонта)

20 р.

RS-232 разъем интерфейс (новый, для ремонта)

Минск, Советский

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Wi-Fi router sim

130 р.

Wi-Fi router sim

Минск, Советский

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Фильтр помех YM15T1

5 р.

Фильтр помех YM15T1

Минск, Советский

Кабель коаксиальный RG11 Proflex F1160BV 305 м

280 р.

Кабель коаксиальный RG11 Proflex F1160BV 305 м

Минск, Советский

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Смарт-приставка XIAOMI MI BOX s 4k Ultra HD

200 р.

Смарт-приставка XIAOMI MI BOX s 4k Ultra HD

Минск, Советский

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3 500 р.

Информационная панель Samsung QM55R

Минск, Советский

Киносъемочный аппарат

85 р.

Киносъемочный аппарат

Минск, Советский

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Крепёж для телевизора

40 р.

Крепёж для телевизора

Минск, Советский

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Led подсветка для телевизора samsung ue42f5300ak

20 р.

Led подсветка для телевизора samsung ue42f5300ak

Минск, Советский

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Телевизор Sharp + видеомагнитофон Mitsubishi + DVD

30 р.

Телевизор Sharp + видеомагнитофон Mitsubishi + DVD

Минск, Советский

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Блок питания 12 В

12 р.

Блок питания 12 В

Минск, Советский

Блок питания 9 В

12 р.

Блок питания 9 В

Минск, Советский

Цифровой ресивер

20 р.

Цифровой ресивер

Минск, Советский

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Samsung

100 р.

Samsung

Минск, Советский

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Антенна Petra BB 50

80 р.

Антенна Petra BB 50

Минск, Советский

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Видеомагнитофон

70 р.

Видеомагнитофон

Минск, Советский

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Кабель тв

5 р.

Кабель тв

Минск, Советский

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Медиаплер

30 р.

Медиаплер

Минск, Советский

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Видеокассеты .Телевизор Braun

40 р.

Видеокассеты .Телевизор Braun

Минск, Советский

Конвертер для мультисвитча QUATTRO

90 р.

Конвертер для мультисвитча QUATTRO

Минск, Советский

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Тарелка на 90

Договорная

Тарелка на 90

Минск, Советский

3д очки

15 р.

3д очки

Минск, Советский

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Эффективная SDR антенна mini-Whip 10Khz-30MHz

50 р.

Эффективная SDR антенна mini-Whip 10Khz-30MHz

Минск, Советский

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Кабель коаксиальный ТВ

24 р.

Кабель коаксиальный ТВ

Минск, Советский

Трансформатор выход 12 вольт

15 р.

Трансформатор выход 12 вольт

Минск, Советский

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Антенные орешковые изоляторы 15шт

15 р.

Антенные орешковые изоляторы 15шт

Минск, Советский

Wink Hub

90 р.

Wink Hub

Минск, Советский

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Устройство кэнон

60 р.

Устройство кэнон

Минск, Советский

jbl arena 120 black

340 р.

jbl arena 120 black

Минск, Советский

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Музыкальный центр

120 р.

Музыкальный центр

Минск, Советский

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УСИЛИТЕЛЬ 94V-0 F-D Е254215 2212 (ДОСТАВКА)

10 р.

УСИЛИТЕЛЬ 94V-0 F-D Е254215 2212 (ДОСТАВКА)

Минск, Советский

СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ, АВТОМАТИЧЕСКИЙ UNIEL 2000

378 р.

СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ, АВТОМАТИЧЕСКИЙ UNIEL 2000

Минск, Советский

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Цифровой частотный модулятор M69

50 р.

Цифровой частотный модулятор M69

Минск, Советский

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Кабель инфракрасного переходника SAMSUNG

20 р.

Кабель инфракрасного переходника SAMSUNG

Минск, Советский

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3d active Glasses SS3D Samsung

10 р.

3d active Glasses SS3D Samsung

Минск, Советский

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Кассовый аппарат

145 р.

Кассовый аппарат

Минск, Советский

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TV приставка ZALA

Договорная

TV приставка ZALA

Минск, Советский

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лампы для LCD телевизоров

5 р.

лампы для LCD телевизоров

Минск, Советский

Товары с доставкой от магазинов

Андроид ТВ приставка-стик xs97

130 р.

Андроид ТВ приставка-стик xs97

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Проекционный экран PL Magna 264x149см MW / MWM-HD-119D

175.97 р.

Проекционный экран PL Magna 264x149см MW / MWM-HD-119D

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Приемник цифрового ТВ ''Hyundai'' H-DVB460

Онлайн-заказ

56.50 р.
49.33 р.-13%

Приемник цифрового ТВ ''Hyundai'' H-DVB460

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пульт ДУ - ''HUAYU'' RM-D1078+

Онлайн-заказ

18.70 р.
17.55 р.-6%

Пульт ДУ - ''HUAYU'' RM-D1078+

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
XS97 Mini S905W2 Android TV Box

110 р.

XS97 Mini S905W2 Android TV Box

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Видеоглазок для двери с монитором TVG-033

150 р.

Видеоглазок для двери с монитором TVG-033

Гомель

Доставка по Беларуси
Кронштейн для TV ''Gembird'' WM-58ST-01 32-58 max-36 кг Black

Онлайн-заказ

170 р.
146.59 р.-14%

Кронштейн для TV ''Gembird'' WM-58ST-01 32-58 max-36 кг Black

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шлем виртуальной реальности ''HTC'' Vive Cosmos 99HARL027-00

Онлайн-заказ

5 939 р.
5 540.46 р.-7%

Шлем виртуальной реальности ''HTC'' Vive Cosmos 99HARL027-00

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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