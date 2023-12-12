Товары от Куфар Маркета
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Прочая техника для кухни в Советском районе Минска
95 р.
Набор для бара Huo Hou HU0090
Минск, Советский
40 р.
Электрический штопор Huo Hou Electric
Минск, Советский
50 р.
Сковорода гриль с мраморным покрытием
Минск, Советский
20 р.
Новые баллончики для сифонов
Минск, Советский
Договорная
Электрический нож
Минск, Советский
60 р.
Терка-пароварка для кастрюли фирмы Цептер Z - диам
Минск, Советский
200 р.
Сковорода фирмы Цептер Z- диаметр 20 см - 200 руб.
Минск, Советский
45 р.
Таймер для кухни Electrolux.Новый.
Минск, Советский
10 р.
Кронштейн для микроволновой печи
Минск, Советский
120 р.
Винный набор
Минск, Советский
50 р.
Электрошашлычница
Минск, Советский
2 р.
Ножки для техники
Минск, Советский
250 р.
Термопот
Минск, Советский
70 р.
электроштопор Circle Joy CJ-EKPQ04
Минск, Советский
Договорная
Безумно красивый фильтр для воды / кулер
Минск, Советский
160 р.
Фондю GIPFEL
Минск, Советский
20 р.
Электрозажигалка
Минск, Советский
20 р.
Запечатыватель пакетов
Минск, Советский
150 р.
Ломтерезка
Минск, Советский
70 р.
Мультипекарь-орешница Redmond RMB-M612/1 (700Вт). Гарантия
Минск, Советский
Договорная
Самовар
Минск, Советский
15 р.
Чесночница 3в1 СССР
Минск, Советский
60 р.
Кулер охлаждает/нагревает
Минск, Советский
5 р.
Контейнер новый пищевой
Минск, Советский
25 р.
Термометр с длинным щупом
Минск, Советский
165 р.
Мороженица Kenwood IM280
Минск, Советский
550 р.
Bone crusher model 500
Минск, Советский
Договорная
Система очистки воды
Минск, Советский
80 р.
Сифон для глазирования воды Oursson OS1000SK 1 л Н
Минск, Советский
60 р.
Консервный нож
Минск, Советский
30 р.
электроростер эрр-0.8/220
Минск, Советский
120 р.
Аппарат для хот-догов Enigma IHD-03
Минск, Советский
50 р.
Яйцеварка, Германия
Минск, Советский
40 р.
Электросамовар СССР.
Минск, Советский
300 р.
Цептер Вакси
Минск, Советский
8 р.
Кувшин для воды
Минск, Советский
40 р.
Электронож.
Минск, Советский
14 р.
Весы кухонные механические, пр-во СССР
Минск, Советский
40 р.
Адаптер ф160мм. с ручкой.
Минск, Советский
70 р.
Яйцеварка
Минск, Советский
10 р.
Нагревательный элемент/ТЭН
Минск, Советский
40 р.
Электропечь Чудо СССР Новая
Минск, Советский
60 р.
Гриль-газ
Минск, Советский
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
312 р.
Вакуумный упаковщик Solis Vac Prestige
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
266.55 р.
Мини-печь CENTEK CT-1531-42 Convection
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
269.72 р.
Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1520
Минск, Центральный
320 р.
СЕПАРАТОР - СЛИВКООТДЕЛИТЕЛЬ СИБИРЬ 120 (100 л/ч)
Могилевская, Бобруйск
Онлайн-заказ
140.19 р.
Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1511-2
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
277.09 р.
Ломтерезка CENTEK CT-1381
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
87 р.
Портативный дезинфектор для фруктов и овощей Fruit and vegetable washing machine XY-006 на зарядной
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
125 р.
Сушилка для овощей и фруктов Digital Food Dehydrator SMX-01
Минск, Центральный