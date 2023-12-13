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Прочая техника для уборки
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Бытовая техникаТехника для уборки

Прочая техника для уборки в Советском районе Минска

Karcher K2

190 р.

Karcher K2

Минск, Советский

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Мойка высокого давления Karcher K 5 Power Control

1 500 р.

Мойка высокого давления Karcher K 5 Power Control

Минск, Советский

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Ведро для швабры

6 р.

Ведро для швабры

Минск, Советский

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Робот для мойки окон Prainskel Cleaning Robot

160 р.

Робот для мойки окон Prainskel Cleaning Robot

Минск, Советский

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Насадка на керхер.

100 р.

Насадка на керхер.

Минск, Советский

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Салфетки новые для уборки

4 р.

Салфетки новые для уборки

Минск, Советский

Насадка для пылесоса

15 р.

Насадка для пылесоса

Минск, Советский

Металлические трубы для пылесосов

30 р.

Металлические трубы для пылесосов

Минск, Советский

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Насадка для пылесоса

3 р.

Насадка для пылесоса

Минск, Советский

Моп из микрофибры TTS

30 р.

Моп из микрофибры TTS

Минск, Советский

Стеклоочиститель Thomas Window Jet 2 in 1

100 р.

Стеклоочиститель Thomas Window Jet 2 in 1

Минск, Советский

МЕШКИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСА 227 110х105 мм ВСТАВ(ДОСТАВКА)

5 р.

МЕШКИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСА 227 110х105 мм ВСТАВ(ДОСТАВКА)

Минск, Советский

контейнер для воды

50 р.

контейнер для воды

Минск, Советский

Щетка для уборки с батарейками

15 р.

Щетка для уборки с батарейками

Минск, Советский

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Стеклоочиститель Thomas

99 р.

Стеклоочиститель Thomas

Минск, Советский

Беспроводная щётка с разными насадками.

40 р.

Беспроводная щётка с разными насадками.

Минск, Советский

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no-resultsПохожие объявления со всего МинскаВы можете договориться с продавцом о доставке
Насадка Bort Steam mop 93411669

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45.58 р.

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Доставка по Беларуси
Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444

Онлайн-заказ

42.90 р.

Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Насадка Bort Floor scrub brush 93413007

Онлайн-заказ

28.30 р.

Насадка Bort Floor scrub brush 93413007

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Циклон Циклонный фильтр Степень очистки 92-99%

65 р.

Циклон Циклонный фильтр Степень очистки 92-99%

Минск, Ленинский

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Стеклоочиститель Evolution wClean WC1235 42482

45 р.

Стеклоочиститель Evolution wClean WC1235 42482

Минск, Фрунзенский

Электровеники Stiga SWP 577

Онлайн-заказ

1 990 р.

Электровеники Stiga SWP 577

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057

Онлайн-заказ

735.62 р.

Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10

Онлайн-заказ

48.30 р.

Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке

329 р.

Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029

Онлайн-заказ

326.80 р.

Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Паровая швабра AENO SM2

285 р.

Паровая швабра AENO SM2

Минск, Первомайский

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Электрошвабра керхер

350 р.

Электрошвабра керхер

Минск, Ленинский

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Стеклоочиститель Karcher WV 2 Classic

200 р.

Стеклоочиститель Karcher WV 2 Classic

Минск, Центральный

Крепление для щеток Dyson

59 р.

Крепление для щеток Dyson

Минск, Центральный

Средство для стеклянных душевых кабин

15 р.

Средство для стеклянных душевых кабин

Минск, Центральный

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Мойка штиль Stihl re 108. Karcher. Керхер

350 р.

Мойка штиль Stihl re 108. Karcher. Керхер

Минск, Московский

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Робот-мойщик окон Liectroux HCR-10

300.30 р.

Робот-мойщик окон Liectroux HCR-10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аренда робота для мытья окон. Доставка-Самовывоз

35 р.

Аренда робота для мытья окон. Доставка-Самовывоз

Минск, Московский

Электровеник KITFORT

40 р.

Электровеник KITFORT

Минск, Фрунзенский

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Робот мойщик окон Hobot 188

400 р.

Робот мойщик окон Hobot 188

Минск, Октябрьский

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Аппарат для влажной уборки Karcher FC 5

500 р.

Аппарат для влажной уборки Karcher FC 5

Минск, Центральный

Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P STYTJ02

500 р.

Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P STYTJ02

Минск, Фрунзенский

ЭЛЕКТРОШВАБРА KARCHER FC 7 CORDLESS PREMIUM

1 650 р.

ЭЛЕКТРОШВАБРА KARCHER FC 7 CORDLESS PREMIUM

Минск, Московский

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Моющая насадка

150 р.

Моющая насадка

Минск, Партизанский

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Набор для уборки

15 р.

Набор для уборки

Минск, Октябрьский

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Керхер(Karcher) К5,новый

890 р.

Керхер(Karcher) К5,новый

Минск, Московский

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Аксессуары для моек высокого давления Lavor MV 975 66050207

Онлайн-заказ

203.20 р.

Аксессуары для моек высокого давления Lavor MV 975 66050207

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 1/4''F-3/8''F 8м 40180089

Онлайн-заказ

184.09 р.

Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 1/4''F-3/8''F 8м 40180089

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Скок для уборки снега на калесах

120 р.

Скок для уборки снега на калесах

Минск, Заводской

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База самоочистки Samsung VCA-SAE90A/EV

99 р.

База самоочистки Samsung VCA-SAE90A/EV

Минск, Первомайский

Поломоечная машина KARCHER

3 500 р.

Поломоечная машина KARCHER

Минск, Фрунзенский

Паровая швабра Kitfort KT-1004

99 р.

Паровая швабра Kitfort KT-1004

Минск, Фрунзенский

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Робот мойщик для мытья окон Даджет W100

200 р.

Робот мойщик для мытья окон Даджет W100

Минск, Московский

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Швабра

10 р.

Швабра

Минск, Партизанский

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Турбощетка для пылесоса

95 р.

Турбощетка для пылесоса

Минск, Первомайский

Паровая швабра

100 р.

Паровая швабра

Минск, Фрунзенский

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Паровая швабра Cleanmaxx SM102B

35 р.

Паровая швабра Cleanmaxx SM102B

Минск, Первомайский

Встроенный пылесос

3 000 р.

Встроенный пылесос

Минск, Центральный

Моющий пылесос Deerma DEM-BY200

Онлайн-заказ

502.27 р.
442 р.-12%

Моющий пылесос Deerma DEM-BY200

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Настенный держатель для беспров. пылесосов Tefal

6 р.

Настенный держатель для беспров. пылесосов Tefal

Минск, Центральный

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Товары с доставкой от магазинов

Насадка Bort Steam mop 93411669

Онлайн-заказ

45.58 р.

Насадка Bort Steam mop 93411669

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444

Онлайн-заказ

42.90 р.

Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Насадка Bort Floor scrub brush 93413007

Онлайн-заказ

28.30 р.

Насадка Bort Floor scrub brush 93413007

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электровеники Stiga SWP 577

Онлайн-заказ

1 990 р.

Электровеники Stiga SWP 577

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057

Онлайн-заказ

735.62 р.

Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10

Онлайн-заказ

48.30 р.

Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке

329 р.

Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029

Онлайн-заказ

326.80 р.

Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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