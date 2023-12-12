logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРемонт и стройка
Сантехника и отопление
Прочая сантехника
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Ремонт и стройкаСантехника и отопление

Прочая сантехника в Советском районе Минска

Водоотводящий желоб

250 р.

Водоотводящий желоб

Минск, Советский

badge-icon
Сантехника. Новое и б/у.

7 р.

Сантехника. Новое и б/у.

Минск, Советский

Гидроаккумулятор 50 литров Belamos

203 р.

Гидроаккумулятор 50 литров Belamos

Минск, Советский

Дозатор для кухонной мойки

15 р.

Дозатор для кухонной мойки

Минск, Советский

Насосная группа, насосы Wilo, Buderus, группа безо

830 р.

Насосная группа, насосы Wilo, Buderus, группа безо

Минск, Советский

badge-icon
Переходник для смесителя М17-М22

15 р.

Переходник для смесителя М17-М22

Минск, Советский

Ножки для ванны

20 р.

Ножки для ванны

Минск, Советский

badge-icon
Коаксиальный дымоход

50 р.

Коаксиальный дымоход

Минск, Советский

Гайка с европейской резьбой

Договорная

Гайка с европейской резьбой

Минск, Советский

Труба металлическая защитная для шланга/провода

10 р.

Труба металлическая защитная для шланга/провода

Минск, Советский

Материалы для сантехники от

7 р.

Материалы для сантехники от

Минск, Советский

Кран с раковиной

30 р.

Кран с раковиной

Минск, Советский

Отражатель, декоративная чашка

5 р.

Отражатель, декоративная чашка

Минск, Советский

Регулятор расхода газа с ротаметром

120 р.

Регулятор расхода газа с ротаметром

Минск, Советский

Кран шаровый

10 р.

Кран шаровый

Минск, Советский

Завертка сантехнических 2 шт.

12 р.

Завертка сантехнических 2 шт.

Минск, Советский

Электромагнитный клапан воздуха

10 р.

Электромагнитный клапан воздуха

Минск, Советский

Термостат ТРТВК - 45

40 р.

Термостат ТРТВК - 45

Минск, Советский

Насос пищевой, алкогольный перистальтического типа

35 р.

Насос пищевой, алкогольный перистальтического типа

Минск, Советский

Американки

30 р.

Американки

Минск, Советский

Термостатическая душевая система Hansgrohe Vernis

2 000 р.

Термостатическая душевая система Hansgrohe Vernis

Минск, Советский

Завертка сантехническая

10 р.

Завертка сантехническая

Минск, Советский

badge-icon
Элементы колодца полимер-композитные

57 р.

Элементы колодца полимер-композитные

Минск, Советский

Автоматика для гидроаккумулятора

70 р.

Автоматика для гидроаккумулятора

Минск, Советский

Ручная вертушка Ridgid KWIK-SPIN + с автоподачей

250 р.

Ручная вертушка Ridgid KWIK-SPIN + с автоподачей

Минск, Советский

badge-icon
Насадка на кран

10 р.

Насадка на кран

Минск, Советский

badge-icon
шланги для сантехники

Бесплатно

шланги для сантехники

Минск, Советский

badge-icon
Дозатор встраиваемый franke

75 р.

Дозатор встраиваемый franke

Минск, Советский

Трёхходовой кран с приводом danfoss

300 р.

Трёхходовой кран с приводом danfoss

Минск, Советский

Рукав напорный Каланча

50 р.

Рукав напорный Каланча

Минск, Советский

Хомут КТР для труб

Договорная

Хомут КТР для труб

Минск, Советский

Держатель туалетной бумаги.Нержавейка.Новый

35 р.

Держатель туалетной бумаги.Нержавейка.Новый

Минск, Советский

Sanela SLW 01NK, SLZ 01Z

500 р.

Sanela SLW 01NK, SLZ 01Z

Минск, Советский

Кнопка для инсталляции Cersanit Intera стеклянная

160 р.

Кнопка для инсталляции Cersanit Intera стеклянная

Минск, Советский

Сантехнические краны

15 р.

Сантехнические краны

Минск, Советский

Услуги Сантехника. Сантехнические работы

50 р.

Услуги Сантехника. Сантехнические работы

Минск, Советский

Штуцер для шланга наружная резьба 1/4'' (13мм)

3 р.

