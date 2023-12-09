Товары от Куфар Маркета
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Плиткорезы, стеклорезы, захваты в Советском районе Минска
1 399 р.
Плиткорез профессиональный KAUFMANN TOP LINE 920 мм (а.37-036316)
Минск, Советский
600 р.
Плиткорез
Минск, Советский
10 р.
Стеклорез маслянный Япония
Минск, Советский
199 р.
Электрический плиткорез Wortex TC 1865 С (а.37-037859)
Минск, Советский
629 р.
СКИДКА Плиткорез 900 мм STARTUL EXPERT ST4915-90 (а.40-033267)
Минск, Советский
629 р.
СКИДКА Ручной плиткорез Kaufmann Top Line 630 (40-032932)
Минск, Советский
319 р.
СКИДКА Плиткорез ручной Geral G133350 (а.40-030436)
Минск, Советский
139 р.
СКИДКА Плиткорез Dexter 600мм (а.37-035345)
Минск, Советский
35 р.
Плиткорез 400мм
Минск, Советский
90 р.
Ручной плиткорез 600 mm.
Минск, Советский
250 р.
Плиткорез
Минск, Советский
795 р.
Электрический плиткорез Wortex TC 2090-1 CM
Минск, Советский
25 р.
Диск алмазный
Минск, Советский
10 р.
Продам НОВЫЙ стеклорез Германия
Минск, Советский
6 р.
Продам советский стеклорез
Минск, Советский
850 р.
Плиткорез аккумуляторный 2x4,0Ah MAKITA CC301DSM
Минск, Советский
Онлайн-заказ
327.60 р.
Плиткорезы WATT WTC-952
Минск, Центральный
595 р.
Ручной плиткорез RUBI X-ONE 850 (рез до 850мм)
Минск, Московский
3 350 р.
Плиткорез КРУПНОФОРМАТНОЙ ПЛИТЫ RUBI TC-125 KIT
Минск, Московский
25 р.
РОЛИКОВЫЙ РЕЗЕЦ DLT EXTREME, ПОСАДКА 6ММ
Минск, Московский
1 100 р.
Слайдер для плиткореза, DLT MAXSLIM POWER PRO (45, 90, 180)
Минск, Московский
770 р.
Плиткорез RUBI X-ONE PLUS. Рез до 1200мм
Минск, Московский
620 р.
Плиткорез ручной RUBI FAST 85 (до 850мм)
Минск, Московский
85 р.
Регулятор плиточного пространства DLT присоска
Минск, Московский
135 р.
Вакуумная присоска DLT P611 для рельефной плитки
Минск, Московский
420 р.
ПЛИТКОРЕЗ DLT OPTIMA-800/1000/1200/1600/1800 мм
Минск, Московский
3 750 р.
Электрические плиткорезы SHIJING с лазером
Минск, Московский
395 р.
Плиткорез ручной RUBI STAR 63
Минск, Московский
57 р.
Двойная присоска DLT
Минск, Московский
900 р.
Плиткорезы DLT PROLINE (SHIJING) до 1240мм
Минск, Московский
370 р.
Заусовщик для запила плитки под 45 градусов (универсальный)
Минск, Московский
85 р.
Система фиксации углов DLT на основе присосок
Минск, Московский
2 580 р.
Электрический плиткорез SHIJING, рез до 1200мм
Минск, Московский
730 р.
РУЧНОЙ ПЛИТКОРЕЗ RUBI TIGER - 850/1000/1200/1600мм
Минск, Московский
670 р.
Плиткорез DLT MAXLINE, рез 870-1870мм
Минск, Московский
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2 863.14 р.
Плиткорезы Total TS6112501
Минск, Центральный
1 700 р.
ПЛИТКОРЕЗ ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА RUBI SLIM SYSTEM PLUS
Минск, Московский
200 р.
Плиткорез Einhell TH-TC 618
Минск, Первомайский
14 р.
Одинарная присоска DLT арт.8141
Минск, Московский
Онлайн-заказ
778.08 р.
Электрический плиткорез Ryobi WS721S
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
333.30 р.
Электрический плиткорез Fubag FM 180 Plus
Минск, Центральный
26 р.
Молоток BIHUI (резиновая киянка)
Минск, Московский
Онлайн-заказ
333.30 р.
Плиткорез Fubag FM 180 Plus (38386)
Минск, Центральный
1 350 р.
Плиткорез DLT MAXSLim
Минск, Московский
160 р.
Плиткорез на подшипниках 600мм STARTUL PROFI
Минск, Первомайский
65 р.
Ролик плиткореза
Минск, Первомайский
55 р.
Двойная присоска RUBI
Минск, Московский
80 р.
БОКОВОЙ УПОР-ЛИНЕЙКА DLT KEEP PRO ДЛЯ ПЛИТКОРЕЗА
Минск, Московский
53 р.
РОЛИКОВЫЙ РЕЗЕЦ RUBI EXTREME GOLD REF.01943
Минск, Московский
119 р.
плиткорез matrix 87656
Минск, Фрунзенский
11 р.
Аренда плиткореза. Доставка. 4 салона проката
Минск, Московский
6 р.
Аренда присосок для укладки плитки и стекла
Минск, Московский
22 р.
Плиткорез DLT
Минск, Московский
25 р.
Прокат Заусовщика DLT+Makita GA5040C
Минск, Московский
45 р.
Электрический плиткорез SHIJING
Минск, Московский
60 р.
Плиткорез для крупноформатной плитки
Минск, Московский
35 р.
Присоска для гладкой и шероховатой поверхности DLT
Минск, Московский
895 р.
Плиткорез механический BIHUI, 1200мм, арт.TCS1200
Минск, Московский
50 р.
Плиткорез
Минск, Центральный
2 500 р.
Плиткорез электрический 1200мм
Минск, Московский
Товары с доставкой от магазинов
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327.60 р.
Плиткорезы WATT WTC-952
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
2 863.14 р.
Плиткорезы Total TS6112501
Минск, Центральный
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778.08 р.
Электрический плиткорез Ryobi WS721S
Минск, Центральный
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333.30 р.
Электрический плиткорез Fubag FM 180 Plus
Минск, Центральный
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333.30 р.
Плиткорез Fubag FM 180 Plus (38386)
Минск, Центральный
42 р.
Инструмент для различных систем выравнивания плитки (СВП)
Минск, Первомайский
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209 р.
Электрический плиткорез Redbo TTS-180/650
Могилевская, Бобруйск
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389.98 р.
Ручной плиткорез Барс 87592
Минск, Центральный