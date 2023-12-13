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Бытовая техникаКлиматическая техника

Прочая климатическая техника в Советском районе Минска

Мойка воздуха Philips HU5930/10

695 р.

Мойка воздуха Philips HU5930/10

Минск, Советский

Радиочасы с прогнозом погоды, метеостанция PHILIPS

30 р.

Радиочасы с прогнозом погоды, метеостанция PHILIPS

Минск, Советский

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Тепловентилятор Sencor SFH 9012

89 р.

Тепловентилятор Sencor SFH 9012

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Электронный расширительный вентиль

50 р.

Электронный расширительный вентиль

Минск, Советский

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Фреон. r404a

160 р.

Фреон. r404a

Минск, Советский

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Бытовой стерилизатор( сушилка) Horizont

180 р.

Бытовой стерилизатор( сушилка) Horizont

Минск, Советский

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Беспроводная погодная станция Oregon Scientific

45 р.

Беспроводная погодная станция Oregon Scientific

Минск, Советский

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Тепловентилятор Ветерок 2м.

60 р.

Тепловентилятор Ветерок 2м.

Минск, Советский

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Аромалампа

12 р.

Аромалампа

Минск, Советский

Новый термогигрометр Xiaomi

50 р.

Новый термогигрометр Xiaomi

Минск, Советский

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Дренажный насос Gotec go10 и freezy

400 р.

Дренажный насос Gotec go10 и freezy

Минск, Советский

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IQOS 2.4 Plus

40 р.

IQOS 2.4 Plus

Минск, Советский

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Электронный регулятор комнатной температуры Герц

Договорная

Электронный регулятор комнатной температуры Герц

Минск, Советский

Бойлер над/под мойкой Royal Clima TinoSS RWH-TS10-RS со скидкой 5% от цены на онлайнере

218 р.

Бойлер над/под мойкой Royal Clima TinoSS RWH-TS10-RS со скидкой 5% от цены на онлайнере

Минск, Советский

Доставка
Термоголовка для радиатора 30х1,5

10 р.

Термоголовка для радиатора 30х1,5

Минск, Советский

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ЛАМПОЧКА К РЕФЛЕКТОРУ, СИНЯЯ (ДОСТАВКА)

20 р.

ЛАМПОЧКА К РЕФЛЕКТОРУ, СИНЯЯ (ДОСТАВКА)

Минск, Советский

Приточно-вытяжная вент установка Komfovent

3 000 р.

Приточно-вытяжная вент установка Komfovent

Минск, Советский

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Газовая горелка пропан/бутан

60 р.

Газовая горелка пропан/бутан

Минск, Советский

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Полотенцесушитель электрический. 800х530/110

380 р.

Полотенцесушитель электрический. 800х530/110

Минск, Советский

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Метеостанция DigiON

60 р.

Метеостанция DigiON

Минск, Советский

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49 р.

ГОРЕЛКА IMERGAS NAT GAS 125 (ДОСТАВКА)

Минск, Советский

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канальный нагреватель

Договорная

канальный нагреватель

Минск, Советский

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Терморегулятор

30 р.

Терморегулятор

Минск, Советский

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МУФТА, СОЕДИНЕНИЕ ТРУБЫ 80 Х 90 ММ. (ДОСТАВКА)

25 р.

МУФТА, СОЕДИНЕНИЕ ТРУБЫ 80 Х 90 ММ. (ДОСТАВКА)

Минск, Советский

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термонабор

20 р.

термонабор

Минск, Советский

Сувенирный барометр Штурвал, оригинал, СССР, почта

89 р.

Сувенирный барометр Штурвал, оригинал, СССР, почта

Минск, Советский

Товары с доставкой от магазинов

Мойка воздуха Dyson Pure Humidify+Cool PH01 НА ГАРАНТИИ

1 650 р.

Мойка воздуха Dyson Pure Humidify+Cool PH01 НА ГАРАНТИИ

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Метеостанция Ritmix CAT-040 (белый)

Онлайн-заказ

22.07 р.

Метеостанция Ritmix CAT-040 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Rexant 70-0505

Онлайн-заказ

23.43 р.

Метеостанция Rexant 70-0505

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-044 (белый)

Онлайн-заказ

22.96 р.

Метеостанция Ritmix CAT-044 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-040 (черный)

Онлайн-заказ

22.07 р.

Метеостанция Ritmix CAT-040 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-044 (черный)

Онлайн-заказ

24.23 р.

Метеостанция Ritmix CAT-044 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-052

Онлайн-заказ

20.79 р.

Метеостанция Ritmix CAT-052

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Rexant 70-0515

Онлайн-заказ

38.33 р.

Метеостанция Rexant 70-0515

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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