Штуцер для шланга наружная резьба 1/4'' (13мм)

Минск, Советский

Умягчитель воды

Договорная

Умягчитель воды

Минск, Советский

Крепадение для унитаза/биде/писуара Idael Standart

7 р.

Крепадение для унитаза/биде/писуара Idael Standart

Минск, Советский

Верхний тропический душ hansgrohe Raindance Select

1 000 р.

Верхний тропический душ hansgrohe Raindance Select

Минск, Советский

Набор Плашка,Комплект Метчиков G3/4'' времен СССР

50 р.

Набор Плашка,Комплект Метчиков G3/4'' времен СССР

Минск, Советский

Сантехнические аксессуары

Договорная

Сантехнические аксессуары

Минск, Советский

Люк сантехнический посадка 40*40 б/у

Договорная

Люк сантехнический посадка 40*40 б/у

Минск, Советский

Товары с доставкой от магазинов

Обратноосмотическая система очистки воды USTM RO 6 12. WFUПольша

Онлайн-заказ

553 р.

Обратноосмотическая система очистки воды USTM RO 6 12. WFUПольша

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0399

Онлайн-заказ

1 043.20 р.

Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0399

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0406

Онлайн-заказ

1 043.19 р.

Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0406

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидроаккумуляторы и расширительные баки Джилекс 50ВП

Онлайн-заказ

230.88 р.

Гидроаккумуляторы и расширительные баки Джилекс 50ВП

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Душевые поддоны Roth Hawaii 90x90 8000026

Онлайн-заказ

235.62 р.

Душевые поддоны Roth Hawaii 90x90 8000026

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портал камина 120*100
vip

400 р.

Портал камина 120*100

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидроаккумулятор Wester WAV 300

Онлайн-заказ

977.10 р.

Гидроаккумулятор Wester WAV 300

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Гидроаккумуляторы и расширительные баки Wester WAO 100

Онлайн-заказ

395.82 р.

Гидроаккумуляторы и расширительные баки Wester WAO 100

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Строительный инструментБензо и электрорезыДрелиИзмерительный инструментКлючи, отверткиКраскораспылители, краскопультыКусачки, плоскогубцы, пассатижиЛобзикиМиксеры строительныеНаборы инструментовНожницы по металлуОтбойные молотки, топоры, кувалдыПаяльникиПерфораторыПистолеты для клея, пены, герметиковПлиткорезы, стеклорезы, захватыРубанкиСтеплеры, гвоздезабивателиТискиФены строительныеФрезерыШлифовальные машины, болгаркиШпатели, валики, кистиШуруповертыВедра, емкостиОснастка для инструментаЦиркулярные, сабельные пилыЯщики, сумки для инструментовПрочие инструменты
Строительное оборудованиеБетономешалкиВиброоборудованиеГенераторыКомпрессорыЛестницы и стремянкиПылесосы промышленные, очистителиСварочное оборудованиеСтанкиСтроительные леса, вышки, опалубкаТепловые пушкиЗапчасти для станковПрочее строительное оборудование
Сантехника и отоплениеБатареи, радиаторыБиде, писсуарыБойлеры и водонагревателиВанныВсе для вентиляцииГазовые счетчикиДушевые кабиныКамины и печиКраны, шланги, лейкиЛюки, дверкиМойкиНасосыОтопительные котлыПолотенцесушителиСифоныСмесителиСчетчики водыТеплый пол и комплектующиеТрубы, фитинг, арматураУмывальникиУнитазыФильтрыАксессуары для ваннойПрочая сантехника
СтройматериалыГипсокартон, профилиДеревозащитные средстваДревесные и пиломатериалыЖелезобетонные изделияКирпичи и блокиКрепежные изделия и метизыКровля и доборные элементыЛестницы и перилаМеталлоизделия, металлопрокатПены и герметикиПоликарбонатСептики и канализацияСтеклообои, сетка, серпянкаСтроительные клеиСтроительные смеси, грунтовка, фугаТепло, шумо и гидроизоляцияТротуарная плитка, бордюрыЦемент, керамзит, песокПрочие стройматериалы
Отделочные материалыСтены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Окна и двериОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Дома, срубы и сооруженияСрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Ворота, заборыВоротаЗаборыСетка рабицаПрочее для ворот и заборов
ЭлектроснабжениеКабели и проводаЛампочки и светодиодные лентыТрубы, кабель-каналы, крепёжЭлектроматериалыЭлектрооборудование и приборыПрочее
Средства индивидуальной защиты
Прочее для ремонта и стройки