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Бытовая техникаТехника для кухни

Прочая техника для кухни в Советском районе Минска

Набор для бара Huo Hou HU0090

95 р.

Набор для бара Huo Hou HU0090

Минск, Советский

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Электрический штопор Huo Hou Electric

40 р.

Электрический штопор Huo Hou Electric

Минск, Советский

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Сковорода гриль с мраморным покрытием

50 р.

Сковорода гриль с мраморным покрытием

Минск, Советский

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Новые баллончики для сифонов

20 р.

Новые баллончики для сифонов

Минск, Советский

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Электрический нож

Договорная

Электрический нож

Минск, Советский

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Терка-пароварка для кастрюли фирмы Цептер Z - диам

60 р.

Терка-пароварка для кастрюли фирмы Цептер Z - диам

Минск, Советский

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Сковорода фирмы Цептер Z- диаметр 20 см - 200 руб.

200 р.

Сковорода фирмы Цептер Z- диаметр 20 см - 200 руб.

Минск, Советский

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Таймер для кухни Electrolux.Новый.

45 р.

Таймер для кухни Electrolux.Новый.

Минск, Советский

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Кронштейн для микроволновой печи

10 р.

Кронштейн для микроволновой печи

Минск, Советский

Винный набор

120 р.

Винный набор

Минск, Советский

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Электрошашлычница

50 р.

Электрошашлычница

Минск, Советский

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Ножки для техники

2 р.

Ножки для техники

Минск, Советский

Термопот

250 р.

Термопот

Минск, Советский

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электроштопор Circle Joy CJ-EKPQ04

70 р.

электроштопор Circle Joy CJ-EKPQ04

Минск, Советский

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Безумно красивый фильтр для воды / кулер

Договорная

Безумно красивый фильтр для воды / кулер

Минск, Советский

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Фондю GIPFEL

160 р.

Фондю GIPFEL

Минск, Советский

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Электрозажигалка

20 р.

Электрозажигалка

Минск, Советский

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Запечатыватель пакетов

20 р.

Запечатыватель пакетов

Минск, Советский

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Ломтерезка

150 р.

Ломтерезка

Минск, Советский

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Мультипекарь-орешница Redmond RMB-M612/1 (700Вт). Гарантия

70 р.

Мультипекарь-орешница Redmond RMB-M612/1 (700Вт). Гарантия

Минск, Советский

Самовар

Договорная

Самовар

Минск, Советский

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Чесночница 3в1 СССР

15 р.

Чесночница 3в1 СССР

Минск, Советский

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Кулер охлаждает/нагревает

60 р.

Кулер охлаждает/нагревает

Минск, Советский

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Контейнер новый пищевой

5 р.

Контейнер новый пищевой

Минск, Советский

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Термометр с длинным щупом

25 р.

Термометр с длинным щупом

Минск, Советский

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Мороженица Kenwood IM280

165 р.

Мороженица Kenwood IM280

Минск, Советский

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Bone crusher model 500

550 р.

Bone crusher model 500

Минск, Советский

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Система очистки воды

Договорная

Система очистки воды

Минск, Советский

Сифон для глазирования воды Oursson OS1000SK 1 л Н

80 р.

Сифон для глазирования воды Oursson OS1000SK 1 л Н

Минск, Советский

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Консервный нож

60 р.

Консервный нож

Минск, Советский

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электроростер эрр-0.8/220

30 р.

электроростер эрр-0.8/220

Минск, Советский

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Аппарат для хот-догов Enigma IHD-03

120 р.

Аппарат для хот-догов Enigma IHD-03

Минск, Советский

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Яйцеварка, Германия

50 р.

Яйцеварка, Германия

Минск, Советский

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Электросамовар СССР.

40 р.

Электросамовар СССР.

Минск, Советский

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Цептер Вакси

300 р.

Цептер Вакси

Минск, Советский

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Кувшин для воды

8 р.

Кувшин для воды

Минск, Советский

Электронож.

40 р.

Электронож.

Минск, Советский

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Весы кухонные механические, пр-во СССР

14 р.

Весы кухонные механические, пр-во СССР

Минск, Советский

Адаптер ф160мм. с ручкой.

40 р.

Адаптер ф160мм. с ручкой.

Минск, Советский

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Яйцеварка

70 р.

Яйцеварка

Минск, Советский

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Нагревательный элемент/ТЭН

10 р.

Нагревательный элемент/ТЭН

Минск, Советский

Электропечь Чудо СССР Новая

40 р.

Электропечь Чудо СССР Новая

Минск, Советский

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Гриль-газ

60 р.

Гриль-газ

Минск, Советский

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Товары с доставкой от магазинов

Вакуумный упаковщик Solis Vac Prestige

Онлайн-заказ

312 р.

Вакуумный упаковщик Solis Vac Prestige

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мини-печь CENTEK CT-1531-42 Convection

Онлайн-заказ

266.55 р.

Мини-печь CENTEK CT-1531-42 Convection

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1520

Онлайн-заказ

269.72 р.

Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1520

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
СЕПАРАТОР - СЛИВКООТДЕЛИТЕЛЬ СИБИРЬ 120 (100 л/ч)

320 р.

СЕПАРАТОР - СЛИВКООТДЕЛИТЕЛЬ СИБИРЬ 120 (100 л/ч)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1511-2

Онлайн-заказ

140.19 р.

Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1511-2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ломтерезка CENTEK CT-1381

Онлайн-заказ

277.09 р.

Ломтерезка CENTEK CT-1381

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативный дезинфектор для фруктов и овощей Fruit and vegetable washing machine XY-006 на зарядной

Онлайн-заказ

87 р.

Портативный дезинфектор для фруктов и овощей Fruit and vegetable washing machine XY-006 на зарядной

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сушилка для овощей и фруктов Digital Food Dehydrator SMX-01

Онлайн-заказ

125 р.

Сушилка для овощей и фруктов Digital Food Dehydrator SMX-01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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