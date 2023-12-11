Товары от Куфар Маркета
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Прочая техника для красоты и здоровья в Советском районе Минска
2 р.
Ножницы новые
Минск, Советский
70 р.
Дарсонваль
Минск, Советский
10 р.
Устройство для массажа ног и рук
Минск, Советский
100 р.
Массажная ванночка для ног beurer fb 21
Минск, Советский
45 р.
МАССАЖЁР Отличный подарок на Новый Год
Минск, Советский
30 р.
Бигуди
Минск, Советский
60 р.
гиря 20кг
Минск, Советский
48 р.
Аспиратор соплеотсос AGU
Минск, Советский
80 р.
Аппарат для изготовления фруктовых и овощных масок
Минск, Советский
80 р.
Жироанализатор Omron BF-306
Минск, Советский
50 р.
СОЛЯРИЙ.УФА ЛАМПА ФИЛИПС
Минск, Советский
1 500 р.
Кислородный концентратор JAY-5A
Минск, Советский
Бесплатно
Глюкометр Finetest Auto-Coding
Минск, Советский
15 р.
Электрогрелка из СССР
Минск, Советский
3.50 р.
Картриджи для дермапена
Минск, Советский
10 р.
Эндоскоп для очистки. Новый.
Минск, Советский
190 р.
Ирригатор Philips AirFloss Ultra HX8331/01
Минск, Советский
200 р.
Облучатель бактерицидный Кристалл 2
Минск, Советский
150 р.
Аппарат Диадэнс ПКМ электростимулятор
Минск, Советский
30 р.
Beurer MP 26. Электропилка, ролик
Минск, Советский
250 р.
Лазерный эпилятор Philips
Минск, Советский
30 р.
Электробигуди Philips
Минск, Советский
135 р.
Ирригатор Braun oral-b
Минск, Советский
120 р.
Витафон (Vitafon). Идеальное состояние
Минск, Советский
300 р.
Дэнас - Остео
Минск, Советский
30 р.
Скалер
Минск, Советский
10 р.
Сауна для лица, стимер MKS NV8356
Минск, Советский
15 р.
Чистка для ушей
Минск, Советский
2 400 р.
Аппарат прессотерапии 3в1, B-8310D многофункционал
Минск, Советский
100 р.
Диффузор
Минск, Советский
100 р.
Электро- грелка 40/60см. Новая. Болгария
Минск, Советский
75 р.
Пульсометр Beurer PM 25 (37-037487)
Минск, Советский
80 р.
Напольные весы электронные Picooc Mini Pro V2
Минск, Советский
10 р.
Щетка для тела
Минск, Советский
27 р.
Бесконтактный термометр
Минск, Советский
10 р.
Часы водонепроницаемые
Минск, Советский
280 р.
Солярий
Минск, Советский
10 р.
Мотор для электробритв машинок для стрижки
Минск, Советский
15 р.
Аккумулятор Braun Philips
Минск, Советский
25 р.
Зарядное устройство Braun Philips адаптер блок пит
Минск, Советский
75 р.
Точилка для лезвий бритв
Минск, Советский
10 р.
Прибор для ухода за ногами Scarlett Vita SPA
Минск, Советский
40 р.
Рефлектор Минина.Вибрационный прибор для массажа
Минск, Советский
Товары с доставкой от магазинов
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160 р.
Ирригатор Fairywill F30 (белый)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
160 р.
Ирригатор Fairywill F30 (черный)
Минск, Центральный
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29 р.
Электрическая пилка (фрезер) для маникюра Naked Nails
Минск, Центральный
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74.55 р.
Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60-01
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
199.29 р.
Электрогрелка EcoSapiens S415
Минск, Центральный
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80.03 р.
Электроматрас БРТЗ ГЭМР-8-60-01
Минск, Центральный
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53.94 р.
Электрогрелка для ног БРТЗ ГЭМР-10-60
Минск, Центральный
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52 р.
Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60
Минск, Центральный