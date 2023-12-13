Товары от Куфар Маркета
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Прочая техника для уборки в Советском районе Минска
190 р.
Karcher K2
Минск, Советский
1 500 р.
Мойка высокого давления Karcher K 5 Power Control
Минск, Советский
6 р.
Ведро для швабры
Минск, Советский
160 р.
Робот для мойки окон Prainskel Cleaning Robot
Минск, Советский
100 р.
Насадка на керхер.
Минск, Советский
4 р.
Салфетки новые для уборки
Минск, Советский
15 р.
Насадка для пылесоса
Минск, Советский
30 р.
Металлические трубы для пылесосов
Минск, Советский
3 р.
Насадка для пылесоса
Минск, Советский
30 р.
Моп из микрофибры TTS
Минск, Советский
100 р.
Стеклоочиститель Thomas Window Jet 2 in 1
Минск, Советский
5 р.
МЕШКИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСА 227 110х105 мм ВСТАВ(ДОСТАВКА)
Минск, Советский
50 р.
контейнер для воды
Минск, Советский
15 р.
Щетка для уборки с батарейками
Минск, Советский
99 р.
Стеклоочиститель Thomas
Минск, Советский
40 р.
Беспроводная щётка с разными насадками.
Минск, Советский
Онлайн-заказ
45.58 р.
Насадка Bort Steam mop 93411669
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
42.90 р.
Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
28.30 р.
Насадка Bort Floor scrub brush 93413007
Минск, Центральный
65 р.
Циклон Циклонный фильтр Степень очистки 92-99%
Минск, Ленинский
45 р.
Стеклоочиститель Evolution wClean WC1235 42482
Минск, Фрунзенский
Онлайн-заказ
1 990 р.
Электровеники Stiga SWP 577
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
735.62 р.
Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
48.30 р.
Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10
Минск, Центральный
329 р.
Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке
Минск, Партизанский
Онлайн-заказ
326.80 р.
Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029
Минск, Центральный
285 р.
Паровая швабра AENO SM2
Минск, Первомайский
350 р.
Электрошвабра керхер
Минск, Ленинский
200 р.
Стеклоочиститель Karcher WV 2 Classic
Минск, Центральный
59 р.
Крепление для щеток Dyson
Минск, Центральный
15 р.
Средство для стеклянных душевых кабин
Минск, Центральный
350 р.
Мойка штиль Stihl re 108. Karcher. Керхер
Минск, Московский
300.30 р.
Робот-мойщик окон Liectroux HCR-10
Минск, Центральный
35 р.
Аренда робота для мытья окон. Доставка-Самовывоз
Минск, Московский
40 р.
Электровеник KITFORT
Минск, Фрунзенский
400 р.
Робот мойщик окон Hobot 188
Минск, Октябрьский
500 р.
Аппарат для влажной уборки Karcher FC 5
Минск, Центральный
500 р.
Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P STYTJ02
Минск, Фрунзенский
1 650 р.
ЭЛЕКТРОШВАБРА KARCHER FC 7 CORDLESS PREMIUM
Минск, Московский
150 р.
Моющая насадка
Минск, Партизанский
15 р.
Набор для уборки
Минск, Октябрьский
890 р.
Керхер(Karcher) К5,новый
Минск, Московский
Онлайн-заказ
203.20 р.
Аксессуары для моек высокого давления Lavor MV 975 66050207
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
184.09 р.
Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 1/4''F-3/8''F 8м 40180089
Минск, Центральный
120 р.
Скок для уборки снега на калесах
Минск, Заводской
99 р.
База самоочистки Samsung VCA-SAE90A/EV
Минск, Первомайский
3 500 р.
Поломоечная машина KARCHER
Минск, Фрунзенский
99 р.
Паровая швабра Kitfort KT-1004
Минск, Фрунзенский
200 р.
Робот мойщик для мытья окон Даджет W100
Минск, Московский
10 р.
Швабра
Минск, Партизанский
95 р.
Турбощетка для пылесоса
Минск, Первомайский
100 р.
Паровая швабра
Минск, Фрунзенский
35 р.
Паровая швабра Cleanmaxx SM102B
Минск, Первомайский
3 000 р.
Встроенный пылесос
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Моющий пылесос Deerma DEM-BY200
Минск, Первомайский
6 р.
Настенный держатель для беспров. пылесосов Tefal
Минск, Центральный
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
45.58 р.
Насадка Bort Steam mop 93411669
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
42.90 р.
Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
28.30 р.
Насадка Bort Floor scrub brush 93413007
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
1 990 р.
Электровеники Stiga SWP 577
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
735.62 р.
Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
48.30 р.
Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10
Минск, Центральный
329 р.
Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке
Минск, Партизанский
Онлайн-заказ
326.80 р.
Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029
Минск, Центральный