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Прочая техника для красоты и здоровья
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Бытовая техникаТехника для красоты и здоровья

Прочая техника для красоты и здоровья в Советском районе Минска

Ножницы новые

2 р.

Ножницы новые

Минск, Советский

Дарсонваль

70 р.

Дарсонваль

Минск, Советский

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Устройство для массажа ног и рук

10 р.

Устройство для массажа ног и рук

Минск, Советский

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Массажная ванночка для ног beurer fb 21

100 р.

Массажная ванночка для ног beurer fb 21

Минск, Советский

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МАССАЖЁР Отличный подарок на Новый Год

45 р.

МАССАЖЁР Отличный подарок на Новый Год

Минск, Советский

Бигуди

30 р.

Бигуди

Минск, Советский

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гиря 20кг

60 р.

гиря 20кг

Минск, Советский

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Аспиратор соплеотсос AGU

48 р.

Аспиратор соплеотсос AGU

Минск, Советский

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Аппарат для изготовления фруктовых и овощных масок

80 р.

Аппарат для изготовления фруктовых и овощных масок

Минск, Советский

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Жироанализатор Omron BF-306

80 р.

Жироанализатор Omron BF-306

Минск, Советский

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СОЛЯРИЙ.УФА ЛАМПА ФИЛИПС

50 р.

СОЛЯРИЙ.УФА ЛАМПА ФИЛИПС

Минск, Советский

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Кислородный концентратор JAY-5A

1 500 р.

Кислородный концентратор JAY-5A

Минск, Советский

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Глюкометр Finetest Auto-Coding

Бесплатно

Глюкометр Finetest Auto-Coding

Минск, Советский

Электрогрелка из СССР

15 р.

Электрогрелка из СССР

Минск, Советский

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Картриджи для дермапена

3.50 р.

Картриджи для дермапена

Минск, Советский

Эндоскоп для очистки. Новый.

10 р.

Эндоскоп для очистки. Новый.

Минск, Советский

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Ирригатор Philips AirFloss Ultra HX8331/01

190 р.

Ирригатор Philips AirFloss Ultra HX8331/01

Минск, Советский

Облучатель бактерицидный Кристалл 2

200 р.

Облучатель бактерицидный Кристалл 2

Минск, Советский

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Аппарат Диадэнс ПКМ электростимулятор

150 р.

Аппарат Диадэнс ПКМ электростимулятор

Минск, Советский

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Beurer MP 26. Электропилка, ролик

30 р.

Beurer MP 26. Электропилка, ролик

Минск, Советский

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Лазерный эпилятор Philips

250 р.

Лазерный эпилятор Philips

Минск, Советский

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Электробигуди Philips

30 р.

Электробигуди Philips

Минск, Советский

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Ирригатор Braun oral-b

135 р.

Ирригатор Braun oral-b

Минск, Советский

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Витафон (Vitafon). Идеальное состояние

120 р.

Витафон (Vitafon). Идеальное состояние

Минск, Советский

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Дэнас - Остео

300 р.

Дэнас - Остео

Минск, Советский

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Скалер

30 р.

Скалер

Минск, Советский

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Сауна для лица, стимер MKS NV8356

10 р.

Сауна для лица, стимер MKS NV8356

Минск, Советский

Чистка для ушей

15 р.

Чистка для ушей

Минск, Советский

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Аппарат прессотерапии 3в1, B-8310D многофункционал

2 400 р.

Аппарат прессотерапии 3в1, B-8310D многофункционал

Минск, Советский

Диффузор

100 р.

Диффузор

Минск, Советский

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Электро- грелка 40/60см. Новая. Болгария

100 р.

Электро- грелка 40/60см. Новая. Болгария

Минск, Советский

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Пульсометр Beurer PM 25 (37-037487)

75 р.

Пульсометр Beurer PM 25 (37-037487)

Минск, Советский

Доставка
Напольные весы электронные Picooc Mini Pro V2

80 р.

Напольные весы электронные Picooc Mini Pro V2

Минск, Советский

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Щетка для тела

10 р.

Щетка для тела

Минск, Советский

Бесконтактный термометр

27 р.

Бесконтактный термометр

Минск, Советский

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Часы водонепроницаемые

10 р.

Часы водонепроницаемые

Минск, Советский

Солярий

280 р.

Солярий

Минск, Советский

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Мотор для электробритв машинок для стрижки

10 р.

Мотор для электробритв машинок для стрижки

Минск, Советский

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Аккумулятор Braun Philips

15 р.

Аккумулятор Braun Philips

Минск, Советский

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Зарядное устройство Braun Philips адаптер блок пит

25 р.

Зарядное устройство Braun Philips адаптер блок пит

Минск, Советский

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Точилка для лезвий бритв

75 р.

Точилка для лезвий бритв

Минск, Советский

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Прибор для ухода за ногами Scarlett Vita SPA

10 р.

Прибор для ухода за ногами Scarlett Vita SPA

Минск, Советский

Рефлектор Минина.Вибрационный прибор для массажа

40 р.

Рефлектор Минина.Вибрационный прибор для массажа

Минск, Советский

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Товары с доставкой от магазинов

Ирригатор Fairywill F30 (белый)

Онлайн-заказ

160 р.

Ирригатор Fairywill F30 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ирригатор Fairywill F30 (черный)

Онлайн-заказ

160 р.

Ирригатор Fairywill F30 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическая пилка (фрезер) для маникюра Naked Nails

Онлайн-заказ

29 р.

Электрическая пилка (фрезер) для маникюра Naked Nails

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60-01

Онлайн-заказ

74.55 р.

Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60-01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка EcoSapiens S415

Онлайн-заказ

199.29 р.

Электрогрелка EcoSapiens S415

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электроматрас БРТЗ ГЭМР-8-60-01

Онлайн-заказ

80.03 р.

Электроматрас БРТЗ ГЭМР-8-60-01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка для ног БРТЗ ГЭМР-10-60

Онлайн-заказ

53.94 р.

Электрогрелка для ног БРТЗ ГЭМР-10-60

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60

Онлайн-заказ

52 р.

Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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